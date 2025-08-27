Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опасные игрушки для питомцев
Опасные игрушки для питомцев
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 4:21

Кошка ворует вещи не случайно: что это значит по древним поверьям

Эксперты: привычка кошек таскать предметы связана с охотничьим инстинктом

Вы когда-нибудь замечали, что носки, резинки для волос или мелкие украшения таинственным образом исчезают из дома? Часто за этим стоит вовсе не забывчивость, а ваш пушистый любимец. Кошки нередко становятся настоящими "домашними ворами", унося предметы, которые кажутся им добычей или игрушкой.

Инстинкты: от дикой охоты к "добыче" дома

В природе кошки обычно не делают запасов — пойманную добычу они съедают сразу. Но кошки-матери приносят котятам сначала мёртвую, потом живую добычу, обучая их охоте. Учёные предполагают, что именно этот инстинкт может объяснять привычку домашних кошек таскать предметы и складывать их в укромных местах, иногда рядом с миской.

Однако эта версия спорная: далеко не все кошки-"воришки" проявляют материнское поведение, а в дикой природе кошки стараются не смешивать еду с водой.

Игровой инстинкт и стресс

Зоопсихологи отмечают, что лёгкие и блестящие вещицы (резинки, монеты, кусочки фольги) идеально подходят для кошачьей "охоты". Они возбуждают охотничий азарт, и питомец начинает играть с предметом, как с добычей.

Иногда же "воровство" связано со скукой или стрессом: в условиях недостатка стимуляции кошка может собирать вещи как своеобразный способ самоуспокоения.

Внимание хозяина — лучшая награда

Любопытно, что реакция хозяев часто закрепляет это поведение. Ругательства или умиление — всё это кошка воспринимает как внимание. Осознав, что "кража" вызывает реакцию, питомец может продолжать ради игры с вами.

Чем это опасно

Несмотря на комичность ситуации, у поведения есть и тёмная сторона. Кошка может проглотить мелкий предмет — пуговицу, резинку или кусочек пластика. Это чревато кишечной непроходимостью и может закончиться операцией.

Как предотвратить "кражи"

  • Игрушки вместо мелочей. Обеспечьте кошку безопасными предметами для игр.

  • Стимулирующая среда. Игровые комплексы, головоломки с лакомствами, наблюдение из окна.

  • Время с хозяином. Ежедневные игры и внимание снижают вероятность деструктивного поведения.

Кошачья "клептомания" — это не прихоть и не вредность, а отражение природных инстинктов, потребности в игре или способ привлечь внимание. Понимание мотивов поможет сохранить вещи целыми и сделать жизнь вашего питомца более насыщенной и счастливой.

