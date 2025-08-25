Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кот
Кот
© flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:33

Кошачья месть отменяется: 5 шагов, чтобы запах мочи исчез навсегда – вот что спасет ваш дом

Ветеринары рассказали, какие препараты реально убирают запах кошачьей мочи

Каждый владелец кота хотя бы раз сталкивался с неприятной "сюрпризной" лужицей. И если не убрать её вовремя, запах въедается так глубоко, что может испортить мебель, ковер и даже воздух в квартире. Дело в том, что в составе кошачьей мочи есть уриновая кислота, которая кристаллизуется и не растворяется водой. Поэтому простое мытьё не помогает — кристаллы продолжают "пахнуть" при каждом намокании.

Разбираемся, как правильно действовать и какие средства действительно работают.

Первая помощь

  • Сразу промокните пятно салфеткой или тканью (не трите!).

  • Засыпьте мокрое место солью или содой — они впитают остатки влаги.

  • Дождитесь высыхания и уберите порошок щеткой.

Важно: никогда не пытайтесь смыть пятно водой — запах только усилится!

Народные средства

  • Соль — хорошо впитывает влагу. Смешайте с минералкой, оставьте до высыхания.

  • Сода + перекись — создают реакцию, растворяют кристаллы уриновой кислоты.

  • Уксус (9%) — разводится водой 1:3, разрушает кристаллы. Нужно тщательно смыть.

  • Марганцовка — помогает, но окрашивает светлые поверхности.

  • Глицерин — растворяет кристаллы, подходит для мебели и ковров.

Специальные препараты

Лучший вариант — энзимные средства (ферменты расщепляют органику полностью). Их можно найти в зоомагазинах:

  • нейтрализаторы запаха (Spets, Wonder Lab и др.);

  • спреи для мебели и ковров.

Не путайте с "отпугивателями" — они не убирают запах, а лишь мешают коту гадить на том же месте.

Как действовать на разных поверхностях

  • Ковер — сода с перекисью или специальные средства. Сначала всегда тестируйте на незаметном участке.

  • Диван и матрас — используйте адсорбент, затем обработайте уксусом или глицерином.

  • Обувь — текстиль стирайте, кожаную промывайте мылом и протирайте глицерином.

  • Пол — подойдут любые способы, но на деликатных покрытиях тестируйте средство заранее.

Что делать нельзя

  • Использовать хлорку и нашатырь — они не разрушают уриновую кислоту и вредны для питомцев.

  • Пытаться "перебить" запах освежителем — это только усугубит проблему.

  • Применять народные методы для старых пятен — они не помогут, нужен спецсред.

Главное правило: чем раньше убрать — тем легче справиться. Если же пятно старое, лучше сразу использовать профессиональную химию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Галитоз у кошек: зубной камень, болезни печени и почек могут быть причиной сегодня в 3:16

Запах у кошки изо рта не проходит — причина может оказаться неожиданной

Неприятный запах изо рта у кошек — это не норма. Почему он возникает и как помочь питомцу? Разбираемся в причинах и простых способах профилактики.

Читать полностью » Ветеринары назвали вещи, которые улучшают жизнь домашних кошек сегодня в 2:36

Один гамак изменил поведение кошки: теперь отдыхает спокойно

Кошки нуждаются в особом пространстве. Семь простых аксессуаров помогут обогатить их жизнь, сохранить мебель и подарить питомцу счастье.

Читать полностью » Ветеринары: поиск еды снижает стресс и тревожность у собак сегодня в 1:15

Хозяева заметили перемены: собака стала спокойнее из-за этой игры

Инстинкт добычи пищи по-прежнему живёт в собаках. Узнайте, как направить его в правильное русло и сделать питомца по-настоящему счастливым.

Читать полностью » На аукционе в Уберландии курицу Индио Гиганте ростом 1,12 м купили за 14 тысяч реалов сегодня в 0:26

Птица гигантских размеров стала сенсацией аукциона в Бразилии

Редкая курица породы Индио Гиганте была продана на первом аукционе в Бразилии за 14 тысяч реалов. Чем уникальны эти птицы и почему они так ценятся?

Читать полностью » Дешёвые корма на основе кукурузы и сои вредны для животных вчера в 23:25

Эксперт рассказал, какие добавки в кормах могут навредить питомцам

Некоторые корма для животных содержат добавки, которые могут вызвать аллергию, проблемы с ЖКТ и даже повысить риск онкологии. Эксперт рассказал, чего стоит избегать.

Читать полностью » В Ельце глава города усыновил спасённого котёнка и попросил жителей помочь с именем вчера в 22:22

Мэр Ельца приютил спасённого котёнка с проблемами лап

Котёнок, застрявший в окне шестого этажа в Ельце, обрёл новый дом. Его судьбой тронулся мэр города, который решил забрать малыша к себе.

Читать полностью » Кролики требуют не меньше внимания, чем кошки и собаки вчера в 21:09

Кролик — не игрушка: вот что должен знать каждый будущий хозяин

Кролик — милый, но требовательный питомец. Узнайте, как правильно заботиться о его питании, здоровье и эмоциях, чтобы он жил счастливо.

Читать полностью » Игры для ума помогают собакам снизить стресс и укрепить привязанность к хозяину вчера в 20:03

Хотите, чтобы собака жила дольше? Дайте ей задачи для ума

Не только прогулки важны для собаки: умственные игры делают её счастливее, умнее и спокойнее. Узнайте 3 лучших способа тренировать собачий ум.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Исследование показывает, что собаки снижают уровень стресса у владельцев
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко: сливочное масло не защищает от опьянения
Красота и здоровье

Эксперт Онищенко: паника перед штаммом "стратус" ослабляет иммунитет
Красота и здоровье

Хурма, яблоки, хлеб: почему переизбыток клетчатки опасен для вашего здоровья
Спорт и фитнес

Артём Дзюба обратился к руководству "Акрона" с просьбой о новых игроках
Спорт и фитнес

Легендарный российский хоккеист Сергей Федоров удостоится церемонии
Садоводство

Садоводы Коми: хвойные и подсветка помогают сделать участок выразительным зимой
Еда

Как правильно завернуть трубочки с начинкой чтобы тесто не треснуло
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru