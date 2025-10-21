Вода в миске не спасёт: единственный способ избежать мочекаменной болезни у кошек

Рацион кошки — тема, которая неизменно вызывает споры среди владельцев. Одни уверены, что только сухие гранулы помогают сохранить здоровье зубов, другие считают, что влажный корм ближе к естественному питанию. Современная ветеринарная диетология давно дала ответ: кормить кошку только влажным кормом можно, если подойти к этому грамотно.

Можно ли кормить кошку исключительно влажным кормом

Да, можно — и это безопасно для здоровья животного. Главное условие — выбирать полнорационные корма, где уже сбалансированы все необходимые питательные вещества, а также правильно рассчитывать суточную калорийность и не забывать о гигиене зубов. Влажный рацион при правильной организации обеспечивает кошке полноценное питание и помогает поддерживать водный баланс.

Почему влажный корм полезен

Главное преимущество влажного корма — высокое содержание влаги, от 70 до 85%. В природе кошки редко пьют много воды: они получают жидкость с пищей. Влажный рацион помогает естественным образом поддерживать гидратацию организма и снижает риск проблем с мочевыводящей системой.

Кроме того, мягкая текстура и насыщенный аромат делают влажный корм особенно привлекательным. Он идеально подходит для кошек с плохим аппетитом, пожилых животных или питомцев, восстанавливающихся после болезни. Объём порции визуально больше, что помогает избежать переедания при сохранении нужной калорийности.

Возможные недостатки и как их избежать

Зубной камень. Расхожее мнение, что сухой корм очищает зубы, — миф. Даже при "хрустящем" рационе налёт всё равно образуется. Единственная надёжная профилактика — чистка зубов специальной щёткой и ветеринарной пастой. Дополнительно можно использовать лакомства с одобрением VOHC, но они лишь дополняют уход. Цена. Влажный корм действительно обходится дороже, особенно если использовать только премиальные бренды. Но искать компромисс стоит не по стоимости, а по качеству: выбирайте упаковку с пометкой "полнорационный" или AAFCO/FEDIAF complete. Эти стандарты гарантируют баланс питательных веществ. Хранение. Открытая банка или пауч быстро портятся. После вскрытия храните корм в холодильнике не более двух суток и перед подачей прогревайте до комнатной температуры. Остатки из миски выбрасывайте через 1-2 часа — иначе в них начнут развиваться бактерии.

Когда влажный корм особенно необходим

Иногда мягкая пища — не просто выбор, а необходимость.

При стоматите, гингивите и после удаления зубов.

При заболеваниях мочевыводящих путей — для дополнительной гидратации.

В период восстановления после операций и инфекций.

Для котят — как первый прикорм.

Для пожилых кошек — чтобы поддерживать интерес к еде и предотвратить потерю веса.

Во всех этих случаях рацион подбирает ветеринар, особенно если у питомца хронические болезни ЖКТ, почек или ожирение.

Таблица "Сравнение типов кормов"