Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка гладит кошку
Девушка гладит кошку
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:48

Дом, где живёт кошка, может стать испытанием: как спасти любовь и не потерять дыхание

Иммунолог Владимир Болибок: надёжной вакцины от аллергии на кошек пока не существует

Ситуация знакома многим: любимая кошка живёт в семье уже много лет, но один из домочадцев неожиданно начинает чихать, кашлять или задыхаться. Что делать? Отдать питомца? Искать чудо-лекарство? Или можно найти компромисс?

Ответы на эти вопросы врач-иммунолог-аллерголог Владимир Болибок дал в беседе с Тульской службой новостей.

"Есть разработки западных компаний — в виде таблеток, капель под язык и даже инъекций, но их эффективность, по отзывам коллег, невысока. В России таких коммерческих препаратов вообще нет", — отметил Владимир Болибок.

По словам специалиста, несмотря на десятилетия исследований, надёжной вакцины от аллергии на кошек и собак пока не существует.

Почему лекарства не помогают навсегда

Попытки создать вакцину предпринимались в разных странах, в том числе в Сеченовском университете. Но пока ни одна из них не дошла до клинических испытаний.

Причина проста: аллергия на кошек вызывается не одним веществом, а целым набором белков, содержащихся в шерсти, слюне и коже животного. Поэтому "универсальная" вакцина невозможна — слишком индивидуальна реакция организма.

Тем не менее фармакологи продолжают искать решение. Исследуются препараты, которые могли бы "приучить" иммунитет не реагировать на аллерген, но до массового применения им ещё далеко.

Главный способ лечения — элиминация

Наиболее действенный метод борьбы с аллергией остаётся прежним — исключение контакта с аллергеном.

"Если хотите, чтобы с вами остался муж, который страдает аллергией на кошек, значит, кошек из этого дома удалить. Это единственный радикальный способ", — говорит врач.

Проще говоря, если один из членов семьи тяжело переносит контакт с кошкой, необходимо убрать животное из квартиры. Особенно важно это при хронических формах аллергии, когда каждый новый контакт усиливает реакцию.

Что делать, если расстаться с питомцем невозможно

Иногда выбор невозможен: кошка живёт в семье с детства, или это спасённое животное. В таких случаях можно уменьшить количество аллергенов в воздухе и сократить прямой контакт.

  1. Выделите питомцу отдельную комнату. Пусть у кошки будет своя зона, куда человек с аллергией не заходит.

  2. Ограничьте доступ в спальню. Именно там концентрация аллергенов наиболее опасна.

  3. Используйте очистители воздуха.

"В России делают неплохие приборы, очистители и ионизаторы воздуха. Есть также "мойки", которые пропускают воздух через водяной фильтр — они хорошо убирают аллергенные частицы из воздуха", — советует специалист.

  1. Регулярно мойте питомца. Купание хотя бы раз в неделю снижает уровень аллергенных белков на шерсти.

  2. Чаще стирайте текстиль. Ковры, покрывала, мягкие игрушки и мебель — главные "собиратели" аллергенов.

Когда можно обойтись лекарствами

Если контакт с животным бывает редко — например, при посещении друзей, у которых живёт кошка, — можно заранее принять антигистаминный препарат.

"Но важно помнить: антигистаминные несовместимы с алкоголем. Максимум, что можно себе позволить в таком случае — чай и торт", — уточняет врач.

Однако длительный приём таблеток не устраняет причину болезни. Он только временно облегчает симптомы: насморк, зуд, слезотечение, приступы кашля или удушья.

Почему аллергия может появиться внезапно

Многие уверены, что аллергия врождённая, но это не так. Наследуется только предрасположенность, а сама реакция формируется в течение жизни.

"Если человек никогда не контактировал с кошками, у него не будет аллергии, даже при генетической склонности. Но при регулярном контакте организм может "обучиться” реагировать на эти аллергены", — отмечает Владимир Болибок.

Организм может вырабатывать чувствительность к аллергену годами. Поэтому даже у взрослого, который всю жизнь спокойно жил с животными, внезапно могут появиться симптомы.

Советы шаг за шагом: как жить с аллергией на кошку

  1. Проверьте диагноз. Иногда симптомы вызывают пыль или плесень, а не животное.

  2. Сдайте аллергопробы. Это поможет точно определить аллерген.

  3. Установите воздухоочиститель. Современные модели удаляют до 99% частиц, включая шерсть и пыль.

  4. Проводите влажную уборку ежедневно. Используйте пылесос с HEPA-фильтром.

  5. Попросите о помощи. Если у вас тяжёлые проявления, попросите близких ухаживать за питомцем.

  6. Консультируйтесь с аллергологом. Возможно, врач подберёт терапию, снижающую чувствительность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: самолечение и бесконтрольный приём антигистаминов.
Последствие: побочные эффекты, ослабление действия препаратов.
Альтернатива: лечение под наблюдением врача и корректировка дозировки.

Ошибка: использование ароматизаторов и дезодорантов для животных.
Последствие: раздражение дыхательных путей и усиление аллергии.
Альтернатива: безопасные гипоаллергенные шампуни.

Ошибка: оставить кошку без ограничения доступа.
Последствие: высокая концентрация аллергенов в воздухе.
Альтернатива: выделить питомцу отдельное пространство и установить очиститель воздуха.

Плюсы и минусы совместного проживания

Аспект Плюсы Минусы
Эмоциональное состояние Животное снижает стресс и тревожность Контакт вызывает аллергию
Семейные отношения Дети учатся заботе Возникают споры из-за симптомов
Здоровье Умеренное общение с животными укрепляет иммунитет Возможны осложнения при астме
Быт Тепло и уют дома Необходимость частой уборки

Мифы и правда

Миф 1. Гипоаллергенные породы кошек безопасны.
Правда: таких животных не существует. Все кошки выделяют аллерген Fel d 1, просто в разных количествах.

Миф 2. Аллергия передаётся по наследству.
Правда: передаётся только склонность, а сама реакция формируется с опытом контакта.

Миф 3. Можно "привыкнуть" к кошке.
Правда: возможно лишь временное снижение реакции, но при длительном контакте симптомы вернутся.

Миф 4. Лекарства полностью устраняют аллергию.
Правда: они лишь снимают симптомы, но не лечат источник проблемы.

А что если аллергик — ребёнок?

В детском возрасте аллергия может протекать тяжелее: вызывает кашель, хрипы и даже приступы бронхиальной астмы. В этом случае врачи советуют временно разлучить ребёнка и питомца, чтобы снизить риски осложнений.

Если отказаться от животного невозможно, важно регулярно проветривать помещение, использовать воздухоочиститель и контролировать состояние ребёнка у аллерголога.

3 интересных факта

  1. Аллерген Fel d 1 — основной источник реакции — содержится не в шерсти, а в слюне и кожных выделениях кошки.

  2. У кастрированных котов количество аллергенного белка ниже почти на 50%.

  3. Частые влажные уборки могут снизить концентрацию аллергенов в воздухе на треть.

Исторический контекст

Первые упоминания о "кошачьей аллергии" относятся к XIX веку. Тогда врачи считали, что симптомы вызывает запах животных. Лишь в 1950-х годах учёные выделили конкретный белок Fel d 1, ставший объектом сотен исследований.

Сегодня учёные разрабатывают методы иммунотерапии, направленные на постепенное "приучение" организма к аллергену. Однако пока эти технологии остаются экспериментальными.

FAQ

Как понять, что у вас аллергия именно на кошку?
Сдайте кожные или лабораторные пробы. Только врач может точно определить аллерген.

Можно ли завести кошку, если аллергия слабая?
Да, но с осторожностью: выбирайте короткошёрстные породы, чаще убирайте и используйте очиститель воздуха.

Помогает ли стерилизация кошки снизить аллергию?
Да, уровень белка Fel d 1 уменьшается, но не исчезает полностью.

Можно ли вылечить аллергию навсегда?
Пока нет. Симптомы можно контролировать, но полное излечение не гарантировано.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Доктор Мясников: утро должно начинаться за два часа до выхода из дома сегодня в 2:01
Два часа, которые меняют всё: утренний совет Мясникова для здоровья и энергии

Александр Мясников объяснил, почему утренние два часа нужно посвящать себе, а не телефону. Как построить идеальное начало дня — без стресса и суеты.

Читать полностью » Рубашка для регби возвращается в моду: дизайнеры переосмыслили классику преппи-стиля вчера в 22:42
Рубашка, пережившая эпохи: от университетских клубов до офисного кэжуала

Рубашка для регби возвращается в моду! Узнайте, почему этот привычный предмет гардероба вновь вызывает интерес и какие секреты стиля он скрывает.

Читать полностью » Эксперт: выдавливание прыщей усиливает воспаление и делает пятна на коже темнее вчера в 22:34
Не выдавливал — а пятно осталось: дерматолог объяснила, почему так бывает

Почему даже аккуратно заживший прыщ оставляет тёмный след, и какие ошибки мешают коже восстановиться быстрее.

Читать полностью » Врачи объяснили, что утренние отеки чаще всего связаны с недосыпом, солью и обезвоживанием вчера в 21:35
Вчера — стресс и соль, сегодня — сияние: как вернуть лицу жизнь до кофе

Устали от утренних отеков под глазами? Узнайте 5 эффективных советов, как быстро вернуть свежесть лицу без дорогих средств. Читайте дальше.

Читать полностью » Стилист Марко Фернандес: бордовый и серый станут главным сочетанием сезона осень-2025 вчера в 20:29
Без логотипов и роскоши: осенняя палитра, которая делает любой образ статусным

Осень 2025 года предлагает новые глубинные оттенки в цветах. Узнайте о пяти стильных сочетаниях, которые подчеркнут вашу элегантность и уют.

Читать полностью » Врач из Гувахати Джубайр Ахмед: льняное, тыквенное и кунжутное семя улучшают работу гормонов и иммунитета вчера в 19:24
Маленькие семена — большой эффект: три продукта, которые меняют женское тело изнутри

Здоровье женщины начинается с правильного питания. Узнайте, как три вида семян — льняное, тыквенное и кунжутное — могут улучшить гормональный баланс и общее самочувствие.

Читать полностью » Косметологи: желатин и витамин С повышают упругость кожи шеи и декольте вчера в 18:19
Она стареет быстрее лица: зона, о которой забывают даже при идеальном уходе

Зона шеи и декольте — самая уязвимая, но чаще всего забытая в уходе. Рассказываем, как вернуть коже упругость с помощью простых средств и натуральных компонентов.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Саурабх Сет: лимонная вода помогает поддерживать водный баланс и усвоение пищи вчера в 18:13
Один ломтик, который меняет всё: зачем врачи советуют добавлять лимон в воду

Узнайте, как один лимон в воде может изменить ваше здоровье. 8 удивительных фактов о лимонной воде, которые полезны для вашего организма и настроения.

Читать полностью »

Новости
Еда
Повар: картофель с колбасой проще всего готовить в мультиварке
УрФО
В посёлке Сагра под Екатеринбургом на улицах появились десятки диких кабанов
Спорт и фитнес
ВОЗ заявила о росте продолжительности жизни у физически активных людей
Технологии
Google запустила Recovery Contacts и вход по номеру телефона для восстановления аккаунта
Туризм
Путешествия по Европе в ноябре: лучшие направления — Прага, Барселона и Вена
Питомцы
Кинолог Федман уточнила, что собаки ищут глазами защиту во время дефекации
Авто и мото
Минпромторг: пересмотр утильсбора может вступить в силу с января 2026 года
Садоводство
После сильных дождей почву восстанавливают компостом и мульчей — рекомендации специалистов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet