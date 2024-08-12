5 причин, почему ваша кошка нападает на вас — и как это остановить

Некоторые кошки имеют странную привычку: периодически они "нападают" на ноги хозяина.
Люди часто думают, что питомец просто играет. Однако иногда дело доходит до укусов, которые могут быть весьма болезненными. И тогда поведение пушистого друга перестаёт восприниматься как "игра".
Давайте разберёмся в возможных причинах такого поведения кошки.
Кошка играет
Если во время "нападения" кошка не проявляет агрессию и не использует зубы и когти, скорее всего, она просто хочет поиграть.
В этом случае беспокоиться не о чем. Важно следить, чтобы игра не превратилась в настоящее нападение.
Реализация охотничьего инстинкта
Кошка может пытаться охотиться, так как у неё нет добычи в доме. Можно отвлечь её игрушкой-дразнилкой.
Кошке скучно
Если у питомца нет занятий, он может "нападать" на ваши ноги.
Решение — предложить ему игрушки и проводить с ним больше времени.
Кошка проявляет агрессию
Это более серьёзная ситуация. Возможно, кошка выплёскивает злость на вас.
Может быть, вы её обидели, или она просто перенаправляет агрессию.
Решение: создать комфортную среду с лежанками, игрушками и полочками.
Чаще гладьте кошку и успокаивайте её в стрессовые моменты.
Если игра переходит в агрессию, выйдите из комнаты и оставьте кошку в покое (но не запирайте её).
Кошке больно
Агрессивное поведение может быть связано с болью. В такой ситуации лучший выход — отвезти кошку к ветеринару.
Фото: commons.wikimedia.org/Antonio Lapa (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).
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