Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:44

Подготовка к выставке: 7 шагов к победе и признанию вашего питомца

Кошки на выставках: советы по уходу и подготовке от опытных заводчиков

Выставка для вашего питомца может стать настоящим звездным часом, но как обеспечить ему комфорт и уверенность в этом процессе?

Зачем нужны выставки?

Прежде чем завести кошку, стоит задуматься о том, хотите ли вы, чтобы она участвовала в выставках. Это важное событие для породистых животных: оно помогает подтвердить их титул, повысить ранг и завести новых друзей.

Выставки могут быть источником стресса для кошек, поэтому начинать подготовку стоит с раннего возраста — уже в 3-4 месяца. Как же правильно подготовить питомца к этому событию?

Первым делом позаботьтесь о специальной клетке. Она должна быть не только презентабельной, но и удобной, чтобы кошка могла укрыться от шума и суеты. Важно взять с собой:

плотную подстилку или лежанку
пару мисок для корма и воды
лоток с наполнителем
одноразовые тряпки и влажные салфетки
расчёску для шерсти
любимые игрушки

Уход за шерстью

Внешний вид вашего питомца имеет огромное значение. За неделю до выставки, но не позже чем за три дня, искупайте кошку с использованием бальзама-ополаскивателя. Это позволит шерсти восстановить свой естественный вид. За день до мероприятия сделайте лёгкую укладку с помощью специальной пудры, чтобы убрать лишний жир и сделать шерсть более пушистой.

Чтобы подготовка прошла без стресса, не опаздывайте на выставку. Приходите заранее, чтобы пройти все необходимые процедуры. Перед выходом проверьте, взяли ли все документы и предметы. Будьте рядом со своим питомцем, показывайте ему своим спокойствием, что всё под контролем. Это поможет ему чувствовать себя уверенно и расслабленно.

Ваша забота и внимание сделают подготовку к выставке приятным опытом для вашего кота.

