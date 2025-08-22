Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Roo72 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:18

Пушистый любимец в опасности: симптомы рвоты, которые нельзя пропустить

Опасные причины рвоты у кошек: от отравлений до болезней почек

Каждый владелец кошки хотя бы раз сталкивался с неприятной ситуацией — питомца внезапно вырвало. Для хозяина это всегда повод для волнения: стоит ли бить тревогу или всё обойдётся само собой? Важно понимать, что рвота у кошек — не болезнь, а симптом, который может указывать как на вполне безобидные причины (быстрое поедание корма, комки шерсти), так и на серьёзные патологии (отравление, болезни внутренних органов).

Чтобы правильно среагировать, нужно уметь отличать разовый эпизод от опасного состояния и знать, когда требуется срочное обращение к ветеринару.

Как отличить рвоту от срыгивания

  • Срыгивание — пища выходит из пищевода без усилий, почти сразу после еды.

  • Рвота — активный процесс с сокращением мышц живота, сопровождается слюнотечением, облизыванием, беспокойством.

Часто перед рвотой кошка прячется, часто сглатывает или облизывается.

Что делать, если кошку вырвало 1–2 раза

  • Уберите корм на 4–6 часов.

  • Дайте доступ к воде (маленькими порциями).

  • Через несколько часов предложите лёгкую пищу: отварную курицу, рис или специальный корм.

  • Если в течение суток рвота не повторяется — можно вернуться к обычному рациону.

Когда срочно к ветеринару

Обратитесь к врачу, если:

  • рвота повторяется более 3–4 раз за сутки;

  • кошка не удерживает даже воду;

  • появляется вялость, апатия, слабость;

  • дёсны бледные, жёлтые или сухие;

  • есть понос вместе с рвотой;

  • вы нашли кровь в рвотных массах;

  • есть подозрение, что кошка проглотила нитку, резинку, ядовитое растение;

  • у питомца есть хронические болезни (диабет, почечная недостаточность).

Возможные причины рвоты

Безопасные (не требуют лечения):

  • комки шерсти (1–2 раза в месяц — норма);

  • слишком быстрое поедание корма;

  • переедание (особенно сухим кормом);

  • несвежая пища или «добыча» на улице.

Серьёзные (опасные):

  • проглатывание инородных предметов (нитки, игрушки);

  • отравления (антифриз, ядовитые растения — особенно лилии);

  • пищевая аллергия (рвота после смены корма);

  • паразиты (глисты — особенно у котят);

  • болезни почек, печени, ЖКТ;

  • онкология (хроническая рвота + потеря веса).

Что делает ветеринар

  1. осмотр, анализы крови, УЗИ, рентген;

  2. капельницы при обезвоживании;

  3. противорвотные и защитные препараты для желудка;

  4. хирургия — если обнаружена непроходимость.

