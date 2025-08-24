Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 4:12

Ласка или просьба? Почему ваше пушистое чудо трогает вас лапкой

Кошка может трогать хозяина лапкой из-за игры, еды или просьбы о внимании

Многие владельцы кошек замечали: питомец аккуратно касается их лапкой. Иногда это выглядит мило, иногда неожиданно, но всегда вызывает интерес — что же хочет сказать кошка таким жестом?

Эксперты отмечают, что значение зависит от ситуации и сопровождающих сигналов. Вот основные причины:

Просьба о внимании

Самая частая причина — кошка хочет ласки или игры. Лёгкое касание лапкой, особенно вместе с пристальным взглядом или мягким мяуканьем, — это приглашение к общению.

Простая случайность

Иногда прикосновение — не сигнал, а результат близости. Кошка может потянуться, играть или тянуться к солнцу, случайно коснувшись хозяина.

Попытка что-то получить

Если вы держите еду или предмет, вызвавший интерес, кошка может положить лапку на руку, показывая: "Поделись". Если такое действие однажды вознаграждали лакомством, питомец быстро усвоит этот приём.

"Хватит"

Не всегда лапка — знак нежности. Если вы слишком долго гладите кошку, она может мягко коснуться вашей руки, показывая, что пора остановиться. Это важный сигнал, который стоит уважать, чтобы не вызвать раздражение или стресс.

Как реагировать

Главное — учитывать контекст и язык тела животного.

  • Если это проявление привязанности — ответьте лаской.

  • Если просьба о пространстве — дайте кошке отойти.

Каждое прикосновение — шанс лучше понять питомца и укрепить связь. Ведь кошки, хоть и независимы, находят свои тонкие способы сказать о своих желаниях.

Читайте также

Эфирные масла лаванды и эвкалипта отпугивают блох, но требуют осторожности сегодня в 5:03

Ложка этого средства — и блохи исчезают с ковра, будто их и не было

Узнайте, как натуральные средства, такие как яблочный уксус и сода, помогут избавиться от блох. Простые и безопасные советы от ветеринаров для здоровья вашего питомца.

Читать полностью » Исследование в Венгрии показало, как владельцы собак относятся к питомцам вчера в 20:16

Учёные разделили собачников на три типа — к какому относитесь вы

Исследование выявило три категории владельцев собак: "родители", компаньоны и хозяева двойного статуса. В какой из них узнаете себя вы?

Читать полностью » Эксперты назвали причины, по которым собака смотрит в одну точку вчера в 19:06

Собака уставилась в стену: что скрывается за странным поведением питомца

Почему собаки иногда подолгу смотрят в стену? От звуков, которых мы не слышим, до признаков болезней — разбираем все возможные причины.

Читать полностью » Зевота у собак может быть признаком стресса или доверия вчера в 18:06

Ваш пёс часто зевает? Это может быть тревожный знак

Зевота у собак — это не только сонливость. Она может говорить о стрессе, радости или привязанности. Узнайте, как правильно читать такие сигналы.

Читать полностью » В Новой Зеландии восстановили численность редкой птицы такахе после десятилетий охраны вчера в 17:26

В Новой Зеландии выпустили редких птиц — местные пришли в восторг от зрелища

Южный такаэ, считавшийся вымершим, вновь возвращается в дикую природу Новой Зеландии. Его история — пример борьбы за сохранение и культурного возрождения.

Читать полностью » Эксперты назвали основные причины, почему собаки сбегают от хозяев вчера в 17:12

Хаски, бигли и терьеры: почему собаки сбегают даже из самых любящих домов

Почему собаки сбегают даже от самых заботливых хозяев? 7 причин, способы защиты и неожиданные факты, которые помогут понять вашего питомца.

Читать полностью » Как выбрать питомца из приюта: рекомендации специалистов по животным вчера в 16:39

Как любовь к животным может обернуться неожиданными проблемами

Прежде чем взять питомца из приюта, убедитесь, что вы готовы к ответственности. Рассмотрим ключевые моменты, которые стоит учесть перед принятием решения.

Читать полностью » Как кошки показывают привязанность: основные способы общения вчера в 16:30

Неожиданные привычки кошек, которые могут изменить ваше восприятие их мира

Узнайте о пяти самых странных, но милых привычках кошек, которые удивляют и радуют их владельцев. Откройте для себя тайны поведения ваших пушистиков!

Читать полностью »

