Где поставить лежанку, чтобы кошка её полюбила и не мешалась

Для кошки спальное место — это её личная территория, где она чувствует себя в безопасности. Но для хозяина важно, чтобы эта зона не мешала и вписывалась в интерьер.

Тихо, тепло и безопасно

Кошки любят отдыхать в местах, откуда можно наблюдать за происходящим, но при этом чувствовать защиту. Оптимальные условия включают:

отсутствие сквозняков;

мягкое рассеянное освещение;

небольшое возвышение или укромный угол;

тёплую поверхность.

Вписываем в интерьер

Лежанку можно гармонично интегрировать в дом:

встроить её в нишу шкафа;

разместить на подоконнике с подушкой в тон шторам;

использовать дизайнерскую мебель с местом для питомца;

выбрать плетёную корзину, подходящую по стилю.

Где лучше не ставить

Избегайте мест рядом с техникой, проходами и дверьми. Слишком шумные зоны могут сделать лежанку непопулярной у питомца.

Комфорт и порядок

Когда спальное место выбрано правильно, кошка меньше стремится занимать хозяйский диван или кровать, а интерьер остаётся аккуратным и продуманным.