Шерсть как дар: почему линька кота может стать вашим главным союзником

Представьте: ваш кот линяет так активно, что шерсть оказывается даже в тарелке с супом. Звучит знакомо? Летом эта проблема обостряется, ведь питомец приспосабливается к жаре. Но хорошие новости: избавиться от лишней шерсти можно самостоятельно, и это не только просто, но и полезно для здоровья кота.

Почему важно убрать шерсть вовремя?

Если не вычесывать кота, у длинношерстных пород образуются колтуны. Они тянут кожу, вызывают дискомфорт, а если зацепиться — могут даже оторваться. К тому же, активное вылизывание приводит к скоплению шерсти в желудке.

Иногда кот срыгивает её, но бывает, что комки попадают в кишечник и вызывают непроходимость. А хозяевам приходится собирать шерсть с одежды, мебели и сумок — не самое приятное занятие.

Что понадобится для экспресс-линьки?

Фурминатор (размер зубчиков зависит от длины шерсти).

Расчёска с мягкими ворсинками.

Силиконовая щётка для купания.

Пакет для сбора шерсти.

Шампунь для кошек.

Для жёсткой шерсти или густого подшёрстка подойдёт стриппинг вместо фурминатора.

Шаги по избавлению от шерсти: просто и эффективно

Процедура занимает около 2 часов и проводится 1-2 раза в год во время естественной линьки. Вычёсываются только отмершие волоски — те, что и так бы выпали, но постепенно.

Шаг 1: Вычёсываем. Возьмите пуходёрку и аккуратно обработайте всё тело кота. Особое внимание уделите животику, груди и зоне штанишек. Многие кошки любят этот процесс — он напоминает поглаживания. Двигайтесь плавно, без рывков. Если есть колтуны, сначала разберите их.

Шаг 2: Купаем. Налейте в ванну тёплой воды по щиколотку, постелите полотенце на дно, чтобы кот не скользил. Придерживайте питомца, намочите шерсть, вспеньте шампунь и тщательно смойте его.

Шаг 3: Сушим и ухаживаем. После купания нанесите несмываемые средства для животных (только специальные, из зоомагазина — ваши не подойдут). Они облегчат расчёсывание, укрепят шерсть и добавят блеска. Высушите кота феном (если ему нравится) или полотенцем. Когда шерсть сухая, пройдитесь фурминатором по направлению роста волос — от головы к хвосту. Завершите силиконовой щёткой для идеального результата.

Если времени или желания нет, обратитесь в груминг-салон. Главное — регулярность, чтобы шерсти было меньше, а кот чувствовал себя комфортно.