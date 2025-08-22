Пушистый любимец в опасности: симптомы рвоты, которые нельзя пропустить
Каждый владелец кошки хотя бы раз сталкивался с неприятной ситуацией — питомца внезапно вырвало. Для хозяина это всегда повод для волнения: стоит ли бить тревогу или всё обойдётся само собой? Важно понимать, что рвота у кошек — не болезнь, а симптом, который может указывать как на вполне безобидные причины (быстрое поедание корма, комки шерсти), так и на серьёзные патологии (отравление, болезни внутренних органов).
Чтобы правильно среагировать, нужно уметь отличать разовый эпизод от опасного состояния и знать, когда требуется срочное обращение к ветеринару.
Как отличить рвоту от срыгивания
-
Срыгивание — пища выходит из пищевода без усилий, почти сразу после еды.
-
Рвота — активный процесс с сокращением мышц живота, сопровождается слюнотечением, облизыванием, беспокойством.
Часто перед рвотой кошка прячется, часто сглатывает или облизывается.
Что делать, если кошку вырвало 1–2 раза
-
Уберите корм на 4–6 часов.
-
Дайте доступ к воде (маленькими порциями).
-
Через несколько часов предложите лёгкую пищу: отварную курицу, рис или специальный корм.
-
Если в течение суток рвота не повторяется — можно вернуться к обычному рациону.
Когда срочно к ветеринару
Обратитесь к врачу, если:
-
рвота повторяется более 3–4 раз за сутки;
-
кошка не удерживает даже воду;
-
появляется вялость, апатия, слабость;
-
дёсны бледные, жёлтые или сухие;
-
есть понос вместе с рвотой;
-
вы нашли кровь в рвотных массах;
-
есть подозрение, что кошка проглотила нитку, резинку, ядовитое растение;
-
у питомца есть хронические болезни (диабет, почечная недостаточность).
Возможные причины рвоты
Безопасные (не требуют лечения):
-
комки шерсти (1–2 раза в месяц — норма);
-
слишком быстрое поедание корма;
-
переедание (особенно сухим кормом);
-
несвежая пища или «добыча» на улице.
Серьёзные (опасные):
-
проглатывание инородных предметов (нитки, игрушки);
-
отравления (антифриз, ядовитые растения — особенно лилии);
-
пищевая аллергия (рвота после смены корма);
-
паразиты (глисты — особенно у котят);
-
болезни почек, печени, ЖКТ;
-
онкология (хроническая рвота + потеря веса).
Что делает ветеринар
-
осмотр, анализы крови, УЗИ, рентген;
-
капельницы при обезвоживании;
-
противорвотные и защитные препараты для желудка;
-
хирургия — если обнаружена непроходимость.
