Кошка чихает несколько дней подряд? Это может быть первым признаком серьёзной болезни

Милое чихание вашего пушистого друга иногда может вызвать улыбку, но если оно повторяется слишком часто, это уже повод насторожиться. Чихание у кошек — не всегда безобидное явление: оно может быть следствием как лёгкого раздражения, так и симптомом серьёзных заболеваний.

Важно вовремя обратить внимание на этот сигнал и при необходимости показать питомца ветеринару. Правильная диагностика поможет выявить причину и подобрать лечение, обеспечив кошке комфорт и здоровье.

Физиологические причины чихания

Простуда или насморк. Возникают из-за переохлаждения и сквозняков. Обычно проходят самостоятельно, но иногда требуют поддержки.

Аллергия. Пыль, пыльца, бытовая химия или корм могут стать причиной. Решение — устранение аллергена.

Инородные предметы. Пылинка, травинка или кусочек игрушки в носу вызывают рефлекторное чихание.

Особенности породы. Брахицефальные кошки (с плоской мордой) предрасположены к частому чиханию.

Патологические причины

Полипы и новообразования в носовой полости → хроническое раздражение.

Стоматологические проблемы (кариес, зубной камень) → воспаление, распространяющееся на носовые ходы.

Паразиты → вызывают сильное раздражение слизистой.

Респираторные заболевания (астма, бронхит) → сопровождаются чиханием и кашлем.

Инфекции (кальцивироз, вирусные ринотрахеиты) → требуют срочного лечения.

Как облегчить состояние кошки

Промывайте нос физраствором (осторожно, шприцом без иглы).

Делайте влажную уборку и снижайте количество аллергенов в доме.

Следите за наполнителем, моющими средствами и комнатными растениями — они могут быть источником аллергии.

Когда срочно к ветеринару

Немедленно обратитесь в клинику, если у кошки:

чихание продолжается несколько дней подряд;

выделения с кровью или гноем;

потеря аппетита, вялость, температура;

затруднённое дыхание.

Диагностика у ветеринара

Врач может провести:

измерение температуры;

осмотр глаз, ротовой полости и ушей;

анализ выделений и стула;

анализ крови, рентген или УЗИ.

Лечение и профилактика

Антибиотики — при бактериальной инфекции.

Противовирусные препараты — при вирусных заболеваниях.

Антигистаминные средства — при аллергии.

Хирургия — при полипах или опухолях.

Профилактика: регулярная вакцинация, гигиена (чистка зубов, ушей), поддержание оптимальной влажности воздуха и использование гипоаллергенных средств для уборки.