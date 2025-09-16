Тихие кошки обошли шумных собак: неожиданное открытие в терапии детей с аутизмом

В последние годы всё чаще появляются исследования, которые подтверждают: кошки способны оказывать заметное влияние на эмоциональное состояние детей с расстройствами аутистического спектра. Их мягкость, спокойный характер и умение выстраивать ненавязчивый контакт делают их неожиданными союзниками в терапии.

Предыстория исследования

Долгое время считалось, что главными помощниками в терапии детей с аутизмом могут быть только собаки. Их активность, дружелюбие и умение выполнять команды казались идеальными для сопровождения. Но учёные из Университета Миссури и Института старения Бенджамина Роуза решили проверить: смогут ли кошки, которые обычно ведут себя тише и требуют меньше внимания, стать полноценными терапевтическими животными.

Методология исследования

В эксперименте участвовали семьи с детьми в возрасте от 6 до 14 лет. Наблюдения велись 36 недель, разделённых на два этапа. Для исследования отбирались только те кошки, которые имели уравновешенный характер. Специалисты использовали профиль оценки поведения, чтобы исключить агрессивных или слишком энергичных животных.

Ключевые результаты

Учёные обнаружили, что появление кошки в доме приводит к ряду положительных изменений:

У детей развивается эмпатия. Снижается уровень тревожности. Поведение становится более стабильным и сосредоточенным. Формируется крепкая эмоциональная связь с питомцем.

Плюсы и минусы