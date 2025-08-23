Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

Мурлычет не всегда от счастья: хозяева в шоке, когда узнают настоящую причину

Ветеринары: мурлыканье кошки может быть признаком как счастья, так и боли

Каждый владелец кошки знает, что у этих животных есть особый способ общаться с человеком и с миром вокруг. Их "разговор" не ограничивается привычным мяуканьем — у пушистых любимцев целый арсенал звуков, и каждый из них несет свой смысл.

Мяуканье — классика кошачьего языка

Самый узнаваемый звук — мяуканье. Кошка может так попросить еду, позвать хозяина, пожаловаться на холод или просто сказать "привет". Важно прислушиваться к тому, каким именно будет звук.

Короткое и тихое мяуканье часто означает дружеское приветствие.
Длительное и настойчивое — скорее всего, просьба о еде.
Интонация, громкость и частота помогают понять, что именно пытается сообщить питомец.

Мурлыканье: знак счастья или тревоги?

Мурчание ассоциируется с умиротворением. Чаще всего кошка мурлычет, когда ей комфортно и спокойно — особенно после ласки. Но не всегда это признак счастья. Иногда мурлыканье сопровождает стресс, страх или даже боль. Чтобы понять истинную причину, нужно смотреть на поведение животного.

Рычание — предупреждение о нападении

Во время конфликта или при сильном дискомфорте кошка выгибает спину, распушает шерсть, показывает зубы и издает угрожающее рычание, похожее на собачье. Это сигнал, что животное готово защищаться. Игнорировать такие предупреждения не стоит — важно разобраться, что вызывает стресс у питомца.

Щебетание — охотничий инстинкт

Необычный звук, похожий на чириканье, можно услышать, когда кошка заметит птицу или другое потенциальное "добытое" животное. Она словно имитирует их голос, пытаясь привлечь внимание. Этот феномен подтверждает, что даже домашние кошки сохраняют врожденный охотничий инстинкт.

Трель — приветствие

Трель — мягкий звук, напоминающий смесь мурлыканья и мяуканья. Чаще всего его издают котята во время общения с матерью. Но и взрослые животные используют его, чтобы поприветствовать хозяина.

Звуки во время течки

Когда кошка готова к спариванию, её мяуканье становится особенно громким, пронзительным и продолжительным. Самцы откликаются на этот зов, а при встрече громкость "разговора" только возрастает, иногда переходя в резкий крик.

Кошачий плач

Да, кошки умеют плакать — но не слезами, как люди, а голосом. Их плач — это протяжное, повторяющееся и очень пронзительное мяуканье. В такие моменты питомец может выглядеть либо чрезмерно возбужденным, либо наоборот апатичным. Это тревожный сигнал, указывающий на страдание животного.

