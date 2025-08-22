Кошки против вегетарианства: почему природа не терпит компромиссов

Экология и здоровый образ жизни — тренды, которые захватывают всё больше людей. Но стоит ли переносить эти идеи на домашних животных, особенно на кошек? Ведь на рынке уже появились вегетарианские корма для пушистых питомцев. Но безопасно ли это?

Кошки — хищники по природе

Кошки — облигатные хищники. Это значит, что их организм эволюционно приспособлен к получению питательных веществ именно из мяса. Вегетарианские корма, конечно, не дадут кошке умереть с голоду, но полностью удовлетворить её потребности они не смогут.

Учёные не раз исследовали состав таких кормов и пришли к выводу: растительная пища не содержит всех жизненно важных элементов для кошек. Даже если добавить в рацион овощи и фрукты, они не заменят мясо.

Вегетарианство vs веганство

Для начала разберёмся с терминами. Вегетарианство предполагает отказ от мяса, но допускает молочные продукты и яйца. Веганство — это полный запрет на пищу животного происхождения.

Специалисты категорически против перевода кошек на веганский рацион. Их короткий кишечник, строение зубов и ферменты поджелудочной железы приспособлены для переваривания именно животной пищи. Переизбыток растительной еды может вызвать расстройство желудка.

Чем опасен веганский рацион?

Кошки нуждаются в аминокислоте таурин, которую их организм не может синтезировать самостоятельно. Таурин содержится в мясе, а в растительных продуктах, например, морских водорослях, его количество минимально.

Кроме того, кошкам необходимы:

арахидоновая кислота;

витамины А, В1, В3, В12.

Эти вещества можно получить только из продуктов животного происхождения. Перевод кошки на веганский корм может привести к:

дефициту белка, что скажется на мышцах, иммунитете и состоянии шерсти;

нехватке таурина, что вызовет проблемы с сердцем и зрением;

нарушениям в работе нервной системы;

избыточному или недостаточному весу.

Если вы хотите изменить рацион питомца, обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром. Специалист поможет составить сбалансированное меню, которое сохранит здоровье кошки.