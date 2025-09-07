Чем меньше солнца, тем больше кошке нужно витаминов: вот чем поддержать питомца осенью

Октябрь — переходный месяц, когда погода становится холоднее, дни короче, а организм домашних животных сталкивается с сезонными нагрузками. У кошек в это время чаще начинается линька, снижается активность, а иммунитет нуждается в поддержке. Чтобы питомец оставался бодрым и здоровым, важно правильно подобрать витамины. Вот шесть самых полезных групп добавок, которые помогут кошке пережить осень без проблем.

1. Витамин А — для кожи и зрения

Витамин А отвечает за здоровье кожи и слизистых оболочек, а также за яркость и густоту шерсти. Его недостаток может привести к сухости кожи и тусклости шерсти. Получить его кошка может из печени, яичных желтков или специальных витаминных комплексов.

2. Витамины группы В — для энергии и нервной системы

Осенью кошки становятся более вялыми из-за нехватки солнца и активности. Витамины В1, В6 и В12 поддерживают обмен веществ, улучшают работу нервной системы и повышают общий тонус. Эти вещества содержатся в мясе, злаках и дрожжевых добавках.

3. Витамин D — для костей и суставов

В октябре солнечных дней становится меньше, а значит, организм кошки получает меньше витамина D естественным образом. Его нехватка может сказаться на здоровье костей и зубов. Поэтому осенью особенно важно давать питомцу корма или добавки с этим витамином.

4. Витамин Е — для иммунитета и репродуктивного здоровья

Этот витамин действует как антиоксидант: он защищает клетки от разрушения, поддерживает работу сердца и иммунной системы. Его особенно рекомендуют кошкам в период линьки, так как он помогает восстановлению кожи и шерсти.

5. Витамин С — защита от простуд

Хотя кошки способны вырабатывать витамин С самостоятельно, в холодный сезон дополнительная поддержка может быть полезной. Он укрепляет иммунитет, помогает быстрее восстанавливаться после стрессов и защищает от сезонных простуд.

6. Омега-3 и Омега-6 — для шерсти и суставов

Эти жирные кислоты не относятся к витаминам, но их часто включают в список обязательных добавок. Омега-3 и Омега-6 улучшают состояние кожи, делают шерсть блестящей и густой, а также помогают суставам справляться с нагрузками в холодное время года.

Как правильно давать витамины

• Не стоит назначать комплексы самостоятельно — лучше проконсультироваться с ветеринаром.

• Если кошка питается готовыми кормами премиум-класса, часть витаминов уже содержится в составе.

• Важно соблюдать дозировку: избыток витаминов может быть так же вреден, как и их недостаток.