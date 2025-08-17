Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Коты
Коты
© flickr.com by Takashi(aes256) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 5:17

Топчется лапками, будто месит тесто: странные ритуалы кошачьего удовольствия

Ветеринары предупредили: резкая реакция кошки на поглаживание может быть признаком болезни

Каждый владелец кошки хотя бы раз замечал, как питомец реагирует на прикосновения: одни мурлычут и подставляют голову, другие — отстраняются или даже раздражаются. Что же на самом деле чувствует кошка, когда мы пытаемся её "пощекотать", и бывает ли у них реакция, похожая на человеческую?

Что такое щекотка и как её понимают учёные

В науке выделяют два вида щекотки:

  • Гаргалезис — классическая, вызывающая смех у человека. Её невозможно воспроизвести самому себе, а у животных она встречается крайне редко, в основном у приматов.

  • Книсмезис — лёгкое "мурашковое" ощущение, как от касания пушинки или дуновения ветра. Оно вызывает желание почесаться, а не смеяться, и именно с ним чаще всего сталкиваются кошки.

Для диких кошек высокая чувствительность к прикосновениям — важный механизм выживания. Она помогает вовремя обнаружить паразитов или насекомых.

Как кошки реагируют на "щекотку"

В отличие от людей, кошки не смеются и не хихикают, но могут испытывать удовольствие от тактильного контакта. Их положительные реакции включают:

  • мурлыканье;

  • медленное моргание ("кошачий поцелуй");

  • лёгкое "топтание" лапками;

  • выгибание спины навстречу руке.

Сигналы дискомфорта: подёргивание хвоста, прижатые уши, расширенные зрачки, напряжённая поза или уход от руки.

Зоны, которые кошки любят и не любят трогать

Чаще всего нравятся:

  • подбородок — помогает кошке "пометить" хозяина как своего;

  • щёки — зона с феромонными железами;

  • за ушами — богатая нервными окончаниями область;

  • основание хвоста — у многих кошек вызывает особенно сильное удовольствие.

Лучше избегать:

  • живота — его демонстрация чаще означает доверие, а не приглашение к поглаживанию;

  • лап — слишком чувствительная часть тела.

Когда насторожиться

Если кошка внезапно начинает резко реагировать на привычные ласки, это может быть сигналом проблем со здоровьем:

  • блохи;

  • аллергия;

  • кожные заболевания;

  • синдром кошачьей гиперестезии — неврологическое состояние, часто сопровождающееся повышенной раздражительностью.

При таких симптомах стоит обратиться к ветеринару, чтобы исключить серьёзные причины.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кот приревновал хозяйку к собаке и защитил пса от её ласки вчера в 21:22

Кот не подпускал хозяйку к собаке — влюблённый охранник рассмешил зрителей

Белый кот влюбился в собаку и так её ревновал, что не подпускал даже хозяйку. Его поведение стало вирусным в соцсетях и рассмешило пользователей.

Читать полностью » Кошки не умеют прощать, но быстро забывают обиды вчера в 20:33

Кошки не прощают так, как люди: их эмоции устроены иначе

Кошки не прощают в человеческом понимании, но забывают неприятности. Как вернуть доверие питомца после строгого тона и избежать ошибок?

Читать полностью » Некоторые болезни передаются через укусы и царапины кошек вчера в 19:16

Укус кошки — больше, чем царапина: он может быть опасен

Даже безобидный укус кошки может привести к серьёзной инфекции. Какие болезни передаются через укусы и как правильно действовать?

Читать полностью » Ветеринары рассказали, как отучить кошку прыгать на плиту вчера в 17:29

Горячая плита — смертельная ловушка для кошки: как вовремя защитить питомца

Кошки любят исследовать кухню, но горячая плита может стать смертельно опасной. Как уберечь питомца от ожогов — простые и надёжные советы.

Читать полностью » Реакция кота на уши собаки стала вирусной в соцсетях вчера в 17:15

Кот привык исследовать всё вокруг, но собачьи уши стали открытием века

Кот впервые увидел собачьи уши и отреагировал так неожиданно, что его поведение рассмешило тысячи людей. Узнайте, чем закончился этот забавный эксперимент.

Читать полностью » Кошки и вода: почему питомцы проявляют интерес к ванной комнате вчера в 16:57

Тайный ритуал: что на самом деле делает ваш кот в ванной

Почему ваши коты настойчиво следуют за вами в ванную? Узнайте 5 причин, объясняющих это поведение, от любви к теплу до заботы о вас!

Читать полностью » Какие виды рыбы можно и нельзя давать кошкам: объясняет ветеринар вчера в 16:52

Лакомство или яд: какая рыба спасёт, а какая погубит кошку

Рыба — любимое лакомство кошек, но не всякая полезна. Какие виды можно давать, а какие опасны? Как правильно приготовить, чтобы не навредить питомцу?

Читать полностью » Ветеринары назвали 5 способов защиты собак от перегрева летом вчера в 15:46

Вы делаете это каждый день, даже не подозревая об опасности для питомца

Жара опасна для собак — узнайте, какие ошибки могут стоить питомцу здоровья. 7 важных "нельзя" для знойных дней.

Читать полностью »

Новости
СЗФО

В Петербурге хотели запустить реалити-квест в бывшем СИЗО "Кресты"
Туризм

Сравнение утренних и ночных перелётов для туристов
СКФО

Главу района Северной Осетии обвиняют в махинациях с землей под федеральную трассу
Наука и технологии

Хор цикад начинается вовремя: ученые объяснили механизм синхронизации
СФО

Сибирские ученые создают цифровую летопись Енисейской губернии
Авто и мото

Автомеханик назвал четыре признака, когда ремонт старого авто невыгоден
Спорт и фитнес

Упражнения для укрепления поясницы по данным Harvard Health Publishing
Красота и здоровье

Врач Дианова назвала корневор диету разновидностью вредного западного питания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru