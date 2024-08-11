Секреты кошачьего языка: узнайте, о чем молчит ваш питомец

Пока у людей нет другого способа понять животных, кроме как через язык их тела.
Хорошая новость заключается в том, что кошек в этом отношении читать довольно просто. Своим поведением они сами передают человеку, как они себя чувствуют - счастливы ли они, грустны или злятся.
Эксперты рассказали о наиболее явных сигналах, которые подает кошка.
Кошка счастлива
Счастливая и довольная кошка двигается медленно и неторопливо. Если она ложится отдохнуть, то обычно на бок или на спину.
Самый очевидный признак счастья у кошки - это поза на спине с вытянутыми лапами.
Глаза обычно полуприкрыты, или животное медленно моргает.
Все это свидетельствует о полностью расслабленном и довольном жизнью животном.
Кошка в стрессе
О плохом настроении, а также о страхе или боли может говорить обратное поведение кошки.
В таких случаях животное держится отстраненно, а при попытке взять ее на руки может активно махать хвостом.
Если шерсть на спине вздыблена, а уши прижаты к голове, это явный признак испуга.
Если кошка передвигается, прижавшись к полу, это означает, что она напугана и хочет скрыться от человека.
При этом она может шипеть, громко кричать, избегать контакта с человеком или часто и быстро перемещаться.
Все это указывает на то, что кошку нужно оставить в покое и, возможно, помочь ей найти безопасное место.
Фото: commons.wikimedia.org/Staxringold (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).
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