5 причин, почему ваша кошка нападает на вас — и как это остановить

Некоторые кошки имеют странную привычку: периодически они "нападают" на ноги хозяина.

Люди часто думают, что питомец просто играет. Однако иногда дело доходит до укусов, которые могут быть весьма болезненными. И тогда поведение пушистого друга перестаёт восприниматься как "игра".

Давайте разберёмся в возможных причинах такого поведения кошки.

Кошка играет

Если во время "нападения" кошка не проявляет агрессию и не использует зубы и когти, скорее всего, она просто хочет поиграть.

В этом случае беспокоиться не о чем. Важно следить, чтобы игра не превратилась в настоящее нападение.

Реализация охотничьего инстинкта

Кошка может пытаться охотиться, так как у неё нет добычи в доме. Можно отвлечь её игрушкой-дразнилкой.

Кошке скучно

Если у питомца нет занятий, он может "нападать" на ваши ноги.

Решение — предложить ему игрушки и проводить с ним больше времени.

Кошка проявляет агрессию

Это более серьёзная ситуация. Возможно, кошка выплёскивает злость на вас.

Может быть, вы её обидели, или она просто перенаправляет агрессию.

Решение: создать комфортную среду с лежанками, игрушками и полочками.

Чаще гладьте кошку и успокаивайте её в стрессовые моменты.

Если игра переходит в агрессию, выйдите из комнаты и оставьте кошку в покое (но не запирайте её).

Кошке больно

Агрессивное поведение может быть связано с болью. В такой ситуации лучший выход — отвезти кошку к ветеринару.

Фото: commons.wikimedia.org/Antonio Lapa (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).