Топчется лапками, будто месит тесто: странные ритуалы кошачьего удовольствия
Каждый владелец кошки хотя бы раз замечал, как питомец реагирует на прикосновения: одни мурлычут и подставляют голову, другие — отстраняются или даже раздражаются. Что же на самом деле чувствует кошка, когда мы пытаемся её "пощекотать", и бывает ли у них реакция, похожая на человеческую?
Что такое щекотка и как её понимают учёные
В науке выделяют два вида щекотки:
-
Гаргалезис — классическая, вызывающая смех у человека. Её невозможно воспроизвести самому себе, а у животных она встречается крайне редко, в основном у приматов.
-
Книсмезис — лёгкое "мурашковое" ощущение, как от касания пушинки или дуновения ветра. Оно вызывает желание почесаться, а не смеяться, и именно с ним чаще всего сталкиваются кошки.
Для диких кошек высокая чувствительность к прикосновениям — важный механизм выживания. Она помогает вовремя обнаружить паразитов или насекомых.
Как кошки реагируют на "щекотку"
В отличие от людей, кошки не смеются и не хихикают, но могут испытывать удовольствие от тактильного контакта. Их положительные реакции включают:
-
мурлыканье;
-
медленное моргание ("кошачий поцелуй");
-
лёгкое "топтание" лапками;
-
выгибание спины навстречу руке.
Сигналы дискомфорта: подёргивание хвоста, прижатые уши, расширенные зрачки, напряжённая поза или уход от руки.
Зоны, которые кошки любят и не любят трогать
Чаще всего нравятся:
-
подбородок — помогает кошке "пометить" хозяина как своего;
-
щёки — зона с феромонными железами;
-
за ушами — богатая нервными окончаниями область;
-
основание хвоста — у многих кошек вызывает особенно сильное удовольствие.
Лучше избегать:
-
живота — его демонстрация чаще означает доверие, а не приглашение к поглаживанию;
-
лап — слишком чувствительная часть тела.
Когда насторожиться
Если кошка внезапно начинает резко реагировать на привычные ласки, это может быть сигналом проблем со здоровьем:
-
блохи;
-
аллергия;
-
кожные заболевания;
-
синдром кошачьей гиперестезии — неврологическое состояние, часто сопровождающееся повышенной раздражительностью.
При таких симптомах стоит обратиться к ветеринару, чтобы исключить серьёзные причины.
