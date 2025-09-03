Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кот золотая шиншилла
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:18

Кошачья терапия: как пушистые целители меняют судьбы без таблеток

Кошки помогают лечить артроз с помощью мурлыканья, по данным врачей

Вы знали, что владельцы кошек реже обращаются к врачам — в пять раз реже, чем те, у кого нет пушистых друзей? Это подтверждают научные исследования, и причина тому — удивительные способности наших мурлыкающих спутников.

Почему кошки действительно лечат?

Некоторые считают, что кошки обладают мистическими или экстрасенсорными силами, которые помогают распознавать болезни и тревоги. Но на самом деле всё гораздо проще и научнее. Если вы заведёте кота, то сами заметите, как ваше состояние начинает улучшаться.

Энергетический обмен между человеком и питомцем помогает снять накопившиеся переживания и стресс. Кошка чувствует ваше настроение — раздражение или грусть — и приходит на помощь, чтобы погасить негативные эмоции и не дать им навредить здоровью. Иногда пушистый друг может показаться даже навязчивым, но он просто старается помочь.

Энергетический обмен между хозяином и питомцем способен исцелить от накопившихся тревог и переживаний.

Как именно кошки лечат?

Вот несколько способов, которыми коты помогают нам оставаться здоровыми:

  • массаж лапками - так называемый "молочный шаг", который котята делают, стимулируя у матери выработку молока. Это можно считать своего рода акупунктурой, или "когтеукалыванием".
  • целебные вибрации мурчания - у кошек этот звук оказывает мощное терапевтическое воздействие, даже сильнее, чем у котов.
  • прогревание — "котофорез" - аналог санаторного электрофореза, помогает при заболеваниях костей и суставов.

Лечение в зависимости от породы кошки

Разные породы кошек специализируются на помощи при различных недугах:

  • длинношерстные (персидские, сибирские, ангорские, бирманские) отлично борются с тревогами, стрессом и депрессией.
  • персидские кошки особенно полезны при остеохондрозе, артрите и других заболеваниях суставов.
  • кошки со средней длиной шерсти (британцы, экзоты) помогают при сердечно-сосудистых проблемах.
  • короткошерстные и лысые породы поддерживают здоровье почек, печени и пищеварительной системы.
  • сиамские кошки защищают от вирусных инфекций, простуд и гриппа, возможно, даже от новых штаммов коронавируса.

Такое лечение очень простое и не имеет противопоказаний — достаточно взять любимца на руки и погладить, чтобы начался целебный эффект.

Не верите, что кошки могут распознать, где у вас болит и в какой части тела скопилась тревога — заведите пушистого питомца и заметите улучшение собственного состояния.

