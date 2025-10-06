Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 4:03

Каждый день на кону здоровье питомца — и всё решает простая привычка

Исследования: кошки, пьющие из фонтанчиков, реже болеют мочекаменной болезнью

Забота о домашнем питомце — это не только ласка и вкусная еда. Мало кто задумывается, что вода для кошки так же важна, как правильное питание. В отличие от диких собратьев, которые добывают влагу из свежей добычи или естественных источников, домашние животные полностью зависят от человека. Именно от владельца зависит, насколько грамотно организован питьевой режим его питомца.

Почему вода жизненно важна

Организм кошки на 60-70% состоит из воды. Без неё не происходит нормальная работа внутренних органов: страдают почки, печень, сердце. При недостатке жидкости густеет кровь, нарушается обмен веществ, снижается активность. Постоянная нехватка воды может привести к мочекаменной болезни и обезвоживанию, особенно у животных, питающихся только сухими кормами.

В среднем кошка весом около четырёх килограммов должна получать 200 миллилитров воды в сутки — это примерно 30-60 миллилитров на килограмм веса. Но далеко не все питомцы способны добровольно выпить такую норму.

Признаки нехватки жидкости

Внимательный владелец может по внешнему виду определить, что кошка пьёт мало воды. Стоит насторожиться, если:

  • слизистые рта и носа стали сухими;
  • шерсть потеряла блеск и стала ломкой;
  • животное выглядит вялым, больше спит, меньше играет;
  • в лотке заметно уменьшилось количество мочи.

При появлении хотя бы пары таких признаков нужно показать питомца ветеринару. Иногда это сигнал не просто о жажде, а о проблемах с почками или мочевым пузырём.

Как приучить кошку пить больше воды

Чтобы повысить интерес кошки к воде, важно создать для неё комфортные условия и предложить правильные способы питья.

1. Чистая и свежая вода каждый день

Менять воду следует хотя бы раз в сутки, а лучше дважды — утром и вечером. Использовать стоит фильтрованную или бутилированную воду. Из-под крана она может содержать примеси, отталкивающие животное запахом или вкусом.

Лучше выбирать стеклянные или керамические миски — они не впитывают запахи. Пластиковая посуда со временем теряет свежесть и может вызвать у кошки отвращение к воде.

2. Влажный корм как источник влаги

Если питомец питается только сухим кормом, он получает минимум жидкости. Чтобы компенсировать дефицит, стоит добавить в рацион консервы, паштеты или паучи. Они содержат до 80% влаги, что заметно улучшает водный баланс.

Иногда полезно слегка разбавлять влажный корм водой, если животное не возражает против такой текстуры.

3. Кошачьи фонтанчики

Многие кошки любят пить проточную воду. Но держать открытым кран — не лучший вариант. Альтернатива — специальный фонтанчик с фильтрацией. Он не только безопасен, но и пробуждает естественный интерес кошки к журчащей воде.

Некоторые модели имеют функцию подогрева, благодаря чему вода остаётся комфортной температуры.

4. Несколько источников воды

Разместите по квартире несколько мисок — возле мест отдыха, на подоконнике или рядом с лежанкой. Животные часто пьют там, где чувствуют себя спокойно. Иногда кошке просто лень идти к миске на кухне.

Интерес к воде можно повысить, если она "встретится" кошке в неожиданном месте. Так срабатывает природный инстинкт — добывать воду самостоятельно.

5. Отдельно от корма

Не стоит ставить миску с водой вплотную к пище. Остатки еды быстро портят воду и делают её непривлекательной. Лучше разместить поилку на расстоянии не менее метра от мисок с кормом.

6. Добавки для улучшения вкуса

В зоомагазинах продаются специальные ароматизаторы и минеральные добавки, которые делают воду вкуснее и стимулируют кошек пить чаще. Однако применять их стоит только после консультации с ветеринаром.

7. Активные игры

Движение повышает обмен веществ и вызывает естественную жажду. Ежедневные игры с мячом, удочкой или лазерной указкой не только укрепляют мышцы питомца, но и способствуют тому, что он чаще подходит к поилке.

8. Удобная миска

Кошки не любят, когда усы касаются краёв посуды. Поэтому миска должна быть широкой и неглубокой. Лучше, если она устойчива и не скользит по полу.

Некоторым питомцам нравится пить из больших ёмкостей — ведёр, тазов, широких ваз. Можно подобрать вариант, максимально похожий на них по форме и размеру.

9. Тёплая вода

Кошки предпочитают воду комнатной температуры или чуть тёплую. Слишком холодная жидкость вызывает у них отвращение, ведь в природе холодная вода ассоциируется с застоем.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Давать воду из-под крана Отказ кошки пить, проблемы с ЖКТ Использовать фильтрованную или бутилированную
Использовать пластиковую посуду Неприятный запах, снижение интереса к воде Керамическая или стеклянная миска
Ставить поилку рядом с кормом Вода быстро загрязняется Перенести поилку подальше
Игнорировать снижение активности Риск обезвоживания, болезни почек Следить за поведением и количеством мочи
Давать только сухой корм Недостаток жидкости Комбинировать с влажным питанием

А что если кошка совсем не пьёт?

Если животное избегает воды, не проявляет интереса даже к фонтанчику и при этом теряет активность, нужно обращаться к врачу. Иногда дело не в привычках, а в болезни — воспалении почек, диабете или проблемах с зубами.

В ветеринарной клинике проведут анализы и при необходимости назначат капельницы или принудительное поение. В домашних условиях насильно поить кошку через шприц допустимо только по рекомендации врача.

Плюсы и минусы различных способов поения

Способ Плюсы Минусы
Обычная миска Простота, доступность Быстро загрязняется
Фонтанчик Чистая, проточная вода, стимулирует пить Требует ухода и фильтров
Влажный корм Дополнительная влага в рационе Более высокая цена
Добавки во вкус воды Повышают интерес к питью Возможны аллергические реакции

FAQ

Какую воду лучше давать кошке?
Наилучший вариант — фильтрованная или бутилированная вода без примесей и запаха.

Можно ли поить кошку молоком?
Нет. У большинства взрослых животных нет фермента для переваривания лактозы, поэтому молоко вызывает вздутие и расстройство желудка.

Сколько раз в день менять воду?
Минимум один раз, а лучше дважды в день — утром и вечером.

Что делать, если кошка пьёт слишком много?
Повышенная жажда может быть симптомом болезни. Следует обратиться к ветеринару.

Мифы и правда

  • Миф: кошки умеют сами регулировать потребление воды.
    Правда: домашние животные часто недопивают и нуждаются в контроле со стороны владельца.
  • Миф: влажный корм полностью заменяет воду.
    Правда: он лишь частично покрывает потребность в жидкости.
  • Миф: если кошка не пьёт — это нормально.
    Правда: в природе животные получают воду из добычи, а дома — только из поилки.

Три интересных факта

  1. Кошки чувствуют вкус воды иначе, чем люди: они способны уловить даже малейшие примеси.

  2. В природе кошки редко пьют стоячую воду — предпочитают ручьи и источники.

  3. По наблюдениям ветеринаров, кошки, пьющие из фонтанчиков, болеют мочекаменной болезнью в два раза реже.

