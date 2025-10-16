Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Рыжий кот
Рыжий кот
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:39

Одна капля — и мозг переключается: что на самом деле чувствует кошка под действием валерьянки

Актинидин в валерьянке действует на кошек как феромон — исследование

Если вы хоть раз видели, как кошка реагирует на пузырёк с валерьянкой, то наверняка помните этот взгляд, похожий на гипноз, и странные движения — будто питомец попал в другой мир. Кажется, что ни одно другое растение не оказывает на кошек такого эффекта. Почему же запах валерьянки действует на них настолько сильно?

Учёные установили, что всё дело в веществе актинидине. Оно по структуре близко к феромонам, которые содержатся в моче кошек. Именно поэтому аромат валерианы вызывает у них такой всплеск эмоций. Для нас это средство успокоения, а для пушистых — источник возбуждения и даже эйфории.

Как проявляется "кошачий кайф"

Реакция на валерьянку у каждого животного своя. Одни мурлыкают и катаются по полу, другие внезапно начинают бегать по квартире с дикими глазами, а третьи — замирают, настороженно прислушиваясь к каждому звуку. Порой кажется, будто кошка перестаёт узнавать привычное пространство — пугается отражений и звуков, может шарахаться даже от хозяина.

Поведение питомца в такие моменты напоминает опьянение. Нарушается координация, движения становятся неуверенными, а восприятие реальности — искажённым. Некоторые животные под действием валерьянки начинают справлять нужду в неположенных местах или карабкаться по шторам, словно потеряв контроль над телом.

Что чувствует кошка

Исследователи считают, что валерьянка приводит животных в изменённое состояние сознания, похожее на галлюциногенный эффект. Им может казаться, что кто-то пытается их поймать, и это вызывает сильный стресс. Уровень возбуждения зависит от дозы, характера и возраста питомца: молодые и активные особи реагируют чаще и острее.

По сути, кошка под влиянием валерьянки переживает нечто похожее на человеческий наркотический транс. В организме выделяются эндорфины, и мозг временно "переключается" на необычный режим. Именно поэтому реакция бывает такой разной — от восторга до паники.

Можно ли давать валерьянку ради забавы

Многие хозяева не видят в этом ничего страшного: ведь коту весело, а видео с его "безумными" проделками набирают сотни лайков. Но ветеринары предупреждают: валерьянка для кошек — не игрушка. Настойка содержит спирт, а кошачий организм не способен его перерабатывать. Даже небольшое количество способно вызвать зависимость или отравление.

К тому же, кроме спиртового раствора, опасны и таблетки валерианы. Они могут привести к нарушению работы нервной системы, судорогам, аллергическим реакциям, а при регулярном применении — к деградации когнитивных функций.

Как помочь кошке без вреда

Если вы хотите порадовать питомца, используйте безопасные альтернативы. Например:

  1. Игрушки с кошачьей мятой — она действует мягче, не вызывает зависимости и быстро выветривается.

  2. Спреи с неэфирными растительными ароматами (лаванда, ромашка) — успокаивают, а не возбуждают.

  3. Тоннели, когтеточки и интерактивные игрушки — помогают выплеснуть энергию естественным образом.

Если же кошка всё-таки случайно вдохнула пары валерьянки и ведёт себя необычно, лучше не трогать её, не пытаться взять на руки. Дайте животному время успокоиться, уберите раздражающий запах и обеспечьте тишину.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: дать питомцу понюхать настойку ради смеха.
  • Последствие: возбуждение, стресс, агрессия, зависимость от алкоголя.
  • Альтернатива: игрушки с кошачьей мятой, трава для выведения шерсти, лакомства с витаминами группы B.

А что если кошка вообще не реагирует?

Такое тоже бывает. Примерно треть домашних кошек генетически нечувствительны к актинидину. Их рецепторы не воспринимают этот феромон. Зато на них может действовать другой компонент — непеталактон из кошачьей мяты. Если ваш питомец равнодушен к валерьянке, просто попробуйте мяту или мататаби — это японская лиана, которая вызывает мягкое удовольствие у большинства кошек.

Плюсы и минусы валерьянки для кошек

Плюсы Минусы
Может кратковременно вызывать эйфорию Спирт вызывает зависимость и отравление
Стимулирует активность у ленивых животных Возможны галлюцинации и стресс
Используется в ветеринарии в микродозах Нарушает координацию и поведение

FAQ

Как понять, что кошке плохо после валерьянки?
Если питомец тяжело дышит, дрожит, не реагирует на обращение или теряет равновесие — немедленно обеспечьте покой и обратитесь к ветеринару.

Сколько можно давать валерьянки кошке?
Лучше не давать вовсе. Даже несколько капель спиртовой настойки способны вызвать токсическую реакцию.

Почему кот рвётся к бутылке?
Запах актинидина воспринимается как сигнал о присутствии партнёра, поэтому животное стремится к источнику аромата.

Что выбрать вместо валерьянки?
Кошачья мята, мататаби, игрушки с ароматом ромашки или лаванды — безопасные варианты для стимуляции интереса.

Можно ли использовать валерьянку в лечебных целях?
Только по назначению ветеринара. В медицине её применяют для снятия спазмов и при тревожности, но в строго дозированной форме.

Мифы и правда

Миф: валерьянка делает кошек счастливыми.
Правда: эффект кратковременный и часто сопровождается стрессом.

Миф: кот сам знает, сколько ему нужно.
Правда: животное не осознаёт опасность и может передозировать, особенно если запах сильный.

Миф: таблетки безопаснее настойки.
Правда: таблетки нередко содержат те же активные вещества и вызывают похожие реакции.

Интересные факты

  • Валериана лекарственная известна человечеству более двух тысяч лет, но воздействие её на кошек начали изучать лишь в XIX веке.
  • Самцы реагируют на запах сильнее самок — вероятно, из-за схожести с половыми феромонами.
  • Дикие кошки, включая львов и рысей, тоже проявляют интерес к валерьянке.

Исторический контекст

В древней Европе валериану выращивали в монастырских садах как лекарственное растение. Её запах считали настолько сильным, что мешки с корнями подвешивали в домах для отпугивания злых духов. Позже заметили, что домашние коты сходят от него с ума, и с тех пор валерьянка стала неотъемлемой частью "кошачьего фольклора".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные из Венгрии доказали, что собаки различают предметы по смыслу действия сегодня в 3:46
Мир животных перевернулся — собаки осваивают язык без слов

Новое исследование показало, что некоторые собаки способны группировать игрушки по функциям — без обучения и подсказок, используя навыки, ранее свойственные только людям.

Читать полностью » МСОП: тонкоклювый кроншнеп официально признан вымершим сегодня в 2:35
Голос, который больше не услышат: МСОП объявил о первом вымирании птицы в Европе

МСОП признал вымирание тонкоклювого кроншнепа. Почему это событие называют тревожным сигналом для всей экосистемы — разбираемся подробно.

Читать полностью » Кинолог: в первые месяцы жизни формируется связь собаки с человеком сегодня в 1:16
Тайна собачьего сердца: что делает человека особенным для питомца

Почему собака выбирает любимым не хозяина, а совсем другого человека? Учёные объясняют, как эмоции, тон голоса и даже порода влияют на её чувства.

Читать полностью » ABC News: у берегов Австралии у пирса Басселтона замечен синий кит сегодня в 0:16
Гигант из глубин показался людям: у берегов Австралии всплыло редчайшее морское млекапитающее

Редкое появление синего кита у побережья Австралии стало сенсацией. Огромное морское животное всплыло всего в нескольких метрах от людей, поражая своим величием.

Читать полностью » Александра Филева: прогулки с питомцем укрепляют сердце и снижают уровень тревожности вчера в 23:14
Как обычная прогулка с питомцем укрепляет сердце и продлевает жизнь

Ежедневные прогулки с собакой укрепляют сердце, снижают стресс и помогают сбросить лишний вес. Узнайте, как простая привычка улучшает здоровье.

Читать полностью » В Крыму зоозащитники потребовали ужесточить контроль за заводчиками домашних животных вчера в 22:17
Крым утопает в бездомных животных: зоозащитники обвинили заводчиков в бедствии на улицах

Крымские зоозащитники заявили, что именно недобросовестные заводчики становятся причиной появления бездомных животных. Они требуют ужесточить контроль.

Читать полностью » Кинолог Григорий Тавуларис: команда вчера в 21:17
Вы зовёте, а собака не реагирует? Возможно, вы учили эту команду неправильно

Команда "ко мне" может однажды спасти вашему питомцу жизнь. Узнаем, зачем её нужно знать каждой собаке и как легко выучить её пошагово.

Читать полностью » Нейробиолог Тейлор: мозг кошки похож на человеческий и управляет эмоциями и охотой вчера в 20:17
Кошки умнее, чем мы думаем: их мозг работает как мини-компьютер выживания

Мозг кошки устроен сложнее, чем кажется. Узнаем, как он работает, почему животное помнит всё важное и как его разум помогает ему выживать и любить.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кошки спят лучше в специальных лежанках
ДФО
В Приморском крае расследуют халатность после школьного избиения в Пластуне — Алексей Фролов
Наука
Нобелевский лауреат Ардем Патапутян создаёт карту внутреннего восприятия человека — проект CIMA получил грант NIH
Питомцы
Собачий желудок переваривает пищу в 10 раз быстрее человеческого
Садоводство
Биопрепараты Фитоспорин и Битоксибациллин заменяют химические средства при обработке деревьев
Спорт и фитнес
Психиатр Антон Шестаков рассказал, как система малых привычек помогает укрепить здоровье и снизить стресс
Красота и здоровье
Узкие трусы могут привести к бесплодию и варикоцеле у мужчин — Артур Богатырёв
УрФО
В Челябинской области долгосрочная аренда домов снизилась до 48,5 тысячи рублей в месяц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet