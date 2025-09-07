Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошка у окна одна дома
Кошка у окна одна дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:13

Чем меньше солнца, тем больше кошке нужно витаминов: вот чем поддержать питомца осенью

Октябрь снижает активность кошек и повышает потребность в витаминах

Октябрь — переходный месяц, когда погода становится холоднее, дни короче, а организм домашних животных сталкивается с сезонными нагрузками. У кошек в это время чаще начинается линька, снижается активность, а иммунитет нуждается в поддержке. Чтобы питомец оставался бодрым и здоровым, важно правильно подобрать витамины. Вот шесть самых полезных групп добавок, которые помогут кошке пережить осень без проблем.

1. Витамин А — для кожи и зрения

Витамин А отвечает за здоровье кожи и слизистых оболочек, а также за яркость и густоту шерсти. Его недостаток может привести к сухости кожи и тусклости шерсти. Получить его кошка может из печени, яичных желтков или специальных витаминных комплексов.

2. Витамины группы В — для энергии и нервной системы

Осенью кошки становятся более вялыми из-за нехватки солнца и активности. Витамины В1, В6 и В12 поддерживают обмен веществ, улучшают работу нервной системы и повышают общий тонус. Эти вещества содержатся в мясе, злаках и дрожжевых добавках.

3. Витамин D — для костей и суставов

В октябре солнечных дней становится меньше, а значит, организм кошки получает меньше витамина D естественным образом. Его нехватка может сказаться на здоровье костей и зубов. Поэтому осенью особенно важно давать питомцу корма или добавки с этим витамином.

4. Витамин Е — для иммунитета и репродуктивного здоровья

Этот витамин действует как антиоксидант: он защищает клетки от разрушения, поддерживает работу сердца и иммунной системы. Его особенно рекомендуют кошкам в период линьки, так как он помогает восстановлению кожи и шерсти.

5. Витамин С — защита от простуд

Хотя кошки способны вырабатывать витамин С самостоятельно, в холодный сезон дополнительная поддержка может быть полезной. Он укрепляет иммунитет, помогает быстрее восстанавливаться после стрессов и защищает от сезонных простуд.

6. Омега-3 и Омега-6 — для шерсти и суставов

Эти жирные кислоты не относятся к витаминам, но их часто включают в список обязательных добавок. Омега-3 и Омега-6 улучшают состояние кожи, делают шерсть блестящей и густой, а также помогают суставам справляться с нагрузками в холодное время года.

Как правильно давать витамины

• Не стоит назначать комплексы самостоятельно — лучше проконсультироваться с ветеринаром.
• Если кошка питается готовыми кормами премиум-класса, часть витаминов уже содержится в составе.
• Важно соблюдать дозировку: избыток витаминов может быть так же вреден, как и их недостаток.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Домашние питомцы: рейтинг самых популярных видов, по статистике ассоциации ветеринаров сегодня в 13:05

Топ-5 домашних зверьков, которые подарят тепло и не отнимут время

Узнайте, какие домашние питомцы считаются самыми милыми и почему они способны растопить сердце каждого. От пушистых котиков до экзотических лемуров — наш топ-5 для вас!

Читать полностью » Эксперты по поведению животных объяснили, как добиться ласковости у кошек сегодня в 12:31

От царапок к мурлыканью: как превратить дикого кота в ласкового друга

Хотите, чтобы суровый кот стал ласковым мурлыкой? Узнайте 3 простых секрета общения с кошками, которые помогут завоевать доверие и добиться мурлыканья. Советы для любителей животных!

Читать полностью » Питание морских свинок и хомяков различается — выводы ветеринарных специалистов сегодня в 12:18

Один зверёк — две судьбы: почему выбор между свинкой и хомяком — не просто каприз

Морская свинка или хомяк — кто станет лучшим домашним питомцем? Разбираемся в отличиях, характере, уходе и питании этих популярных грызунов.

Читать полностью » Исследования показали, что собаки одиноких владельцев в 2,5 раза чаще подвержены тревоге сегодня в 11:12

Собака остаётся одна — и дом превращается в поле боя: что скрывается за её тревогой

Почему одни собаки спокойно переносят одиночество, а другие устраивают разгром в квартире? Разбираем факторы риска и влияние раннего опыта.

Читать полностью » Тест Уильяма Кэмпбелла помогает определить характер щенка в возрасте 7–8 недель вчера в 10:22

Один взгляд на поведение — и вы узнаёте, кем вырастет ваш пёс: лидер или трус

Хотите узнать, как ещё в щенячьем возрасте понять характер собаки и её склонности? Один простой тест помогает предсказать будущее питомца.

Читать полностью » Исследователи отметили, что охота на насекомых помогает кошкам сохранять физическую активность сегодня в 9:44

Жужжание работает сильнее любого корма: секрет привлекательности насекомых для кошек

Почему домашние кошки с полными мисками продолжают охотиться на мух? Разбираемся в глубинных причинах этого увлекательного поведения.

Читать полностью » Ветеринары: страх кошек перед собаками связан с разницей в размерах и опытом сегодня в 8:33

Секрет мирного сосуществования кошек и собак: один приём, который спасёт нервы хозяев

Почему кошки так часто боятся собак и как помочь им преодолеть тревогу? Узнайте, какие ошибки совершают хозяева и что реально работает.

Читать полностью » Учёные Калифорнийского университета выявили особенности пищевого поведения домашних кошек сегодня в 7:27

Кошки разоблачили себя: их охота оказалась лишь красивым мифом

Учёные поставили эксперимент с кошками, чтобы выяснить, как они предпочитают добывать еду. Результаты оказались неожиданными и поставили новые вопросы.

Читать полностью »

Новости
Туризм

World Weather Online: Аликанте признан самым солнечным городом Европы
Садоводство

Защита растений чесноком: 3 правила посадки для отпугивания вредителей
Садоводство

Органические удобрения осенью улучшают структуру земли и защищают от грибков
Дом

Дизайнер рассказал, почему ковры снова вешают на стены в современных интерьерах
Наука и технологии

Нейтронные звезды уступают черным дырам в новых гравитационных волнах
Авто и мото

Страховая компания "Ренессанс" назвала точную температуру для замены летней резины
Спорт и фитнес

Что такое HIIT и как выстроить интервальные тренировки для укрепления сердца — спортивные медики
Наука и технологии

Антропологи выяснили, почему мозг Homo sapiens перестал расти 100 тысяч лет назад
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet