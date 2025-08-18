Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:14

Пять опасных инфекций, которые можно получить от кошки

Роспотребнадзор назвал инфекции, которые могут передаваться от кошек человеку

Домашние любимцы приносят радость, но вместе с тем могут быть источником опасных инфекций. Кошки способны передавать человеку целый ряд заболеваний — от бешенства до токсоплазмоза.

"Бешенство, стригущий лишай, токсоплазмоз, лямблиоз и фелиноз — это далеко не полный список инфекций, которые могут передаваться от больных кошек", — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как происходит заражение

По данным ведомства, возбудители могут передаваться через заражённую слюну, мочу, кал, а также при укусах и царапинах.

Как снизить риск

Роспотребнадзор рекомендует:

  • мыть руки после общения с кошками;
  • надевать перчатки при уборке лотка;
  • регулярно вакцинировать питомца от бешенства;
  • обрабатывать его от блох и клещей;
  • избегать контактов домашних животных с бездомными кошками и грызунами.

