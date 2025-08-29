Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошка породы пиксибоб
Кошка породы пиксибоб
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:56

Секреты спокойствия: что нужно знать, чтобы ваша кошка была счастлива

Проблемы со здоровьем у кошек: ветеринары раскрывают причины стресса

Ваша кошка внезапно стала пугливой или агрессивной? Возможно, она переживает сильный стресс, но не может сказать об этом словами. К счастью, язык тела питомца всегда подскажет, что его беспокоит.

Как распознать тревожные сигналы

Кошки тонко чувствуют изменения в окружающей среде и остро на них реагируют. Долговременный стресс может привести даже к отказу от еды. Если заметили перемены в поведении любимицы — не медлите с визитом к ветеринару. Специалист исключит проблемы со здоровьем и поможет найти источник стресса.

Понаблюдайте, в каких ситуациях кошка начинает нервничать. Возможно, в доме что-то изменилось: появились новые люди, животные или просто переставили мебель. Убедитесь, что у питомицы есть достаточно укромных уголков, где она может спрятаться и чувствовать себя в безопасности.

При остром стрессе кошка выглядит испуганной или раздражённой:

  • глаза широко открыты, уши и усы прижаты;
  • шерсть вздыблена, слышно утробное рычание или крик;
  • дыхание частое и поверхностное, возможна дрожь.
  • некоторые кошки, наоборот, стараются спрятаться в укрытии.

Что делать?

Уберите источник стресса. Дайте кошке возможность уединиться — затемните комнату, накройте её лежанку тканью. Обеспечьте доступ к еде и воде, предложите любимый корм.

Если стресс становится постоянным, это может серьёзно сказаться на здоровье питомца:

  • кошка перестаёт ухаживать за шерстью;
  • резко теряет или набирает вес;
  • возникают проблемы с туалетом или пищеварением.

В таком случае важно увеличить долю влажного корма в рационе — это поддержит водный баланс и поможет справиться с тревогой. Да, кошки, как и люди, иногда "заедают" стресс!

Стресс могут вызвать разные события:

  • переезд или ремонт;
  • появление другого питомца;
  • визиты к ветеринару;
  • приход гостей или рождение ребёнка в семье;
  • проблемы со здоровьем;
  • беременность и материнство — гормональные изменения и инстинкт защиты потомства.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кошачье облизывание: как это влияет на здоровье человека по данным ветеринаров сегодня в 15:06

Ласка или угроза? Почему ваша кошка облизывает вас

Ваша кошка облизывает вас из любви или по другой причине? Узнайте, какие риски скрываются за милой привычкой и как правильно на неё реагировать.

Читать полностью » Собаки выбирают еду по запаху, а не по вкусу, утверждают ветеринары сегодня в 14:51

Их не обманешь подделкой: почему собаки ценят не вкус стейка, а его настоящий запах

Узнайте, как собаки воспринимают вкус и аромат, и как их предпочтения могут зависеть от хозяев. Откройте для себя удивительный мир гастрономии ваших питомцев!

Читать полностью » Выставки для беспородных собак: правила участия и требования сегодня в 14:03

Секреты успеха на выставках: как сделать так, чтобы ваша собака блестела

У вашей собаки нет родословной? Узнайте, как беспородные питомцы могут участвовать в выставках, побеждать и находить новых хозяев. Возможности есть!

Читать полностью » Клетчатка улучшает здоровье собак: рекомендации ветеринаров по питанию сегодня в 13:29

Клетчатка для собак: секрет, который может изменить их жизнь

Зачем собакам клетчатка и как она влияет на пищеварение, вес и даже настроение? Узнайте, какие продукты помогут поддержать здоровье питомца и когда без консультации ветеринара не обойтись.

Читать полностью » Как содержать пекинеса: правила предотвращения теплового удара и одышки сегодня в 13:19

Скрытые опасности: почему популярность пекинесов может обернуться бедой

Узнайте, почему пекинесы храпят, не любят объятия и верят, что произошли ото львов. 7 неочевидных фактов о самой аристократичной породе

Читать полностью » Ветеринары объясняют: как зубной камень влияет на появление запаха изо рта у кошек сегодня в 12:48

Запах изо рта у кошки: скрытая угроза, которую нельзя игнорировать

Заметили, что у кошки неприятно пахнет изо рта? Это может быть сигналом болезни. Расскажем, как вернуть питомцу свежее дыхание и не пропустить опасные симптомы.

Читать полностью » Как распознать шипение кошки: рекомендации экспертов по поведению животных сегодня в 12:02

Когда шипит кошка: знак опасности или призыв о помощи

Узнайте, почему кошки шипят — это не просто агрессия, а целый язык! Страх, боль, ревность или защита потомства. Разбираемся в кошачьих эмоциях без мифов.

Читать полностью » Эксперты: до 85% домашних кошек сталкиваются с паразитами хотя бы раз в жизни сегодня в 11:27

Игнорировать эти симптомы — значит подвергать кошку риску: пять тревожных сигналов, что у неё паразиты

Кошки умеют скрывать болезни, но есть тонкие признаки, которые укажут на паразитов. Узнайте, что должно насторожить владельца.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Жительница Антальи предупредила о рисках для туристов: такси дорожают, а пляжи остаются безопасными
Спорт и фитнес

Хизер Иробунда: выполнение планки на поздних сроках беременности увеличивает нагрузку на мышцы живота
Еда

Приготовьте 16 пирожков без дрожжей: тесто на кефире поднимается за 30 минут
Спорт и фитнес

Врачи назвали преимущества интервальных тренировок на беговой дорожке с наклоном
Наука и технологии

Сенсация в Греции: раскопки в Элевсине открыли хорошо сохранившийся римский мост
Дом

Организатор пространства Анастасия Клео Боркан: порядок в холодильнике влияет на психологический комфорт
Авто и мото

Посол Моргулов: Россия готова к совместному производству автомобилей с Китаем
Садоводство

7 ошибок в уходе приводят к сухим листьям комнатных растений – как спасти ситуацию
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru