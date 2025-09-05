Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Барри Вом is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:24

Сердцееды в ванне: кошки 10 пород, чья любовь к воде разбивает сердце любителям сухих лап

Кошки этих пород плавают охотно: исследование зоологов

Многие уверены: кошки просто ненавидят воду. Но это далеко не так! Есть породы, которые с удовольствием плескаются и даже купаются. Хотите узнать, кто они? Тогда читайте дальше.

Абиссинская кошка — эфиопская любительница воды

Эта порода родом из жаркой Эфиопии, и, возможно, именно климат повлиял на их отношение к воде. У абиссинцев нет густого подшерстка, поэтому их шерсть быстро высыхает после купания — это большой плюс для любителей плескаться.

Мейн-кун — морской путешественник

Мейн-куны когда-то сопровождали моряков с северо-востока США в дальних плаваниях. Их морское прошлое объясняет любовь к воде и умение отлично плавать. Эти крупные пушистики не боятся ни водоемов, ни купания.

Норвежская лесная кошка — рыбак с аквариумом

Этот кот, известный как «кот викингов», обладает независимым характером и отменным умением плавать. Его густая шерсть надежно защищает от промокания, а рыбалка для него — не просто игра, а настоящее увлечение. Берегите своих домашних рыбок!

Мэнская кошка — мастер лапного гребка

Эта порода без хвоста родом с острова Мэн, где умение плавать — необходимость. Мэнсы могут даже грести лапами в чашке с водой и с удовольствием помогут своему хозяину выбраться из ванны.

Японский бобтейл — умный пловец

Коты с короткими хвостами любят воду не меньше других. Японский бобтейл настолько сообразителен, что может самостоятельно открыть кран, чтобы поплескаться. Пожалуй, это самый хитрый любитель водных процедур!

Турецкая ангора — утонченная и любознательная

На первый взгляд эта порода с пушистым хвостом и разноцветными глазами кажется далекой от водных забав. Но на деле ангора очень любопытна и с удовольствием играет в воде, не боясь намокнуть.

Турецкий ван — легендарный пловец

Согласно легенде, этот кот доплыл вплавь до берега с Ноева ковчега, что и дало ему прозвище «плавающий кот». Турецкий ван не боится глубины и с радостью устроит заплыв даже в ванной.

Бенгальский кот — леопард среди домашних питомцев

Своим экзотическим окрасом бенгалы напоминают леопарда, который в природе отлично плавает. Возможно, любовь к воде у этих кошек — наследие диких дальневосточных предков, живущих рядом с водоемами.

Саванна — активный охотник и пловец

Потомок сервала, дикой кошки из Африки, саванна — очень умный и энергичный питомец. Он обожает водные игры и с удовольствием плещется в бассейне, соревнуясь с хозяином.

Соукок — кенийский пловец

Эти пушистики из Кении еще недавно считались дикими. Они активны, быстро бегают, лазают по деревьям и отлично плавают. Владельцам советуют купать соукок примерно раз в месяц, ведь вода для них — не враг, а друг.

