Без усов, как без глаз: что теряет котёнок, когда мать портит его мордочку

Кошки — существа, чьё поведение издавна вызывает интерес и споры. Даже самые внимательные хозяева не всегда понимают, почему питомцы совершают те или иные поступки. Один из самых необычных моментов — откусывание усов у котят. Для человека это выглядит странно и даже жестоко, но на деле в основе лежит не агрессия, а забота. Разберёмся, зачем кошка прибегает к такому способу воспитания малышей и как это влияет на их развитие.

Вибриссы: что это и зачем нужны

Усы кошек — это не декоративная деталь, а важный орган чувств. Вибриссы растут не только над верхней губой, но и над глазами, на подбородке и даже на лапах. Эти длинные и жёсткие волоски связаны с нервными окончаниями, благодаря чему животное получает информацию о пространстве и предметах вокруг.

Основные функции усов:

Определение ширины проходов. Навигация в темноте. Оценка расстояния до объектов. Улавливание малейших колебаний воздуха. Выражение эмоций — от настороженности до расслабленности.

Без вибрисс кошка чувствует себя дезориентированной, словно человек с завязанными глазами.

Почему кошка откусывает усы котятам

Инстинкт защиты

Кошка-мать, особенно в первые недели жизни потомства, стремится сохранить малышей в безопасности. Лишая котят "сенсорных антенн", она снижает их активность, удерживая в гнезде. Так котята меньше рискуют упасть, столкнуться с мебелью или покинуть безопасное место.

Ограничение подвижности

Пока глаза ещё закрыты, именно усы помогают котятам исследовать пространство. Временное их отсутствие заставляет малышей оставаться рядом с матерью, пока они не станут крепче.

Важно: этот процесс не наносит долговременного вреда. Как только вибриссы отрастают, котята вновь получают возможность свободно ориентироваться.

Сравнение: усы у котят и взрослых кошек