Рука гладит кошку
© https://unsplash.com by Felippe Lopes is licensed under Free
Ирина Малова Опубликована сегодня в 19:43

Ванна больше не будет кошачьим кошмаром: один прием после купания закрепляет правильную привычку

Большинство домашних кошек испытывают неприязнь к водным процедурам из-за глубоких эволюционных механизмов, пояснил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. О том, как приучить питомца не бояться купания и стоит ли это делать, эксперт рассказал изданию NewsInfo.

Он пояснил, что стремление кошек оставаться сухими продиктовано генетической памятью хищника. В дикой природе намокшая шерсть становится источником запаха, который выдает охотника и мешает ему поджидать добычу.

"Мокрая шерсть всегда пахнет. Поэтому кошки, дожидаясь жертвы, должны быть абсолютно сухими, чтобы не источать никаких ароматов. Это природно-генетическая брезгливость. Грязная кошка — тоже нонсенс, потому что все они очень себя любят вылизывать, чтобы лишить всех запахов и загрязнений, даже внешних элементов, грязи, например", — отметил ветврач.

По словам специалиста, существуют породы, включая крупных кошек, которые спокойнее переносят контакт с жидкостью, но это скорее исключение. Естественное поведение животных объясняется инстинктами сохранения чистоты и маскировки, о чем подробно рассказывают зоопсихологи.

Если необходимость мытья вызвана лечебными или гигиеническими причинами, важно соблюдать осторожность и не допускать лишнего травмирования психики животного. Владельцам следует учитывать особенности восприятия посторонних шумов, которые для кошки могут звучать угрожающе. Крайне важно избегать грубых наказаний, так как они подрывают доверие между питомцем и человеком.

"Если очень надо кошку искупать с гигиеническими или лечебными целями, система кнута и пряника. Если недовольство хотим показать, низким тоном ей проговорить, она поймет, что мы чем-то недовольны. Стихотворение можно высоким тоном, ласковым. Искупали, дали вкусняшку, чтобы ассоциировалось это действие не самое приятное для нее, с угощением", — уточнил ветеринар.

Для снижения уровня тревоги часто применяют положительные подкрепления, помогая животному связать неприятный процесс с получением награды.

Проверено экспертом: Ветеринар Марина Черкасова, Ветеринар Сергей Ермаков
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

