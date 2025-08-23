Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 6:45

Кошка чихает несколько дней подряд? Это может быть первым признаком серьёзной болезни

Ветеринары: частое чихание у кошек может быть признаком инфекции или аллергии

Милое чихание вашего пушистого друга иногда может вызвать улыбку, но если оно повторяется слишком часто, это уже повод насторожиться. Чихание у кошек — не всегда безобидное явление: оно может быть следствием как лёгкого раздражения, так и симптомом серьёзных заболеваний.

Важно вовремя обратить внимание на этот сигнал и при необходимости показать питомца ветеринару. Правильная диагностика поможет выявить причину и подобрать лечение, обеспечив кошке комфорт и здоровье.

Физиологические причины чихания

  • Простуда или насморк. Возникают из-за переохлаждения и сквозняков. Обычно проходят самостоятельно, но иногда требуют поддержки.

  • Аллергия. Пыль, пыльца, бытовая химия или корм могут стать причиной. Решение — устранение аллергена.

  • Инородные предметы. Пылинка, травинка или кусочек игрушки в носу вызывают рефлекторное чихание.

  • Особенности породы. Брахицефальные кошки (с плоской мордой) предрасположены к частому чиханию.

Патологические причины

  • Полипы и новообразования в носовой полости → хроническое раздражение.

  • Стоматологические проблемы (кариес, зубной камень) → воспаление, распространяющееся на носовые ходы.

  • Паразиты → вызывают сильное раздражение слизистой.

  • Респираторные заболевания (астма, бронхит) → сопровождаются чиханием и кашлем.

  • Инфекции (кальцивироз, вирусные ринотрахеиты) → требуют срочного лечения.

Как облегчить состояние кошки

  • Промывайте нос физраствором (осторожно, шприцом без иглы).

  • Делайте влажную уборку и снижайте количество аллергенов в доме.

  • Следите за наполнителем, моющими средствами и комнатными растениями — они могут быть источником аллергии.

Когда срочно к ветеринару

Немедленно обратитесь в клинику, если у кошки:

  • чихание продолжается несколько дней подряд;

  • выделения с кровью или гноем;

  • потеря аппетита, вялость, температура;

  • затруднённое дыхание.

Диагностика у ветеринара

Врач может провести:

  • измерение температуры;

  • осмотр глаз, ротовой полости и ушей;

  • анализ выделений и стула;

  • анализ крови, рентген или УЗИ.

Лечение и профилактика

  • Антибиотики — при бактериальной инфекции.

  • Противовирусные препараты — при вирусных заболеваниях.

  • Антигистаминные средства — при аллергии.

  • Хирургия — при полипах или опухолях.

Профилактика: регулярная вакцинация, гигиена (чистка зубов, ушей), поддержание оптимальной влажности воздуха и использование гипоаллергенных средств для уборки.

