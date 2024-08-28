Учёные из ИГМА разработали добавку для замедления старения кошек.

Исследователи из Ижевской государственной медицинской академии (ИГМА) разработали уникальную методику, которая помогает замедлить процесс старения у кошек. Суть открытия заключается в создании специальной добавки к корму, которая доказала свою эффективность в экспериментах, проведенных на кошках, живущих в приютах и на улице. Эти животные изначально были слабыми и больными, но всего через три месяца после начала использования добавки, результаты стали впечатляющими.

Учёные зафиксировали значительное увеличение числа белков, которые связаны с долгой и здоровой жизнью кошек. Одновременно наблюдалось снижение уровней маркеров, ассоциированных со старением. Животные, участвовавшие в эксперименте, стали выглядеть здоровее и энергичнее.

Формула добавки уже запатентована, что подчёркивает уникальность и важность этого открытия. В ближайшее время команда учёных планирует представить свою разработку на выставке в Москве, где надеются привлечь внимание специалистов и потенциальных инвесторов, сообщает портал Udm-Info.

Фото: flickr.com/Bruno Cordioli (CC BY 2.0 license)