Пять опасных инфекций, которые можно получить от кошки

Домашние любимцы приносят радость, но вместе с тем могут быть источником опасных инфекций. Кошки способны передавать человеку целый ряд заболеваний — от бешенства до токсоплазмоза.

"Бешенство, стригущий лишай, токсоплазмоз, лямблиоз и фелиноз — это далеко не полный список инфекций, которые могут передаваться от больных кошек", — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как происходит заражение

По данным ведомства, возбудители могут передаваться через заражённую слюну, мочу, кал, а также при укусах и царапинах.

Как снизить риск

Роспотребнадзор рекомендует: