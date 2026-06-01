Ванна больше не будет кошачьим кошмаром: один прием после купания закрепляет правильную привычку

Большинство домашних кошек испытывают неприязнь к водным процедурам из-за глубоких эволюционных механизмов, пояснил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. О том, как приучить питомца не бояться купания и стоит ли это делать, эксперт рассказал изданию NewsInfo.

Он пояснил, что стремление кошек оставаться сухими продиктовано генетической памятью хищника. В дикой природе намокшая шерсть становится источником запаха, который выдает охотника и мешает ему поджидать добычу.

"Мокрая шерсть всегда пахнет. Поэтому кошки, дожидаясь жертвы, должны быть абсолютно сухими, чтобы не источать никаких ароматов. Это природно-генетическая брезгливость. Грязная кошка — тоже нонсенс, потому что все они очень себя любят вылизывать, чтобы лишить всех запахов и загрязнений, даже внешних элементов, грязи, например", — отметил ветврач.

По словам специалиста, существуют породы, включая крупных кошек, которые спокойнее переносят контакт с жидкостью, но это скорее исключение. Естественное поведение животных объясняется инстинктами сохранения чистоты и маскировки, о чем подробно рассказывают зоопсихологи.

Если необходимость мытья вызвана лечебными или гигиеническими причинами, важно соблюдать осторожность и не допускать лишнего травмирования психики животного. Владельцам следует учитывать особенности восприятия посторонних шумов, которые для кошки могут звучать угрожающе. Крайне важно избегать грубых наказаний, так как они подрывают доверие между питомцем и человеком.

"Если очень надо кошку искупать с гигиеническими или лечебными целями, система кнута и пряника. Если недовольство хотим показать, низким тоном ей проговорить, она поймет, что мы чем-то недовольны. Стихотворение можно высоким тоном, ласковым. Искупали, дали вкусняшку, чтобы ассоциировалось это действие не самое приятное для нее, с угощением", — уточнил ветеринар.

Для снижения уровня тревоги часто применяют положительные подкрепления, помогая животному связать неприятный процесс с получением награды.

