Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 7:10

Кошка получает власть тишиной: почему ночное мяуканье работает как оружие

Игры и внимание должны исходить от хозяина — рекомендации по воспитанию кошек

Кошки всегда жили рядом с человеком, и за века совместного существования закрепили за собой статус настоящих хозяев дома. Многие владельцы не спорят с этим положением вещей: балуют своих пушистых любимцев, позволяют им многое и даже не пытаются ограничивать их вольности. Но для комфортной жизни вместе всё же полезно показать кошке, кто в доме главный.

С собаками этот вопрос решается сам собой — они воспринимают человека как вожака, так устроена их природа. Кошки же устроены иначе. Они не признают строгой иерархии и склонны жить по своим правилам. Из-за этого нередко именно хозяину приходится подстраиваться, а не наоборот. Однако есть несколько способов мягко, но чётко дать питомцу понять, что именно человек задаёт правила.

Последовательные запреты

Если решили, что коту нельзя на кухонный стол — значит, нельзя никогда. Никаких "сегодня можно, потому что праздник". Животное быстро учится считывать слабину, и один раз нарушенное правило перестаёт быть правилом вовсе. Важно, чтобы одинаковой позиции придерживались все члены семьи.

Игнорируйте провокации

Кошки отлично знают, как управлять людьми. Громкое мяуканье ночью — один из способов получить желаемое. Но если хозяин несколько раз проигнорирует такие "концерты" (при условии, что питомцу ничего не угрожает), кошка поймёт, что трюк не работает, и прекратит его.

Никакой агрессии

Физическое наказание не сделает вас авторитетом. Оно лишь подорвет доверие и вызовет страх. Постоянное давление может привести даже к хроническому стрессу, что плохо отражается на здоровье животного. Уважение строится на доброжелательности, а не на силе.

Инициатива за вами

Когда речь идёт об играх, лучше, если именно хозяин первым предложит забаву. Так кошка поймёт: внимание она получает, но на условиях человека. Важно лишь выбирать подходящий момент, когда питомец бодр и готов поиграть.

Уважение к потребностям

Здоровые отношения с кошкой невозможны без учёта её желаний. Не стоит трогать питомца во время сна, еды или умывания. Нужно обеспечить доступ к чистому лотку, местам для отдыха и укрытиям.

Воспитание с раннего возраста

Котёнка воспитывать проще, чем взрослое животное, но и со взрослыми кошками можно выстроить правильное взаимодействие. Главное — терпение и последовательность. Хорошее поведение стоит подкреплять угощением или лаской, а нежелательное пресекать спокойно, без криков и наказаний.

В конечном счёте кошка будет уважать того, кто заботится о ней, кто предсказуем в своих действиях и не проявляет агрессии. Гармония в отношениях достигается только при взаимном доверии и уважении.

