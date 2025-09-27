Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 6:04

Одна ошибка в детстве котёнка — и взрослое животное превращает дом в хаос

Специалисты советуют устанавливать минимум два лотка для одной кошки

Кошки — удивительные создания, которые могут быть ласковыми и игривыми, но в то же время требовательными и своенравными. Чтобы совместная жизнь с питомцем была гармоничной, важно правильно воспитывать его с самого детства. Привычки, заложенные в раннем возрасте, во многом определяют поведение взрослой кошки.

Имя и отклик

Одно из первых правил воспитания — приучить котенка к кличке. Чем чаще вы будете произносить её, обращаясь к питомцу, тем быстрее он усвоит, что это именно его имя. Лучше всего использовать его в моменты кормления или во время общения, глядя кошке прямо в глаза.

Совет прост: имя должно быть коротким и звучным. Наличие свистящих и шипящих звуков облегчает кошке восприятие.

Игра без травм

Многие хозяева умиляются, когда котенок нападает на руку, царапает или кусает её. Но такая "игра" приводит к тому, что взрослое животное продолжает воспринимать руки как игрушку. Чтобы этого избежать, необходимо сразу пресекать агрессивные выходки.

Важно строго, но без грубости произнести запрет и предложить питомцу альтернативу — игрушку, дразнилку на палочке или мячик. Активные игры помогут кошке выплеснуть охотничий инстинкт без ущерба для хозяина.

Лоток — главное место

Чистоплотность — одна из черт, за которые мы ценим кошек. Но правильные привычки формируются постепенно. Чтобы питомец всегда пользовался лотком, необходимо заранее обеспечить ему комфорт: подобрать подходящий наполнитель, купить удобный туалет и установить их в спокойном месте.

Для одного кота рекомендуется иметь не меньше двух лотков, а для двух — три. Это правило избавляет от лишних проблем.

Когда котенок начинает искать место для "дела", аккуратно посадите его в лоток. После успеха похвалите и приласкайте. Но если произошла "осечка", нужно сразу, строгой интонацией, показать недовольство. Главное — не кричать и не наказывать физически.

Если взрослое животное внезапно стало игнорировать лоток, это может указывать на проблемы со здоровьем. В таком случае необходим визит к ветеринару.

Когтеточка вместо мебели

Точить когти для кошки естественно. Это помогает снять старый слой роговой пластины и сохранить здоровье когтей. Но без направленного воспитания питомец будет использовать диван, обои и даже шторы.

Чтобы избежать разрушений, в доме должны быть когтеточки. Лучше установить несколько, в разных комнатах. Если кошка начнет царапать мебель, нужно мягко перенести её к когтеточке и показать, как использовать её.

Личные вещи кошки

Чтобы питомец не портил предметы хозяев, у него должны быть собственные: когтеточка, игрушки, лоток. Всё, что особенно ценно, лучше прятать. Так вы минимизируете риск неожиданностей и сохраните нервы.

Запретные территории

Есть места, куда кошке лучше не забираться: кухонный стол, ящик с бельём, рабочая поверхность. Чтобы закрепить правило, нужно начинать воспитание с детства. Уверенно прогоняйте питомца и обозначайте такие зоны строгой интонацией.

Место для еды

У кошки должно быть постоянное место, где она ест. Миски с едой и водой лучше поставить отдельно. Чистая вода должна быть всегда в доступе, желательно не только на кухне, но и в других комнатах.

Еда в миске помогает закрепить привычку есть именно там, а не лазить по столам или тянуться к чужим тарелкам.

График питания

Некоторые хозяева предпочитают кормить кошку по расписанию. В этом случае поможет автокормушка, которая выдаёт порцию корма в заданное время.

Другой вариант — оставить сухой корм в свободном доступе. Но при любом способе важно выбирать качественные корма премиум- или суперпремиум-класса, чтобы животное получало все необходимые вещества.

Чистоплотность

Кошки известны своей любовью к чистоте. Они тщательно вылизывают шерсть и следят за собой. Если же питомец пушистый и склонен к образованию колтунов, хозяину стоит помогать: расчёсывать, а иногда и водить к грумеру.

Общение и внимание

Самое главное качество воспитанной кошки — умение общаться с хозяином. Она не только подаёт сигнал, когда голодна или скучает, но и способна выражать заботу. Некоторые мурлыки даже мяукают, когда человек чихает, будто желая здоровья.

Сравнение привычек кошки и собаки

Поведение Кошка Собака
Отзыв на имя Запоминает при регулярном использовании Запоминает быстро
Чистоплотность Приучается к лотку Требует прогулок
Игры Активные, охотничьи Совместные, подвижные
Запретные зоны Осваивает при воспитании Обычно слушается команд
Общение "Разговаривает" с хозяином Использует команды и сигналы

Советы шаг за шагом

  1. Выберите короткое и звучное имя.

  2. С самого детства пресекайте царапанье рук.

  3. Установите несколько лотков и когтеточек.

  4. Создайте "кошачий уголок" с игрушками.

  5. Покажите запретные места.

  6. Организуйте удобное место для еды.

  7. Решите, будете ли кормить по графику или оставлять еду всегда.

  8. Регулярно ухаживайте за шерстью питомца.

  9. Ежедневно общайтесь и играйте с кошкой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: позволять котенку играть с руками.

  • Последствие: взрослый питомец продолжает кусать и царапать.

  • Альтернатива: игрушки-дразнилки, мячики.

  • Ошибка: один лоток на двух кошек.

  • Последствие: грязь и отказ от туалета.

  • Альтернатива: правило "количество животных + 1".

  • Ошибка: экономия на корме.

  • Последствие: болезни и недоедание.

  • Альтернатива: корма премиум-класса.

А что если…

А что если кошка всё равно ходит мимо лотка? Возможно, ей не нравится наполнитель, место расположения туалета или у неё проблемы со здоровьем. Решение — сменить наполнитель, переставить лоток или обратиться к врачу.

Плюсы и минусы воспитания

Воспитанная кошка Невоспитанная кошка
Чистота в доме Лужи и запахи
Целая мебель Подранные диваны
Спокойствие хозяев Постоянные конфликты
Радость общения Стресс и раздражение

FAQ

Как выбрать наполнитель для кошачьего туалета?
Лучше отдать предпочтение без запаха и пыли. Комкующиеся наполнители удобны для уборки.

Сколько стоит автокормушка?
Простейшие модели начинаются от 2-3 тысяч рублей, более функциональные — до 10 тысяч.

Что лучше: сухой или влажный корм?
Сухой полезен для зубов, влажный — для разнообразия. Оптимально сочетать оба варианта.

Мифы и правда

  • Миф: кошка сама научится ходить в лоток.

  • Правда: котенка нужно приучать.

  • Миф: когти можно обрезать и проблема решена.

  • Правда: без когтеточки кошка всё равно будет царапать мебель.

  • Миф: кошке достаточно остатков со стола.

  • Правда: человеческая еда вредит питомцу.

3 интересных факта

  1. У кошек более 100 различных звуков для общения.

  2. Они могут распознавать голос хозяина, даже если не всегда откликаются.

  3. В дикой природе кошки не мяукают друг с другом — этот звук они используют только для общения с людьми.

Исторический контекст

В Древнем Египте кошки считались священными животными. Их воспитывали и берегли, а наказание за причинение вреда кошке было крайне суровым. Именно тогда начали формироваться первые правила сосуществования человека и кошки, многие из которых актуальны до сих пор.

