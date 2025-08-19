Кошки и их хвосты: как один эксперимент изменил представление о чистоте в доме

Задумывались ли вы, как часто кошачий хвост оказывается в контакте с поверхностями вашего дома? Этот вопрос может показаться забавным, но он волнует многих владельцев пушистиков. Как же так, что хвосты этих грациозных существ могут разносить грязь по дому?

Удивительный эксперимент

Несколько лет назад американская школьница решила выяснить, каких поверхностей касается внутреннее пространство кошачьего хвоста. Возможно, её цель заключалась в том, чтобы убедить маму разрешить котикам лежать на кровати или столе.

В рамках своего исследования девочка использовала красную помаду из маминой косметички и нанесла её на место, где у кошек предполагались бы штаны. Её пушистые подопечные оказались весьма послушными: выполняя команды "лежать", "сидеть", "ждать" и "прыжок", они проходили по различным поверхностям, как мягким, так и твердым. За участие в эксперименте коты получили свои заслуженные лакомства.

Что же испачкали?

Чтобы понять, насколько сильно хвосты кошек разносят грязь после посещения лотка, необходимо было изучить все поверхности, которые они касались. Исследование показало, что нижняя часть хвостов, даже у длинношерстных и среднешерстных кошек, практически не контактировала с мягкими или твердыми поверхностями. Кошки могли позволить себе расслабиться и оставить отпечатки лишь на своих лежанках.

Хотя масштаб эксперимента нельзя назвать грандиозным, он всё же успокаивает владельцев, переживающих о грязи, которую их питомцы могут разносить по дому. Не стоит забывать, что участники эксперимента не имели возможности вылизаться после лотка, в то время как обычно коты уделяют много времени личной гигиене.