Хотите, чтобы кот был ласковым? Не делайте этой ошибки во время его сна
Кошки проводят во сне до 16 часов в сутки. Для них это не просто отдых, а жизненно важный процесс, от которого напрямую зависят здоровье и настроение. Во время сна организм питомца восстанавливает силы, укрепляет иммунитет и "обрабатывает" полученные за день впечатления. Но что будет, если прервать этот процесс?
Можно ли будить кота
Сон кошки состоит из лёгкой дремоты и глубокого сна. В первой фазе животное чутко реагирует на звуки и движения, во второй — полностью расслабляется. Именно в это время идёт активное восстановление организма. Если резко разбудить питомца в глубокой фазе сна, это может вызвать стресс, раздражительность или даже агрессию. При регулярных пробуждениях возможны более серьёзные последствия: снижение иммунитета, проблемы с пищеварением и тревожность.
Конечно, бывают ситуации, когда разбудить кота необходимо — например, чтобы дать лекарство или срочно отвезти к ветеринару. Но даже тогда важно действовать осторожно: говорить тихим голосом, слегка погладить, а не трогать резко.
Лучший способ сохранить здоровье и хорошее настроение питомца — уважать его режим. Обеспечьте тихое, уютное место для отдыха, не тревожьте без необходимости, и ваш кот отплатит вам доверием и привязанностью.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru