Топчется лапками, будто месит тесто: странные ритуалы кошачьего удовольствия

Каждый владелец кошки хотя бы раз замечал, как питомец реагирует на прикосновения: одни мурлычут и подставляют голову, другие — отстраняются или даже раздражаются. Что же на самом деле чувствует кошка, когда мы пытаемся её "пощекотать", и бывает ли у них реакция, похожая на человеческую?

Что такое щекотка и как её понимают учёные

В науке выделяют два вида щекотки:

Гаргалезис — классическая, вызывающая смех у человека. Её невозможно воспроизвести самому себе, а у животных она встречается крайне редко, в основном у приматов.

Книсмезис — лёгкое "мурашковое" ощущение, как от касания пушинки или дуновения ветра. Оно вызывает желание почесаться, а не смеяться, и именно с ним чаще всего сталкиваются кошки.

Для диких кошек высокая чувствительность к прикосновениям — важный механизм выживания. Она помогает вовремя обнаружить паразитов или насекомых.

Как кошки реагируют на "щекотку"

В отличие от людей, кошки не смеются и не хихикают, но могут испытывать удовольствие от тактильного контакта. Их положительные реакции включают:

мурлыканье;

медленное моргание ("кошачий поцелуй");

лёгкое "топтание" лапками;

выгибание спины навстречу руке.

Сигналы дискомфорта: подёргивание хвоста, прижатые уши, расширенные зрачки, напряжённая поза или уход от руки.

Зоны, которые кошки любят и не любят трогать

Чаще всего нравятся:

подбородок — помогает кошке "пометить" хозяина как своего;

щёки — зона с феромонными железами;

за ушами — богатая нервными окончаниями область;

основание хвоста — у многих кошек вызывает особенно сильное удовольствие.

Лучше избегать:

живота — его демонстрация чаще означает доверие, а не приглашение к поглаживанию;

лап — слишком чувствительная часть тела.

Когда насторожиться

Если кошка внезапно начинает резко реагировать на привычные ласки, это может быть сигналом проблем со здоровьем:

блохи;

аллергия;

кожные заболевания;

синдром кошачьей гиперестезии — неврологическое состояние, часто сопровождающееся повышенной раздражительностью.

При таких симптомах стоит обратиться к ветеринару, чтобы исключить серьёзные причины.