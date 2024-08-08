Вашей кошке грозит опасность? Узнайте, что может случиться из-за корма для собак

Многие считают, что корм для собак опасен для кошек. Однако некоторые владельцы кошек полагают, что риски преувеличены, и поэтому без опасений дают своим питомцам еду, предназначенную для собак. Это заблуждение может привести к серьезным последствиям, так как опасность не выдумана.
Важно помнить, что корм для собак и кошек различается по составу. В корме для собак меньше белка, он более углеводистый и содержит меньше жиров. Кроме того, в собачьем корме отсутствуют такие важные для кошек компоненты, как таурин и арахидоновая кислота.
Кормление кошек собачьим кормом может привести к серьезным проблемам с пищеварением. Кошки, как хищники, плохо усваивают растительные компоненты, которые в избытке содержатся в корме для собак. Это приводит к переизбытку углеводов в рационе кошек, что опасно для их здоровья.
Нехватка белков и необходимых веществ может вызвать серьезные проблемы со зрением, сердцем, почками и печенью.
Фото: commons.wikimedia.org/JOJOJOJO4321 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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