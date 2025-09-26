Кошка не выходит из квартиры? Тогда её опасность подстерегает прямо у двери

Вакцинация домашних кошек нередко вызывает у владельцев бурные обсуждения. Одни уверены, что питомцам, которые не выходят из квартиры, прививки не нужны, другие считают их обязательными. Но если присмотреться внимательнее, становится очевидно: вакцинация — это не формальность, а важный шаг к долгой и здоровой жизни животного. Она защищает не только саму кошку, но и всю семью от опасных инфекций.

Почему прививки нужны даже "домашним" кошкам

Существует миф, что кошка, живущая в квартире, полностью изолирована от угроз. На деле это не так. Опасные вирусы и бактерии попадают в дом разными путями: на обуви и одежде хозяина, через открытые окна, с вещами, принесёнными с улицы. Даже визит в ветеринарную клинику или приезд гостей с другими питомцами могут стать источником заражения.

Особенно стоит помнить: некоторые болезни, например, вирус бешенства, опасны и для человека. Вакцинация — это не только забота о пушистом друге, но и способ защитить семью.

Сравнение: вакцинированные и невакцинированные кошки