Всё не просто так: почему кошки зевают

Если ваша кошка зевает, находясь рядом с вами, это вовсе не означает, что ей скучно. Давайте разберемся, что такое поведение говорит о ее отношении к вам.
Почему кошки зевают
Во-первых, кошки, как и люди, зевают, когда хотят спать. Во-вторых, кошка может специально зевать, чтобы привлечь внимание своего хозяина.
В-третьих, зевая в присутствии хозяина, кошка демонстрирует свое доверие. Если ваша кошка часто зевает рядом с вами, это значит, что она чувствует себя в вашей компании абсолютно безопасно.
Фото: commons.wikimedia.org/Cayambe (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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