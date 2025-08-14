Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошка перед миской с молоком
Кошка перед миской с молоком
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 6:12

Дом, полный ловушек: вот что каждый день сводит кошек с ума и лишает сна

Что не любят кошки: привычки хозяев, которые портят жизнь питомцу

Кошки — существа с утончённой психикой и твёрдыми правилами, которые они устанавливают сами. То, что нам кажется мелочью, для них может быть настоящим источником стресса. И иногда мы, сами того не замечая, нарушаем кошачий комфорт.

Запахи, которых стоит избегать

Обоняние у кошек в 14 раз острее, чем у человека, поэтому ароматы, которые мы почти не замечаем, могут быть для них мучительными. Цитрусовые, хлорка, сильные чистящие средства, специи — всё это вызывает у питомца желание спрятаться как можно дальше.

Нежелательные ситуации и поведение

Купание — далеко не кошачье удовольствие, а закрытые двери лишают их ощущения контроля над территорией. Перестановки в доме, переезды, резкая смена корма — всё это выбивает из привычного ритма. Даже чрезмерная нежность хозяина может стать проблемой: тискание, трогание за хвост или живот, громкие голоса — верный способ потерять доверие питомца.

Громкие звуки и техника

Фейерверки, пылесос, строительный шум — всё это заставляет кошек прятаться и испытывать стресс. По природе они ценят тишину и избегают резких звуков.

Важность свежей еды

К миске с несвежей водой или заветренным кормом кошка и вовсе не притронется: острота её обоняния не позволит. Хищная натура делает их особенно осторожными к испорченной пище.

Необъяснимые страхи

Фольга, бананы, огурцы — кажется, в них нет ничего страшного, но блеск, текстура или форма могут напомнить кошке змею. В итоге питомец просто обходит такие предметы стороной.

Как сделать жизнь питомца комфортнее

Уважайте личное пространство, меняйте корм постепенно, убирайте дом безопасными средствами и не игнорируйте сигналы недовольства. Чем больше вы учитываете кошачьи предпочтения, тем спокойнее и счастливее будет ваш пушистый друг

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Теперь с питомцем можно ехать в спецвагоне — правила перевозки в 2025 году вчера в 22:25

Не только кошки и собаки: кто ещё официально путешествует по РЖД

Теперь в поезд можно взять не только кошку или собаку. Сурикаты, лемуры и даже пиявки официально разрешены — но есть нюансы, о которых важно знать.

Читать полностью » Кинологи рассказали, какие собаки лучше всего ловят крыс и мышей вчера в 22:05

От йорка до ягдтерьера: собаки, у которых мыши не имеют шансов

От йорка до ягдтерьера — 10 пород собак, которые веками помогали охотиться на мышей и крыс. Узнайте, кто может стать вашим лучшим союзником в борьбе с вредителями.

Читать полностью » Специалисты назвали 5 способов, которыми кошки выражают любовь к хозяину вчера в 20:41

Кошачьи "поцелуи" и объятия без лап: как питомцы выражают привязанность

Пять способов, которыми кошка показывает, что скучала: от «кошачьих объятий» до ожидания у двери — научитесь читать её язык любви.

Читать полностью » Ветеринары описали способы, которыми кошки встречают хозяев вчера в 21:28

Дикий взгляд, домашнее сердце: эти кошки привнесут в дом дух джунглей, но останутся ласковыми

От миниатюрного тигра до грациозной саванны — 9 экзотических пород кошек, которые сочетают дикий шарм с домашней преданностью.

Читать полностью » Эксперты назвали 10 пород кошек с самой мягкой шерстью вчера в 20:36

Эти породы кошек — словно живое облако: кашемир и плюш в одном флаконе

От бархатных персов до кашемировых ла-пермов — 10 пород кошек, которых приятно гладить. Узнайте, как ухаживать за их роскошной шерстью.

Читать полностью » Подбираем породу кошки по своему знаку зодиака вчера в 20:25

Гороскоп для любителей кошек: порода, которая подойдёт вам по звёздам

Подбираем кошку по знаку зодиака — от энергичной сингапуры для Овна до мечтательного американского бобтейла для Рыб.

Читать полностью » Лабрадор и золотистый ретривер возглавили рейтинг дружелюбных собак вчера в 20:16

Дружелюбие без границ: псы, которым доверяют детей и тайны

Шесть пород, которые природа наделила особым дружелюбием. Эти собаки ладят с людьми и животными, даря тепло и радость каждый день.

Читать полностью » Пять пород собак, чья любовь к человеку не знает границ вчера в 20:09

Пять пород собак, которые живут ради вас — и не отпустят ни на шаг

От ласковых гигантов до миниатюрных «прилипал» — пять пород, которые особенно преданы своим хозяевам и всегда готовы делиться теплом и любовью.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Сплит-приседания укрепляют ноги и снижают риск травм — данные тренеров
Авто и мото

Московская область получит 9 млрд рублей на модернизацию дорожной инфраструктуры
Красота и здоровье

Бессонница отступает: как подготовиться ко сну и быстро заснуть
Культура и шоу-бизнес

Продюсер Дзюник: гонорар Валерия Леонтьева за частный концерт достигает 4 млн рублей
Садоводство

Орхидея утонет в цветах: копеечная подкормка в августе, проверенная опытными цветоводами
Авто и мото

Моторист предупредил об опасности регулярной езды с загоревшейся лампочкой топлива
Туризм

Палаточный рай: каково это - просыпаться на пляже Гавайев
Еда

Рецепт ежиков в томатной подливке: ингредиенты и способ приготовления
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru