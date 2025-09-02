Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 5:02

Ночью кот пыхтит как паровоз: невинная привычка или сигнал беды

Храп у кошек чаще встречается у персов, гималайских и экзотов

Мирное посапывание пушистого любимца знакомо каждому владельцу кошки. Но бывает, что спокойное дыхание внезапно превращается в громкое и ритмичное "пыхтение". Храп у кошек может быть обычной особенностью организма, но иногда он становится тревожным сигналом. Понимание его причин помогает не только подарить питомцу комфортный сон, но и вовремя заметить скрытые проблемы со здоровьем.

Почему кошки начинают храпеть

Особенности породы

Некоторые мурлыки предрасположены к храпу с рождения. Особенно это касается брахицефальных пород — персов, гималайских и экзотов. Их приплюснутая мордочка и укороченные носовые ходы создают анатомические препятствия для свободного прохождения воздуха. Мягкое нёбо удлинено, носовые пути искривлены, из-за чего дыхание становится шумным. В жару или при активных играх такие кошки могут испытывать ещё больше трудностей, поэтому владельцам важно следить за состоянием дыхания и регулярно показывать питомца ветеринару.

Лишний вес и его последствия

Ожирение — одна из распространённых причин ночного храпа у животных. Избыточная жировая ткань в области шеи и грудной клетки оказывает давление на дыхательные пути. В итоге кошке становится тяжелее дышать во сне, и появляются характерные вибрации. К тому же лишний вес усугубляет общее состояние: возрастает риск диабета, артрита, заболеваний сердца и даже некоторых видов онкологии. Чтобы избежать осложнений, важно контролировать питание питомца и давать ему достаточно физической нагрузки.

Инородные предметы

Любопытство кошек иногда оборачивается проблемами. Играя с мелкими вещами или грызя растения, питомец может вдохнуть травинку, кусочек шерсти или насекомое. Попадание таких предметов в дыхательные пути вызывает не только храп, но и кашель, чихание, затруднённое дыхание. Внезапное появление этих симптомов — повод срочно обратиться к врачу, ведь самостоятельные попытки извлечь предмет могут только навредить.

Аллергии и простуды

Аллергические реакции у кошек проявляются по-разному, и храп — один из признаков. Пыль, пыльца, наполнитель для лотка или определённые виды корма способны вызвать воспаление и отёк дыхательных путей. В таких случаях вместе с храпом могут наблюдаться зуд, слезотечение, кашель. Ещё одна распространённая причина — респираторные инфекции. Кошки начинают сопеть и "храпеть", у них появляется насморк, снижается аппетит. Особенно уязвимы котята и пожилые животные: их иммунитет справляется хуже. Здесь тоже не обойтись без визита к ветеринару.

Неловкие позы

Гибкость кошек поражает, и порой они засыпают в совершенно невероятных положениях. Если питомец спит, поджав голову к груди или, наоборот, закинув её назад, дыхательные пути временно перекрываются мягкими тканями. Это вызывает храп, который проходит, как только животное меняет позу. В таких случаях беспокоиться не стоит, ведь речь идёт лишь о временном явлении.

Когда стоит волноваться

Иногда храп у кошки — это просто её особенность. Но бывают ситуации, когда он сигнализирует о серьёзных нарушениях. Насторожить должно:

  • внезапное появление или усиление храпа;
  • сочетание храпа с кашлем, потерей аппетита, насморком;
  • вялость или изменение поведения питомца;
  • храп, мешающий полноценному сну кошки.

Плановые осмотры у ветеринара помогают выявить проблемы на ранних стадиях, пока они ещё легко поддаются лечению. Хозяину остаётся лишь внимательно наблюдать за своим любимцем и не откладывать визит к специалисту при первых тревожных признаках.

