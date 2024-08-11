Можно ли хозяевам кошек угощать их молоком? Отвечаем на волнующий вопрос

Молочные продукты для кошек: что можно, а что нельзя

Многие владельцы кошек считают, что молоко - это любимое лакомство их питомцев. Действительно, кажется, что кошки с удовольствием лакают молоко из блюдца. Но так ли это безопасно и полезно для их здоровья?

Молоко и кошки: совместимы ли они?

Несмотря на распространенное мнение, молоко не является подходящим питанием для взрослых кошек. Дело в том, что у большинства кошек со временем развивается непереносимость лактозы - основного сахара в молоке.

Когда котенок рождается, его организм вырабатывает фермент лактазу, который помогает усваивать молоко матери. Но после завершения периода грудного вскармливания этот фермент перестает вырабатываться в достаточном количестве.

В результате кошки не могут полноценно переваривать и усваивать лактозу, что может привести к расстройству желудка, диарее, рвоте и другим неприятным последствиям.

Когда молоко становится опасным?

Взрослые кошки могут иногда пить небольшие количества молока без видимых последствий. Но стоит помнить, что оно не является необходимой частью их рациона.

Проблемы могут возникнуть, если кошка регулярно получает молоко или его слишком много.

Это может вызвать:

Диарею и расстройство пищеварения

Аллергические реакции

Ожирение и проблемы с лишним весом

Нарушения работы мочевыделительной системы

Что делать, если кошка любит молоко?

Если ваш питомец очень любит молоко и постоянно выпрашивает его, можно предложить ему специальные лакомства для кошек на молочной основе. Они содержат меньше лактозы и безопаснее для пищеварения.

Также можно дать небольшое количество обезжиренного или низколактозного молока. Но делать это стоит крайне редко и в небольших объемах.

В целом же рекомендуется исключить молоко из рациона взрослых кошек и кормить их качественными кормами, специально разработанными для их потребностей.

Придерживаясь этих простых правил, вы сможете сохранить здоровье своего питомца и избежать неприятных последствий от употребления молока.

Фото: Apricum.