Одна капля — и мозг переключается: что на самом деле чувствует кошка под действием валерьянки
Если вы хоть раз видели, как кошка реагирует на пузырёк с валерьянкой, то наверняка помните этот взгляд, похожий на гипноз, и странные движения — будто питомец попал в другой мир. Кажется, что ни одно другое растение не оказывает на кошек такого эффекта. Почему же запах валерьянки действует на них настолько сильно?
Учёные установили, что всё дело в веществе актинидине. Оно по структуре близко к феромонам, которые содержатся в моче кошек. Именно поэтому аромат валерианы вызывает у них такой всплеск эмоций. Для нас это средство успокоения, а для пушистых — источник возбуждения и даже эйфории.
Как проявляется "кошачий кайф"
Реакция на валерьянку у каждого животного своя. Одни мурлыкают и катаются по полу, другие внезапно начинают бегать по квартире с дикими глазами, а третьи — замирают, настороженно прислушиваясь к каждому звуку. Порой кажется, будто кошка перестаёт узнавать привычное пространство — пугается отражений и звуков, может шарахаться даже от хозяина.
Поведение питомца в такие моменты напоминает опьянение. Нарушается координация, движения становятся неуверенными, а восприятие реальности — искажённым. Некоторые животные под действием валерьянки начинают справлять нужду в неположенных местах или карабкаться по шторам, словно потеряв контроль над телом.
Что чувствует кошка
Исследователи считают, что валерьянка приводит животных в изменённое состояние сознания, похожее на галлюциногенный эффект. Им может казаться, что кто-то пытается их поймать, и это вызывает сильный стресс. Уровень возбуждения зависит от дозы, характера и возраста питомца: молодые и активные особи реагируют чаще и острее.
По сути, кошка под влиянием валерьянки переживает нечто похожее на человеческий наркотический транс. В организме выделяются эндорфины, и мозг временно "переключается" на необычный режим. Именно поэтому реакция бывает такой разной — от восторга до паники.
Можно ли давать валерьянку ради забавы
Многие хозяева не видят в этом ничего страшного: ведь коту весело, а видео с его "безумными" проделками набирают сотни лайков. Но ветеринары предупреждают: валерьянка для кошек — не игрушка. Настойка содержит спирт, а кошачий организм не способен его перерабатывать. Даже небольшое количество способно вызвать зависимость или отравление.
К тому же, кроме спиртового раствора, опасны и таблетки валерианы. Они могут привести к нарушению работы нервной системы, судорогам, аллергическим реакциям, а при регулярном применении — к деградации когнитивных функций.
Как помочь кошке без вреда
Если вы хотите порадовать питомца, используйте безопасные альтернативы. Например:
-
Игрушки с кошачьей мятой — она действует мягче, не вызывает зависимости и быстро выветривается.
-
Спреи с неэфирными растительными ароматами (лаванда, ромашка) — успокаивают, а не возбуждают.
-
Тоннели, когтеточки и интерактивные игрушки — помогают выплеснуть энергию естественным образом.
Если же кошка всё-таки случайно вдохнула пары валерьянки и ведёт себя необычно, лучше не трогать её, не пытаться взять на руки. Дайте животному время успокоиться, уберите раздражающий запах и обеспечьте тишину.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: дать питомцу понюхать настойку ради смеха.
- Последствие: возбуждение, стресс, агрессия, зависимость от алкоголя.
- Альтернатива: игрушки с кошачьей мятой, трава для выведения шерсти, лакомства с витаминами группы B.
А что если кошка вообще не реагирует?
Такое тоже бывает. Примерно треть домашних кошек генетически нечувствительны к актинидину. Их рецепторы не воспринимают этот феромон. Зато на них может действовать другой компонент — непеталактон из кошачьей мяты. Если ваш питомец равнодушен к валерьянке, просто попробуйте мяту или мататаби — это японская лиана, которая вызывает мягкое удовольствие у большинства кошек.
Плюсы и минусы валерьянки для кошек
|Плюсы
|Минусы
|Может кратковременно вызывать эйфорию
|Спирт вызывает зависимость и отравление
|Стимулирует активность у ленивых животных
|Возможны галлюцинации и стресс
|Используется в ветеринарии в микродозах
|Нарушает координацию и поведение
FAQ
Как понять, что кошке плохо после валерьянки?
Если питомец тяжело дышит, дрожит, не реагирует на обращение или теряет равновесие — немедленно обеспечьте покой и обратитесь к ветеринару.
Сколько можно давать валерьянки кошке?
Лучше не давать вовсе. Даже несколько капель спиртовой настойки способны вызвать токсическую реакцию.
Почему кот рвётся к бутылке?
Запах актинидина воспринимается как сигнал о присутствии партнёра, поэтому животное стремится к источнику аромата.
Что выбрать вместо валерьянки?
Кошачья мята, мататаби, игрушки с ароматом ромашки или лаванды — безопасные варианты для стимуляции интереса.
Можно ли использовать валерьянку в лечебных целях?
Только по назначению ветеринара. В медицине её применяют для снятия спазмов и при тревожности, но в строго дозированной форме.
Мифы и правда
Миф: валерьянка делает кошек счастливыми.
Правда: эффект кратковременный и часто сопровождается стрессом.
Миф: кот сам знает, сколько ему нужно.
Правда: животное не осознаёт опасность и может передозировать, особенно если запах сильный.
Миф: таблетки безопаснее настойки.
Правда: таблетки нередко содержат те же активные вещества и вызывают похожие реакции.
Интересные факты
- Валериана лекарственная известна человечеству более двух тысяч лет, но воздействие её на кошек начали изучать лишь в XIX веке.
- Самцы реагируют на запах сильнее самок — вероятно, из-за схожести с половыми феромонами.
- Дикие кошки, включая львов и рысей, тоже проявляют интерес к валерьянке.
Исторический контекст
В древней Европе валериану выращивали в монастырских садах как лекарственное растение. Её запах считали настолько сильным, что мешки с корнями подвешивали в домах для отпугивания злых духов. Позже заметили, что домашние коты сходят от него с ума, и с тех пор валерьянка стала неотъемлемой частью "кошачьего фольклора".
