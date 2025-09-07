Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Опасные игрушки для питомцев
Опасные игрушки для питомцев
© Generated by AI (DALLE 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:05

Сколько игрушек нужно кошке: экономный приём, который сэкономит ваш бюджет

Сколько игрушек нужно держать на виду для кошек, согласно рекомендациям зоологов

Вы когда-нибудь задумывались, почему новая игрушка для кошки вызывает восторг всего на пару дней? И что делать, если любимец быстро теряет к ней интерес? Давайте разберёмся, как правильно радовать пушистого друга и не тратить деньги зря.

Почему кошки быстро теряют интерес к игрушкам?

Кошки — настоящие спринтеры в играх. Они накапливают энергию, долго отдыхают и внезапно устраивают короткие, но очень активные забеги за игрушками. Обычно пару-тройку коротких игр в день вполне достаточно для их счастья. Поэтому не стоит думать, что вашему питомцу нужны десятки игрушек одновременно.

Оптимально держать на виду не более трёх игрушек, чтобы кот не уставал от однообразия. Остальные игрушки лучше убрать в шкаф. Когда набегает скука, меняйте набор: спрячьте надоевшие игрушки и достаньте те, которые котик давно не видел. Не забывайте регулярно проверять и чистить игрушки, выбрасывая сломанные или изношенные.

Разнообразие — залог успеха

Кошки — существа настроения. Сегодня им нравится играть с мячиком, завтра — с перышком на удочке. Чтобы поддерживать интерес, стоит иметь разные виды игрушек:

  • тряпичные мышки
  • перья на палочке
  • мячики
  • заводные мышки
  • радиоуправляемые игрушки
  • трещотки, тоннели, игровые дорожки

Если у вас новый питомец, наблюдайте за его предпочтениями и выбирайте игрушки, которые действительно ему по душе.

Игрушки, которые не требуют денег

Порой самые простые вещи доставляют кошкам наибольшее удовольствие. Например:

  • фантик от конфеты на ленточке
  • картонная коробка
  • втулка от туалетной бумаги
  • шарик из скомканной бумаги или фольги

Эти простые "игрушки" могут стать настоящим источником радости для вашего питомца.

Лазерная указка — хит среди развлечений

Кошки с азартом гоняются за лучом лазерной указки, но ведь поймать его невозможно! Поэтому обязательно заканчивайте такую игру угощением — коту важно почувствовать, что он поймал добычу.

Молодые котята любят бегать и охотиться гораздо чаще, чем пожилые кошки. Но в любом возрасте самая лучшая игра — та, в которой участвует хозяин. Ведь совместное времяпрепровождение приносит радость и укрепляет связь между вами и вашим мурлыкой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследования показали, что собаки одиноких владельцев в 2,5 раза чаще подвержены тревоге сегодня в 11:12

Собака остаётся одна — и дом превращается в поле боя: что скрывается за её тревогой

Почему одни собаки спокойно переносят одиночество, а другие устраивают разгром в квартире? Разбираем факторы риска и влияние раннего опыта.

Читать полностью » Тест Уильяма Кэмпбелла помогает определить характер щенка в возрасте 7–8 недель вчера в 10:22

Один взгляд на поведение — и вы узнаёте, кем вырастет ваш пёс: лидер или трус

Хотите узнать, как ещё в щенячьем возрасте понять характер собаки и её склонности? Один простой тест помогает предсказать будущее питомца.

Читать полностью » Исследователи отметили, что охота на насекомых помогает кошкам сохранять физическую активность сегодня в 9:44

Жужжание работает сильнее любого корма: секрет привлекательности насекомых для кошек

Почему домашние кошки с полными мисками продолжают охотиться на мух? Разбираемся в глубинных причинах этого увлекательного поведения.

Читать полностью » Ветеринары: страх кошек перед собаками связан с разницей в размерах и опытом сегодня в 8:33

Секрет мирного сосуществования кошек и собак: один приём, который спасёт нервы хозяев

Почему кошки так часто боятся собак и как помочь им преодолеть тревогу? Узнайте, какие ошибки совершают хозяева и что реально работает.

Читать полностью » Учёные Калифорнийского университета выявили особенности пищевого поведения домашних кошек сегодня в 7:27

Кошки разоблачили себя: их охота оказалась лишь красивым мифом

Учёные поставили эксперимент с кошками, чтобы выяснить, как они предпочитают добывать еду. Результаты оказались неожиданными и поставили новые вопросы.

Читать полностью » Внезапная агрессия кошки при поглаживании может быть признаком заболеваний сегодня в 6:17

Погладил не там — и получил царапину: запретные зоны кошачьего тела

Почему кошки не смеются, когда их щекочут, и как понять, что питомцу на самом деле нравится ваше внимание?

Читать полностью » Рвота у кошек чаще связана с перееданием и комками шерсти сегодня в 5:10

Если питомца продолжает рвать: сигнал, который способен стоить ему жизни

Что делать, если кошку вырвало? Простая ошибка хозяев может привести к новым приступам, а предотвратить ситуацию помогут несколько хитростей.

Читать полностью » Афганская борзая возглавила список пород с низкой обучаемостью по версии психолога Стэнли Корена сегодня в 4:05

Игнорируют команды и действуют по-своему — в чём риск завести эти породы собак

Некоторые собаки попали в список наименее умных пород. Но значит ли это, что они хуже других? Разбираемся в рейтинге и в реальности.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тиффани Беренберг: как велотренировки помогают укрепить нижнюю часть тела
Питомцы

Экзотические домашние животные набирают популярность в мегаполисах — данные ветеринаров
Дом

Картины в интерьере: советы архитектора Алины Князевой по гармоничной композиции
Авто и мото

Chrysler Stellantis отзывает 92 тысячи Jeep Grand Cherokee в США из-за ошибки ПО — NHTSA
Красота и здоровье

Дуэйн Джонсон заявил, что предпочитает постоянно поддерживать форму, а не возвращать её заново
Спорт и фитнес

Физическая активность на Новый год: данные о расходе калорий от врачей
Еда

Диетолог объяснила, какие продукты укрепляют сердце, кости и иммунитет после 50 лет
Авто и мото

Максим Ликсутов: московские автобусы и электробусы заменяют до 200 тысяч личных машин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet