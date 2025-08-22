Пушистый любимец в опасности: симптомы рвоты, которые нельзя пропустить

Каждый владелец кошки хотя бы раз сталкивался с неприятной ситуацией — питомца внезапно вырвало. Для хозяина это всегда повод для волнения: стоит ли бить тревогу или всё обойдётся само собой? Важно понимать, что рвота у кошек — не болезнь, а симптом, который может указывать как на вполне безобидные причины (быстрое поедание корма, комки шерсти), так и на серьёзные патологии (отравление, болезни внутренних органов).

Чтобы правильно среагировать, нужно уметь отличать разовый эпизод от опасного состояния и знать, когда требуется срочное обращение к ветеринару.

Как отличить рвоту от срыгивания

Срыгивание — пища выходит из пищевода без усилий, почти сразу после еды.

Рвота — активный процесс с сокращением мышц живота, сопровождается слюнотечением, облизыванием, беспокойством.

Часто перед рвотой кошка прячется, часто сглатывает или облизывается.

Что делать, если кошку вырвало 1–2 раза

Уберите корм на 4–6 часов.

Дайте доступ к воде (маленькими порциями).

Через несколько часов предложите лёгкую пищу: отварную курицу, рис или специальный корм.

Если в течение суток рвота не повторяется — можно вернуться к обычному рациону.

Когда срочно к ветеринару

Обратитесь к врачу, если:

рвота повторяется более 3–4 раз за сутки;

кошка не удерживает даже воду;

появляется вялость, апатия, слабость;

дёсны бледные, жёлтые или сухие;

есть понос вместе с рвотой;

вы нашли кровь в рвотных массах;

есть подозрение, что кошка проглотила нитку, резинку, ядовитое растение;

у питомца есть хронические болезни (диабет, почечная недостаточность).

Возможные причины рвоты

Безопасные (не требуют лечения):

комки шерсти (1–2 раза в месяц — норма);

слишком быстрое поедание корма;

переедание (особенно сухим кормом);

несвежая пища или «добыча» на улице.

Серьёзные (опасные):

проглатывание инородных предметов (нитки, игрушки);

отравления (антифриз, ядовитые растения — особенно лилии);

пищевая аллергия (рвота после смены корма);

паразиты (глисты — особенно у котят);

болезни почек, печени, ЖКТ;

онкология (хроническая рвота + потеря веса).

Что делает ветеринар