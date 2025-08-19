Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мяукающая кошка
Мяукающая кошка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:04

Кошки и их хвосты: как один эксперимент изменил представление о чистоте в доме

Ученые подтвердили: кошачий хвост редко становится причиной загрязнения мебели

Задумывались ли вы, как часто кошачий хвост оказывается в контакте с поверхностями вашего дома? Этот вопрос может показаться забавным, но он волнует многих владельцев пушистиков. Как же так, что хвосты этих грациозных существ могут разносить грязь по дому?

Удивительный эксперимент

Несколько лет назад американская школьница решила выяснить, каких поверхностей касается внутреннее пространство кошачьего хвоста. Возможно, её цель заключалась в том, чтобы убедить маму разрешить котикам лежать на кровати или столе.

В рамках своего исследования девочка использовала красную помаду из маминой косметички и нанесла её на место, где у кошек предполагались бы штаны. Её пушистые подопечные оказались весьма послушными: выполняя команды "лежать", "сидеть", "ждать" и "прыжок", они проходили по различным поверхностям, как мягким, так и твердым. За участие в эксперименте коты получили свои заслуженные лакомства.

Что же испачкали?

Чтобы понять, насколько сильно хвосты кошек разносят грязь после посещения лотка, необходимо было изучить все поверхности, которые они касались. Исследование показало, что нижняя часть хвостов, даже у длинношерстных и среднешерстных кошек, практически не контактировала с мягкими или твердыми поверхностями. Кошки могли позволить себе расслабиться и оставить отпечатки лишь на своих лежанках.

Хотя масштаб эксперимента нельзя назвать грандиозным, он всё же успокаивает владельцев, переживающих о грязи, которую их питомцы могут разносить по дому. Не стоит забывать, что участники эксперимента не имели возможности вылизаться после лотка, в то время как обычно коты уделяют много времени личной гигиене.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Породы собак, которые легко переносят мороз и снег: маламут, хаски и лайка вчера в 10:12

Когда снег — не беда, а праздник: породы, созданные для холода

Зима для некоторых собак — не испытание, а праздник! Узнайте о пордах, которые с радостью живут в морозы, и как заботиться о них в этот период.

Читать полностью » Немецкий дог и ротвейлер подвержены сердечным болезням и доживают до 10 лет сегодня в 9:06

Каждый вдох — борьба: как плоская морда сокращает жизнь собак

Узнайте, какие крупные собаки проживают меньше 10 лет, и что стоит за их короткой жизнью. Откройте секреты здоровья популярных пород.

Читать полностью » Автокормушка выдаёт корм по таймеру и помогает соблюдать режим питания кошки сегодня в 8:22

Когда хозяина нет дома, спасает только это гаджет: кошка никогда не останется голодной

Автоматическая кормушка для кошек — ваше спасение в динамичном ритме жизни! Узнайте, как облегчить уход за питомцем и сохранить его здоровье.

Читать полностью » Ветеринары считают, что взрослую кошку можно оставить одну до трёх суток сегодня в 7:42

Два дня без хозяина — и кошка превращается в бомбу замедленного действия: как оставить её одну

Можно ли оставить кошку одну на день или два? Узнайте, как долго питомец может быть без хозяев и что нужно для его комфорта.

Читать полностью » Ветеринары предупреждают: прогулки в шлейке создают риск побега кошки сегодня в 6:35

Хозяин хотел развлечь — а кошка пропала: риски выгула в шлейке

Шлейка для кошки кажется безобидной, но может привести к побегу и серьезным последствиям. Узнайте, как сделать жизнь питомца безопаснее и интереснее без прогулок.

Читать полностью » Афганская борзая и бигль проявляют независимость и плохо поддаются дрессировке сегодня в 5:09

Эти породы собак почти невозможно воспитать: подумайте дважды перед покупкой

Дрессировка домашних любимцев может стать настоящим испытанием. Узнайте, какие породы собак требуют больше терпения и усилий и что ждет их хозяев.

Читать полностью » Сиамский кот стал помощником в дрессировке собак-поводырей для глухих сегодня в 4:04

Собака должна пройти проверку котом: правила британской дрессировки

В Великобритании кот Фрэнк помогает щенкам стать собаками-помощниками для людей с нарушением слуха, обучая их взаимодействию с кошками.

Читать полностью » Миниатюрный пинчер 1-го типа: описание породы, происхождение и правила ухода сегодня в 3:26

Крошечный пёс весом 3 кг удивил характером — такого от миниатюрных пород не ждут

Пинчер 1 — миниатюрный защитник с сильным характером. Его история, особенности и уход за щенком удивят даже опытных собаководов.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Джули Си из Aquatic Exercise Association перечислила пользу аквааэробики для здоровья суставов
Культура и шоу-бизнес

Variety: Доминик МакЛоклин назвал роль в сериале по "Гарри Поттеру" мечтой детства
Красота и здоровье

Дерматолог Галлямова объяснила, когда выпадение волос указывает на сбои в организме
Авто и мото

Траты россиян на автомойки выросли на 35% за год
Садоводство

Барбарис, кизильник и дёрен создают глухие зелёные стены на Сахалине
Еда

Как приготовить куриные грудки с хрустящей корочкой: пошаговая инструкция
Садоводство

3 обязательных этапа подготовки теплицы к зиме для защиты будущего урожая
Наука и технологии

Галактика Космическая подкова скрывала черную дыру рекордной массы – что известно науке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru