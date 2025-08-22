Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Экстренное меню для кошки
Экстренное меню для кошки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:27

Кошки против вегетарианства: почему природа не терпит компромиссов

Ветеринары объяснили, почему кошки не могут быть вегетарианцами

Экология и здоровый образ жизни — тренды, которые захватывают всё больше людей. Но стоит ли переносить эти идеи на домашних животных, особенно на кошек? Ведь на рынке уже появились вегетарианские корма для пушистых питомцев. Но безопасно ли это?

Кошки — хищники по природе

Кошки — облигатные хищники. Это значит, что их организм эволюционно приспособлен к получению питательных веществ именно из мяса. Вегетарианские корма, конечно, не дадут кошке умереть с голоду, но полностью удовлетворить её потребности они не смогут.

Учёные не раз исследовали состав таких кормов и пришли к выводу: растительная пища не содержит всех жизненно важных элементов для кошек. Даже если добавить в рацион овощи и фрукты, они не заменят мясо.

Вегетарианство vs веганство

Для начала разберёмся с терминами. Вегетарианство предполагает отказ от мяса, но допускает молочные продукты и яйца. Веганство — это полный запрет на пищу животного происхождения.

Специалисты категорически против перевода кошек на веганский рацион. Их короткий кишечник, строение зубов и ферменты поджелудочной железы приспособлены для переваривания именно животной пищи. Переизбыток растительной еды может вызвать расстройство желудка.

Чем опасен веганский рацион?

Кошки нуждаются в аминокислоте таурин, которую их организм не может синтезировать самостоятельно. Таурин содержится в мясе, а в растительных продуктах, например, морских водорослях, его количество минимально.

Кроме того, кошкам необходимы:

  • арахидоновая кислота;
  • витамины А, В1, В3, В12.

Эти вещества можно получить только из продуктов животного происхождения. Перевод кошки на веганский корм может привести к:

  • дефициту белка, что скажется на мышцах, иммунитете и состоянии шерсти;
  • нехватке таурина, что вызовет проблемы с сердцем и зрением;
  • нарушениям в работе нервной системы;
  • избыточному или недостаточному весу.

Если вы хотите изменить рацион питомца, обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром. Специалист поможет составить сбалансированное меню, которое сохранит здоровье кошки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Редкая встреча с белой акулой Contender: что это значит для науки и природы сегодня в 7:44

В глубинах появился новый монстр — и он меняет наше понимание океана

Удивительная встреча с белой акулой Contender раскрыла важные научные данные о миграции, поведении и роли этого хищника в экосистеме.

Читать полностью » Папийон и шелти входят в список самых интеллектуальных маленьких пород сегодня в 6:35

Эти малыши с легкостью разгадают ваши планы: шесть самых умных маленьких пород собак

Существует миф, что интеллект собаки напрямую связан с её размерами. Топ умных небольших пород доказывает обратное! Выбираем питомца с интеллектом.

Читать полностью » Немецкая овчарка и акита-ину признаны одними из самых верных собак сегодня в 5:31

Эти собаки — больше, чем друзья: пять пород, готовых отдать жизнь за вас

Узнайте, какие 5 пород собак славятся самой сильной преданностью и безусловной любовью к своим хозяевам. Они всегда будут рядом, в радости и печали.

Читать полностью » Учёные из Вены и Руанды выявили устойчивые к антибиотикам бактерии у собак и скота сегодня в 4:26

Тревожный звонок из Руанды: антибиотики теряют силу в борьбе с инфекциями у животных!

Учёные обнаружили высокую распространённость бактерий, устойчивых к антибиотикам, у животных в Руанде. Это угрожает здоровью людей и требует срочных совместных действий медицины и ветеринарии для сдерживания кризиса.

Читать полностью » Исследование 585 тысяч собак выявило: крупные породы умирают раньше мелких сегодня в 3:22

У одних собак жизнь едва достигает 7 лет, а другие живут почти в два раза больше: вот в чем причина

Учёные выяснили, почему одни собаки живут дольше других: от рекордсменов среди мелких пород до крупных тяжеловесов с короткой жизнью.

Читать полностью » Орнитологи: белые аисты способны пролетать до 350 км в день при перелёте сегодня в 1:27

Аисты уходят на юг раньше обычного — в этом году всё оказалось иначе

Аисты уже отправились на юг: за сутки они преодолевают сотни километров, но орнитологи уверяют — их ранний отлёт не связан с зимой.

Читать полностью » Ветеринары: облизывание рук кошкой связано с доверием и древними инстинктами сегодня в 0:19

Ваша кошка делает это каждый день, а вы даже не подозреваете, зачем

Почему кошка облизывает руку хозяину? За этим простым жестом скрывается древний инстинкт, знак принадлежности и способ общения с человеком.

Читать полностью » Джон Ван Занте: как подготовить дом и финансы к появлению собаки или кошки сегодня в 0:15

Котёнок в доме — радость или разорение? Первые счета удивят

Усыновление питомца — радость и ответственность. Как правильно выбрать животное, подготовить дом и учесть все расходы, чтобы не пожалеть о решении?

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Природа против технологий: как моллюски вдохновляют на создание новых материалов
Туризм

Гости Красной Поляны могут зарегистрироваться на рейс и сдать багаж до поездки в аэропорт
Авто и мото

Cadillac не выпускает электрический Blackwing из-за ограничений батарей и слабого рынка
Спорт и фитнес

Фитнес-блогер Никифоров назвал упражнение, щадящее суставы и ускоряющее метаболизм
Красота и здоровье

Нутрициолог Гузман: при мочекаменной болезни употребление ежевики может быть опасно
Красота и здоровье

Оксана Решетняк о птозе: причины опущения лица и эффективные методы коррекции
Еда

Приготовление скумбрии сухим посолом
Садоводство

Что делать, если перец не краснеет: советы агрономов и народные методы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru