Пять опасных инфекций, которые можно получить от кошки
Домашние любимцы приносят радость, но вместе с тем могут быть источником опасных инфекций. Кошки способны передавать человеку целый ряд заболеваний — от бешенства до токсоплазмоза.
"Бешенство, стригущий лишай, токсоплазмоз, лямблиоз и фелиноз — это далеко не полный список инфекций, которые могут передаваться от больных кошек", — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Как происходит заражение
По данным ведомства, возбудители могут передаваться через заражённую слюну, мочу, кал, а также при укусах и царапинах.
Как снизить риск
Роспотребнадзор рекомендует:
- мыть руки после общения с кошками;
- надевать перчатки при уборке лотка;
- регулярно вакцинировать питомца от бешенства;
- обрабатывать его от блох и клещей;
- избегать контактов домашних животных с бездомными кошками и грызунами.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru