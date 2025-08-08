Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Скучающая кошка
Скучающая кошка
© Wikipedia by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:32

Кошка спит по 17 часов в сутки — и в этом кроется нечто, о чём вы не догадывались

Сны кошек: что означают их движения во сне на самом деле

Ваша кошка снова дремлет на диване, хотя вы точно видели, как она спала весь день? Удивительно, но в этом нет ничего необычного: в среднем домашний кот проводит во сне до 17 часов в сутки. По сути, треть жизни пушистый питомец проводит в объятиях Морфея. Неужели это не скучно?

На самом деле — нет. Сон для кошек важен не меньше, чем для хищников в дикой природе. Он помогает им восстанавливаться и быть готовыми к следующей "охоте" — будь то погоня за игрушечной мышью или внезапный прыжок на подоконник.

Но если котики спят так много, логично задаться вопросом: а видят ли они сны?

Как кошка спит: три фазы, три состояния

Кошачий сон сложнее, чем кажется. Он проходит в несколько этапов:

  1. Дремота — кот расслабляется, но ещё на чеку.

  2. Медленный сон — дыхание и пульс замедляются, но мышцы остаются напряжёнными. Именно в этой фазе кошка может мгновенно проснуться при малейшем шуме.

  3. Глубокий или быстрый сон (REM-фаза) — мозг активно работает, тело полностью расслаблено. Именно в это время происходят сновидения.

Во время этой последней фазы кошка особенно уязвима. Именно поэтому такие глубокие сны у мурлык длятся недолго: инстинкт выживания не позволяет им расслабляться слишком надолго.

Что может сниться коту?

Учёные не могут с уверенностью сказать, что именно видят во сне кошки. Но есть все основания полагать, что — как и у людей — во сне их мозг воспроизводит фрагменты повседневных событий.

Во время сна вы можете заметить:

  • подёргивание лапок;

  • движение глаз под закрытыми веками;

  • лёгкое мяуканье или причмокивание.

Все эти признаки говорят о том, что кошка реагирует на некие "картинки" во сне. И хотя она не может рассказать вам о них, можно сделать некоторые предположения:

  • весёлые игры с хозяином;

  • вкусное лакомство, которое она получила (или мечтает получить);

  • прогулки или поездки;

  • охота — даже если только в фантазии.

Увы, иногда котам могут сниться и кошмары. Неожиданный испуг при пробуждении, резкие крики во сне — возможные признаки того, что во сне мурлыка пыталась убежать или спасаться от чего-то пугающего.

Будить или не будить?

Инстинктивно хочется разбудить кошку, если она мечется во сне или издаёт тревожные звуки. Но делать этого не стоит.

Во-первых, сон — это здоровье. Недосып у кошки может сказаться на её иммунитете, настроении и даже пищеварении. Во-вторых, насильственное пробуждение может дезориентировать животное, особенно если оно находилось в глубокой фазе сна.

Лучшее, что вы можете сделать — понаблюдать за питомцем после пробуждения. Если он ведёт себя как обычно — ест, играет, идёт к лотку — поводов для тревоги нет. А вот если появились вялость, отказ от еды, апатия или признаки боли, тогда стоит обратиться к ветеринару.

Зачем кошке столько сна?

Если бы ваша кошка жила на воле, ей бы приходилось ежедневно охотиться ради еды. А охота требует точного расчёта, концентрации и силы. И даже домашний кот, играя с мышкой на верёвочке, действует по тем же законам: "подкрался — выждал момент — прыгнул".

Вот почему коту так важно восстанавливаться. А сон — лучшее средство для этого. Он не просто отдыхает — его мозг в это время учится, запоминает и обрабатывает информацию.

Кошки спят много — и не просто так. Это их способ адаптироваться, выживать и быть готовыми к любому повороту событий. А сны — это отражение их опыта, чувств и, возможно, даже мечтаний.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринары назвали универсальные породы собак для любой семьи сегодня в 1:12

Заводят для детей, а остаются ради души — 8 пород собак с неожиданным характером

Какие собаки легко уживаются с детьми, взрослыми и даже пожилыми? Мы собрали 8 пород, которые станут идеальным выбором для семей всех возрастов.

Читать полностью » Собаки чаще болеют летом: названы симптомы, требующие визита к ветеринару сегодня в 0:25

Жара, лужи и прогулки: как лето может превратить собаку в носителя опасной заразы

Жаркое лето — не только весёлые прогулки и отдых с питомцем, но и сезон опасностей. 7 болезней, от которых стоит защитить собаку прямо сейчас.

Читать полностью » Как россияне приобретают питомцев: бесплатные животные, заводчики и питомники вчера в 23:10

63% россиян заводят питомцев: что это значит для нашего общества и бюджета

В России 63% людей держат домашних питомцев. Узнайте, какие животные популярны, сколько они стоят и как защитить свое имущество с помощью страховки.

Читать полностью » В Японии робот Moflin с искусственным интеллектом стал сенсацией благодаря способности развивать характер вчера в 22:16

Робот с характером: как пушистые питомцы с искусственным интеллектом завоевали Японию

В Японии появились пушистые роботы с ИИ, которые развивают характер, в зависимости от владельца. Узнайте, как они покорили сердца японцев.

Читать полностью » Ветеринар рассказал о самых частых ошибках владельцев собак в уходе вчера в 21:07

Профилактика лучше лечения: тайные враги здоровья собак, о которых умалчивают их владельцы

Правильный уход, питание и регулярные визиты к ветеринару — главные составляющие долгой и счастливой жизни вашей собаки. Узнайте, какие ошибки вредят питомцу и как их избежать.

Читать полностью » Ветеринар рассказал, как долго взрослую собаку можно оставлять одну дома вчера в 20:28

Собака останется дома одна: как долго можно оставлять питомца в одиночестве без вреда

Как долго можно оставлять собаку одну дома и что делать, чтобы питомец не испытывал стресс? Разбираемся в правилах ухода и подготовке перед уходом.

Читать полностью » Монтерейский институт: климатические изменения влияют на пение синих китов вчера в 19:16

Синие киты резко замолчали — их главный секрет исчезновения песен раскрыт

Сокращение песен синих китов связано с исчезновением их главной пищи — криля — из-за беспрецедентной жары в Тихом океане. Что грозит морским гигантам дальше?

Читать полностью » Неправильное использование сухого корма становится ловушкой для здоровья вашей кошки вчера в 18:17

Кормление сухим кормом заставит кошек болеть — что скрывает обычная миска

Постоянное наличие сухого корма в миске противоречит естественным привычкам кошек и ведёт к проблемам со здоровьем. Узнайте, как правильно кормить питомца.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Chevrolet Camaro 2022–2024 стал самым угоняемым автомобилем в США по данным IIHS и HLDI
Еда

Шашлык на минеральной воде: преимущества маринада и пошаговая инструкция
Дом

Как моя врезная мойка чуть не угробила новую столешницу
Садоводство

Эту ошибку совершают почти все дачники: как не слить деньги на пустышку для рассады
Садоводство

Дикий луг на участке: как создать клумбу для уникальной флоры Тывы
Красота и здоровье

Диетолог раскрыл секрет полезных пельменей: выбор мяса и способ приготовления
Садоводство

Установка забора: как избежать ссор с соседями и найти компромисс
Еда

Торт Орех — классический рецепт с фундуком и бисквитом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru