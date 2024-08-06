Почему ваша кошка вас игнорирует и как это исправить за один день

Известно, что не всем удается построить эмоциональную и нежную связь с кошкой. Иногда это происходит из-за отсутствия правильного подхода к питомцу. А иногда — из-за того, что мы сами не предпринимаем шагов для сближения. Какие же секреты помогут наладить отношения с кошкой?

Самые преданные животные

Если вы хотите, чтобы кошка вас искренне полюбила, важно правильно выбрать питомца. Наиболее привязаны к своим владельцам те кошки, которые попали в семью в раннем возрасте. Кроме того, кошки, спасенные с улицы даже во взрослом возрасте, тоже могут быть очень преданными.

Уважайте личные границы

Некоторые до сих пор относятся к кошкам как к игрушкам или собственности, но такое отношение никому не понравится. Кошки — гордые и независимые существа. Чтобы завоевать их расположение, нужно уважать их личные границы.

Питание

Чтобы кошка видела в вас надежного человека, она должна быть уверена, что у нее всегда есть еда и вода. Это создает у нее чувство базовой безопасности.

Фото: commons.wikimedia.org/Antonio Lapa (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).