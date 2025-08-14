Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сон с питомцем
Сон с питомцем
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 5:13

Хотите, чтобы кот был ласковым? Не делайте этой ошибки во время его сна

Ветеринар сообщил, что резкое пробуждение кота вызывает стресс и агрессию

Кошки проводят во сне до 16 часов в сутки. Для них это не просто отдых, а жизненно важный процесс, от которого напрямую зависят здоровье и настроение. Во время сна организм питомца восстанавливает силы, укрепляет иммунитет и "обрабатывает" полученные за день впечатления. Но что будет, если прервать этот процесс?

Можно ли будить кота

Сон кошки состоит из лёгкой дремоты и глубокого сна. В первой фазе животное чутко реагирует на звуки и движения, во второй — полностью расслабляется. Именно в это время идёт активное восстановление организма. Если резко разбудить питомца в глубокой фазе сна, это может вызвать стресс, раздражительность или даже агрессию. При регулярных пробуждениях возможны более серьёзные последствия: снижение иммунитета, проблемы с пищеварением и тревожность.

Конечно, бывают ситуации, когда разбудить кота необходимо — например, чтобы дать лекарство или срочно отвезти к ветеринару. Но даже тогда важно действовать осторожно: говорить тихим голосом, слегка погладить, а не трогать резко.

Лучший способ сохранить здоровье и хорошее настроение питомца — уважать его режим. Обеспечьте тихое, уютное место для отдыха, не тревожьте без необходимости, и ваш кот отплатит вам доверием и привязанностью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кинологи рассказали, какие собаки лучше всего ловят крыс и мышей вчера в 22:05

От йорка до ягдтерьера: собаки, у которых мыши не имеют шансов

От йорка до ягдтерьера — 10 пород собак, которые веками помогали охотиться на мышей и крыс. Узнайте, кто может стать вашим лучшим союзником в борьбе с вредителями.

Читать полностью » Специалисты назвали 5 способов, которыми кошки выражают любовь к хозяину вчера в 20:41

Кошачьи "поцелуи" и объятия без лап: как питомцы выражают привязанность

Пять способов, которыми кошка показывает, что скучала: от «кошачьих объятий» до ожидания у двери — научитесь читать её язык любви.

Читать полностью » Ветеринары описали способы, которыми кошки встречают хозяев вчера в 21:28

Дикий взгляд, домашнее сердце: эти кошки привнесут в дом дух джунглей, но останутся ласковыми

От миниатюрного тигра до грациозной саванны — 9 экзотических пород кошек, которые сочетают дикий шарм с домашней преданностью.

Читать полностью » Эксперты назвали 10 пород кошек с самой мягкой шерстью вчера в 20:36

Эти породы кошек — словно живое облако: кашемир и плюш в одном флаконе

От бархатных персов до кашемировых ла-пермов — 10 пород кошек, которых приятно гладить. Узнайте, как ухаживать за их роскошной шерстью.

Читать полностью » Подбираем породу кошки по своему знаку зодиака вчера в 20:25

Гороскоп для любителей кошек: порода, которая подойдёт вам по звёздам

Подбираем кошку по знаку зодиака — от энергичной сингапуры для Овна до мечтательного американского бобтейла для Рыб.

Читать полностью » Лабрадор и золотистый ретривер возглавили рейтинг дружелюбных собак вчера в 20:16

Дружелюбие без границ: псы, которым доверяют детей и тайны

Шесть пород, которые природа наделила особым дружелюбием. Эти собаки ладят с людьми и животными, даря тепло и радость каждый день.

Читать полностью » Пять пород собак, чья любовь к человеку не знает границ вчера в 20:09

Пять пород собак, которые живут ради вас — и не отпустят ни на шаг

От ласковых гигантов до миниатюрных «прилипал» — пять пород, которые особенно преданы своим хозяевам и всегда готовы делиться теплом и любовью.

Читать полностью » 5 самых маленьких пород кошек: описание и особенности содержания вчера в 16:14

Крошечные, но бесстрашные: почему мини-кошки не уступают крупным сородичам

Хотите кошку, которая поместится на ладони, но не уступит в характере крупным сородичам? Рассказываем о пяти миниатюрных породах — от кудрявых корниш-рексов до забавных манчкинов.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Секреты хранения моркови: как избежать трещин и сохранить урожай на зиму
Культура и шоу-бизнес

Мать Тимати присутствовала при родах и перерезала пуповину внучки Эммы
Авто и мото

Механики назвали ошибки, из-за которых выходит из строя роботизированная КПП
Еда

Морковный рулет с сыром: полезная закуска на праздничный стол
Красота и здоровье

Курага и изюм помогают восполнить калий и магний при магнитных колебаниях
Еда

Рецепт слоёного салата с курицей и грибами: пошаговый способ приготовления
Авто и мото

Президент НАС Шапарин направил в МВД проект штрафа за съёмные шторки на авто
Туризм

Что нужно, чтобы провести идеальный день на побережье Гавайев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru