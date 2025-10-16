Одна капля — и мозг переключается: что на самом деле чувствует кошка под действием валерьянки

Если вы хоть раз видели, как кошка реагирует на пузырёк с валерьянкой, то наверняка помните этот взгляд, похожий на гипноз, и странные движения — будто питомец попал в другой мир. Кажется, что ни одно другое растение не оказывает на кошек такого эффекта. Почему же запах валерьянки действует на них настолько сильно?

Учёные установили, что всё дело в веществе актинидине. Оно по структуре близко к феромонам, которые содержатся в моче кошек. Именно поэтому аромат валерианы вызывает у них такой всплеск эмоций. Для нас это средство успокоения, а для пушистых — источник возбуждения и даже эйфории.

Как проявляется "кошачий кайф"

Реакция на валерьянку у каждого животного своя. Одни мурлыкают и катаются по полу, другие внезапно начинают бегать по квартире с дикими глазами, а третьи — замирают, настороженно прислушиваясь к каждому звуку. Порой кажется, будто кошка перестаёт узнавать привычное пространство — пугается отражений и звуков, может шарахаться даже от хозяина.

Поведение питомца в такие моменты напоминает опьянение. Нарушается координация, движения становятся неуверенными, а восприятие реальности — искажённым. Некоторые животные под действием валерьянки начинают справлять нужду в неположенных местах или карабкаться по шторам, словно потеряв контроль над телом.

Что чувствует кошка

Исследователи считают, что валерьянка приводит животных в изменённое состояние сознания, похожее на галлюциногенный эффект. Им может казаться, что кто-то пытается их поймать, и это вызывает сильный стресс. Уровень возбуждения зависит от дозы, характера и возраста питомца: молодые и активные особи реагируют чаще и острее.

По сути, кошка под влиянием валерьянки переживает нечто похожее на человеческий наркотический транс. В организме выделяются эндорфины, и мозг временно "переключается" на необычный режим. Именно поэтому реакция бывает такой разной — от восторга до паники.

Можно ли давать валерьянку ради забавы

Многие хозяева не видят в этом ничего страшного: ведь коту весело, а видео с его "безумными" проделками набирают сотни лайков. Но ветеринары предупреждают: валерьянка для кошек — не игрушка. Настойка содержит спирт, а кошачий организм не способен его перерабатывать. Даже небольшое количество способно вызвать зависимость или отравление.

К тому же, кроме спиртового раствора, опасны и таблетки валерианы. Они могут привести к нарушению работы нервной системы, судорогам, аллергическим реакциям, а при регулярном применении — к деградации когнитивных функций.

Как помочь кошке без вреда

Если вы хотите порадовать питомца, используйте безопасные альтернативы. Например:

Игрушки с кошачьей мятой — она действует мягче, не вызывает зависимости и быстро выветривается. Спреи с неэфирными растительными ароматами (лаванда, ромашка) — успокаивают, а не возбуждают. Тоннели, когтеточки и интерактивные игрушки — помогают выплеснуть энергию естественным образом.

Если же кошка всё-таки случайно вдохнула пары валерьянки и ведёт себя необычно, лучше не трогать её, не пытаться взять на руки. Дайте животному время успокоиться, уберите раздражающий запах и обеспечьте тишину.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: дать питомцу понюхать настойку ради смеха.

Последствие: возбуждение, стресс, агрессия, зависимость от алкоголя.

Альтернатива: игрушки с кошачьей мятой, трава для выведения шерсти, лакомства с витаминами группы B.

А что если кошка вообще не реагирует?

Такое тоже бывает. Примерно треть домашних кошек генетически нечувствительны к актинидину. Их рецепторы не воспринимают этот феромон. Зато на них может действовать другой компонент — непеталактон из кошачьей мяты. Если ваш питомец равнодушен к валерьянке, просто попробуйте мяту или мататаби — это японская лиана, которая вызывает мягкое удовольствие у большинства кошек.

Плюсы и минусы валерьянки для кошек