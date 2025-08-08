Кошка спит по 17 часов в сутки — и в этом кроется нечто, о чём вы не догадывались

Ваша кошка снова дремлет на диване, хотя вы точно видели, как она спала весь день? Удивительно, но в этом нет ничего необычного: в среднем домашний кот проводит во сне до 17 часов в сутки. По сути, треть жизни пушистый питомец проводит в объятиях Морфея. Неужели это не скучно?

На самом деле — нет. Сон для кошек важен не меньше, чем для хищников в дикой природе. Он помогает им восстанавливаться и быть готовыми к следующей "охоте" — будь то погоня за игрушечной мышью или внезапный прыжок на подоконник.

Но если котики спят так много, логично задаться вопросом: а видят ли они сны?

Как кошка спит: три фазы, три состояния

Кошачий сон сложнее, чем кажется. Он проходит в несколько этапов:

Дремота — кот расслабляется, но ещё на чеку. Медленный сон — дыхание и пульс замедляются, но мышцы остаются напряжёнными. Именно в этой фазе кошка может мгновенно проснуться при малейшем шуме. Глубокий или быстрый сон (REM-фаза) — мозг активно работает, тело полностью расслаблено. Именно в это время происходят сновидения.

Во время этой последней фазы кошка особенно уязвима. Именно поэтому такие глубокие сны у мурлык длятся недолго: инстинкт выживания не позволяет им расслабляться слишком надолго.

Что может сниться коту?

Учёные не могут с уверенностью сказать, что именно видят во сне кошки. Но есть все основания полагать, что — как и у людей — во сне их мозг воспроизводит фрагменты повседневных событий.

Во время сна вы можете заметить:

подёргивание лапок;

движение глаз под закрытыми веками;

лёгкое мяуканье или причмокивание.

Все эти признаки говорят о том, что кошка реагирует на некие "картинки" во сне. И хотя она не может рассказать вам о них, можно сделать некоторые предположения:

весёлые игры с хозяином;

вкусное лакомство, которое она получила (или мечтает получить);

прогулки или поездки;

охота — даже если только в фантазии.

Увы, иногда котам могут сниться и кошмары. Неожиданный испуг при пробуждении, резкие крики во сне — возможные признаки того, что во сне мурлыка пыталась убежать или спасаться от чего-то пугающего.

Будить или не будить?

Инстинктивно хочется разбудить кошку, если она мечется во сне или издаёт тревожные звуки. Но делать этого не стоит.

Во-первых, сон — это здоровье. Недосып у кошки может сказаться на её иммунитете, настроении и даже пищеварении. Во-вторых, насильственное пробуждение может дезориентировать животное, особенно если оно находилось в глубокой фазе сна.

Лучшее, что вы можете сделать — понаблюдать за питомцем после пробуждения. Если он ведёт себя как обычно — ест, играет, идёт к лотку — поводов для тревоги нет. А вот если появились вялость, отказ от еды, апатия или признаки боли, тогда стоит обратиться к ветеринару.

Зачем кошке столько сна?

Если бы ваша кошка жила на воле, ей бы приходилось ежедневно охотиться ради еды. А охота требует точного расчёта, концентрации и силы. И даже домашний кот, играя с мышкой на верёвочке, действует по тем же законам: "подкрался — выждал момент — прыгнул".

Вот почему коту так важно восстанавливаться. А сон — лучшее средство для этого. Он не просто отдыхает — его мозг в это время учится, запоминает и обрабатывает информацию.

Кошки спят много — и не просто так. Это их способ адаптироваться, выживать и быть готовыми к любому повороту событий. А сны — это отражение их опыта, чувств и, возможно, даже мечтаний.