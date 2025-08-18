Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:45

Кошки под прицелом: Роспотребнадзор предупреждает о 5 опасных болезнях, передающихся от любимцев

Кошки – переносчики болезней: список опасных для человека инфекций от Роспотребнадзора

Кошки, являясь одними из самых популярных домашних животных, могут представлять определенную опасность для здоровья человека. Об этом предупреждает пресс-служба Роспотребнадзора, напоминая о том, что эти милые создания могут быть переносчиками различных заболеваний, представляющих угрозу для здоровья человека.

В перечень заболеваний, которые могут передаваться от кошек к человеку, входят такие опасные инфекции, как бешенство, стригущий лишай, токсоплазмоз, лямблиоз и фелиноз. Эти заболевания могут вызывать различные симптомы и осложнения, требующие своевременного лечения.

Инфекции могут передаваться человеку различными путями. Основными источниками заражения являются зараженная слюна, а также укусы и царапины, нанесенные кошкой. Поэтому соблюдение мер предосторожности является крайне важным для профилактики заболеваний.

Бешенство: смертельная опасность

Бешенство — смертельно опасное вирусное заболевание, передающееся через слюну зараженного животного. При укусе или ослюнении, вирус попадает в организм человека и поражает нервную систему, вызывая тяжелые неврологические симптомы.

Стригущий лишай — грибковое заболевание, которое вызывает поражение кожи, волос и ногтей. Передается при контакте с зараженным животным или предметами, на которых находятся споры грибка.

Токсоплазмоз — паразитарное заболевание, которое может быть особенно опасным для беременных женщин, так как способно вызывать серьезные осложнения для плода. Заражение происходит при контакте с зараженными фекалиями кошек или употреблением недостаточно обработанного мяса.

Лямблиоз: кишечная инфекция

Лямблиоз — паразитарная инфекция, поражающая кишечник. Заражение происходит при употреблении воды или пищи, загрязненной цистами лямблий.

Фелиноз, или болезнь кошачьих царапин, вызывается бактерией Bartonella henselae. Заражение происходит при укусах или царапинах, нанесенных кошкой.

Чтобы обезопасить себя и своих близких от заболеваний, передающихся от кошек, необходимо соблюдать ряд мер предосторожности.

Регулярно мыть руки с мылом после контакта с кошками, а также следить за чистотой в доме — это основные правила гигиены, которые помогают снизить риск заражения.

Здоровье питомца: профилактика и вакцинация

Важно следить за состоянием и здоровьем домашних животных. Регулярные визиты к ветеринару, своевременная вакцинация и обработка от паразитов помогут снизить риск заражения как животного, так и человека.

При общении с незнакомыми кошками следует быть особенно осторожным. Избегайте контакта с их слюной, укусов и царапин.

Содержание кошек в доме приносит много радости, но важно помнить о потенциальных рисках для здоровья. Соблюдение мер предосторожности, поддержание гигиены и регулярные визиты к ветеринару помогут снизить риск заражения и обеспечить безопасность для вас и ваших домашних любимцев.

