Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:40

Тихий знак любви: как кошки признаются в преданности с помощью сна

Почему кошки спят в ногах у хозяина: объяснение зоопсихологов

Кошка, выбравшая вас в качестве ночного компаньона, — это настоящий знак доверия и привязанности. Она могла бы отдыхать одна в уютной лежанке, но предпочитает ваше общество. Что же движет её выбором?

Эмоциональная связь

Зоопсихологи уверены: кошка чаще спит с тем, кто проводит с ней больше времени. Это проявление любви и желания быть рядом даже во сне. Вы дарите ей чувство защищённости и спокойствия.

Кошка предпочитает пристроиться рядышком с тем, кто проводит с ней больше всего времени. Доверие кошки часто заслужено тем, кто её кормит. Если вы наполняете её миску, будьте готовы к тому, что однажды она придёт спать именно к вам.

Тепло и комфорт

Кошки обожают мягкие и тёплые места. Не удивляйтесь, если питомец устраивается у стены или в ногах — там просто уютнее, чем на холодном подоконнике.

Во сне кошки особенно беззащитны. Рядом с хозяином они чувствуют себя в полной безопасности. Именно поэтому они так любят спать, свернувшись калачиком у вашего бока или под одеялом.

Под бочком у своего хозяина кошка чувствует себя ещё увереннее.

Вы — фаворит

Если кошка спит с вами, возможно, вы её самый любимый человек. Время, проведённое вместе, игры и забота не проходят даром — она отвечает вам преданностью.

Кошки, как и люди, ценят тишину. Если вы храпите или в комнате шумно, питомец может предпочесть более спокойное место. Например, вашу спальню, а не кухню с гудящим холодильником.

Спать с кошкой — настоящее удовольствие: её мурлыкание убаюкивает и снимает стресс. Но если ваша любимица пока не разделяет с вами постель — не отчаивайтесь. Создайте ей комфортные условия, проявите терпение и ласку, и однажды она обязательно придёт к вам.

