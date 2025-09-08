Никогда больше не поднимайте кошку так: последствия могут быть шокирующими

Кошки — животные с тонкой психикой, и любое нарушение их привычного распорядка может вызвать тревогу. Иногда даже неловкая попытка взять питомца на руки становится причиной стресса. Чтобы разобраться, как правильно обращаться с кошками, "Патас да Каса" поговорил с ветеринаром, специалистом по кошачьему поведению Ванессой Зимбрес.

Как правильно держать кошку

Многие хозяева не знают, как брать кошку на руки или отпускать её. Зимбрес подчёркивает:

"Кошки должны чувствовать контроль над своим телом и пространством. Поэтому всегда поддерживайте их лапы и не сжимайте слишком сильно", — заявила ветеринар Ванесса Зимбрес.

Она отмечает, что категорически нельзя поднимать кошку за шкирку — это болезненно и устаревший метод, который сегодня приравнивают к жестокости.

Что делать с агрессивной кошкой

Симптомы стресса у кошек проявляются по-разному: громкое мяуканье, агрессивные реакции или стремление убежать. Прежде чем ограничивать движения животного, нужно понять причину — страх, тревога, боль или что-то иное.

Иногда кошка ведёт себя агрессивно не из-за характера, а из-за боли. В таких случаях достаточно обезболивания, а не удержания. И даже самые аккуратные приёмы не помогут, если не устранена первопричина.

Вакцинация и медицинские процедуры

Ветеринар напоминает: кошки по природе не любят долгие прикосновения.

"Все манипуляции с кошкой должны быть быстрыми и спокойными. Важно действовать в её ритме, чтобы минимизировать стресс", — отметила Зимбрес.

Если стресс слишком сильный, это может исказить результаты обследований. Поэтому во время вакцинации и осмотров особенно важно избегать лишнего напряжения.

Лекарства от стресса — крайняя мера

Многие владельцы задаются вопросом, нужны ли успокоительные. По словам Зимбрес, лекарства назначают редко, только в исключительных случаях. Чаще помогают простые меры: привычная переноска, правильная подготовка к визиту и спокойное обращение.

"Цель применения анксиолитиков — снизить тревожность, а не изменить сознание. Всё направлено на то, чтобы визиты к врачу были профилактикой, а не источником новой травмы", — добавила Зимбрес.

Как понять стресс у кошки

Стресс возникает, когда животное теряет контроль над ситуацией. Питомец может спрятаться, шипеть или даже напасть, если его загнать в угол. Здесь важна роль владельца и опыт ветеринара: только наблюдения и понимание поведения помогают оценить, насколько опасен стресс и как правильно действовать.

В конечном счёте, главная задача владельца — не просто удержать питомца, а понять его состояние и помочь справиться с тревогой.