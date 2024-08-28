Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.08.2024 : 91,4449
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.08.2024 : 102,0798
Российские учёные нашли способ продлить жизнь кошек
  1. Главная
  2. Наука

Учёные из ИГМА разработали добавку для замедления старения кошек.

Российские учёные нашли способ продлить жизнь кошек

Исследователи из Ижевской государственной медицинской академии (ИГМА) разработали уникальную методику, которая помогает замедлить процесс старения у кошек. Суть открытия заключается в создании специальной добавки к корму, которая доказала свою эффективность в экспериментах, проведенных на кошках, живущих в приютах и на улице. Эти животные изначально были слабыми и больными, но всего через три месяца после начала использования добавки, результаты стали впечатляющими.

Учёные зафиксировали значительное увеличение числа белков, которые связаны с долгой и здоровой жизнью кошек. Одновременно наблюдалось снижение уровней маркеров, ассоциированных со старением. Животные, участвовавшие в эксперименте, стали выглядеть здоровее и энергичнее.

Формула добавки уже запатентована, что подчёркивает уникальность и важность этого открытия. В ближайшее время команда учёных планирует представить свою разработку на выставке в Москве, где надеются привлечь внимание специалистов и потенциальных инвесторов, сообщает портал Udm-Info.

Фото: flickr.com/Bruno Cordioli (CC BY 2.0 license)

Мир

Прокуратура Парижа: Дуров обвинён в шести правонарушениях

Прокуратура Парижа: Дуров обвинён в шести правонарушениях

Основатель Telegram Павел Дуров обвиняется в шести правонарушениях и уголовных преступлениях, включая соучастие в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. Об этом заявили в парижской прокуратуре.

Читать полностью
Посол Бродский: Нетаньяху и Зеленский обсудили Ближний Восток и Украину

Посол Бродский: Нетаньяху и Зеленский обсудили Ближний Восток и Украину

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке. Об этом сообщил посол Тель-Авива в Киеве Михаил Бродский.

Читать полностью

Общество

Родион Газманов показал архивное фото с отцом:

Родион Газманов показал архивное фото с отцом: "Он мог быть капитаном"

Сын певца Олега Газманова Родион Газманов продолжает делиться редкими снимками с отцом из прошлого.

Читать полностью
Яна Рудковская прошагала по красной дорожке

Яна Рудковская прошагала по красной дорожке "Новой волны" за руку с сыном

Продюсер Яна Рудковская устроила дефиле в Сочи в ярком наряде в компании четырёхлетнего сына Арсения.

Читать полностью

Новости