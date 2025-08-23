Одна течка — и риск рака вырастает в разы: что нужно знать каждому хозяину кошки

Стерилизация кошек остаётся одной из самых обсуждаемых тем среди владельцев домашних животных. Одни уверены, что это лучший способ обеспечить питомцу долгую и здоровую жизнь, другие сомневаются, стоит ли спешить с операцией. Самый распространённый вопрос: должна ли кошка хотя бы раз родить перед стерилизацией?

Этот миф прочно закрепился в сознании многих людей, но ветеринарная практика и научные исследования дают совершенно иной ответ.

Мифы о стерилизации

Существует мнение, что роды укрепляют здоровье кошки или приносят ей "радость материнства". На самом деле:

Беременность и роды — это стресс и риск осложнений.

У кошек нет "потребности испытать материнство" в человеческом понимании. Для них это лишь биологический процесс.

Правда о стерилизации

Ветеринарные исследования показывают, что ранняя стерилизация безопасна и полезна.

Если провести её до первой течки, риск рака молочных желёз практически сводится к нулю.

Молодые кошки легче переносят анестезию и быстрее восстанавливаются.

Оптимальный возраст для операции — 6-9 месяцев.

Преимущества ранней стерилизации

Снижение риска онкологии и воспалений матки.

Профилактика поведенческих проблем (метки, крики, агрессия во время течки).

Отсутствие нежелательной беременности.

Более лёгкая реабилитация у молодых животных.

Аргументы "против": что важно знать

Некоторые владельцы хотят дать кошке "побыть мамой". Но:

Материнство для кошки — это инстинкт, а не эмоциональная потребность.

Она не будет страдать, если не родит.

Наоборот, отказ от родов избавит её от стресса течек и осложнений беременности.

Научные факты и мнение специалистов однозначны: стерилизация до первых родов — самый безопасный и полезный вариант для здоровья и благополучия кошки. Это решение поможет продлить жизнь питомца и избавить его от серьёзных заболеваний в будущем.