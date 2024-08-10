Кто главный для вашей кошки? Разбираемся, как распознать "любимчика" питомца

Кошки - животные достаточно независимые и самостоятельные, но при этом они очень привязываются к определенным людям. В многочисленной семье бывает непросто понять, кого именно кошка считает своим главным хозяином. Однако обратив внимание на поведение питомца, вы сможете легко вычислить любимчика.

Обращает больше всего внимания

Одним из главных признаков является то, на кого из домочадцев кошка обращает больше внимания. Она будет чаще смотреть, следовать и ластиться к тому человеку, кого считает своим хозяином.

Ищет больше всего ласки и общения

Кошка будет проводить больше времени рядом с тем членом семьи, который уделяет ей наибольшее внимание и ласку. Она будет активнее искать общения, "разговаривать" и напрашиваться на поглаживания именно с этим человеком.

Защищает от других

Если кошка начинает защищать "своего" человека от остальных членов семьи, демонстрируя ревность или даже агрессию, это верный признак того, что именно этот человек считается ею хозяином.

Спит и отдыхает рядом

Ещё один очевидный показатель - кошка будет предпочитать проводить время для отдыха и сна рядом со "своим" хозяином. Устраиваясь на коленях, кровати или диване этого человека, она демонстрирует свои привязанность и доверие.

Первая идёт на контактКогда кто-то из домочадцев возвращается домой, кошка будет первой бежать с радостными приветствиями именно к "своему" хозяину. Она будет активно искать его внимания и ласки.

Выбирает подарки

Если в вашей семье есть традиция дарить друг другу подарки, кошка, как правило, будет приносить их тому человеку, которого считает главным. Она инстинктивно чувствует, кто для нее важнее.

Несомненно, в многочисленной семье кошка может привязаться сразу к нескольким людям. Но по перечисленным признакам вы легко определите, кого она считает своим главным хозяином и любимчиком.

Фото: Kitten1234wiki.