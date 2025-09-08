Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:06

Кошка готовится к зиме, а хозяин — к бесконечной уборке: сезонная линька скоро начнется

Сентябрь запускает у кошек сезонную линьку и обновление подшёрстка

Сентябрь для многих хозяев кошек становится настоящим испытанием: шерсть буквально повсюду — на мебели, одежде, коврах. Осенью у животных начинается сезонная линька: организм перестраивается к холодному времени года, и старый подшёрсток активно сменяется новым. Это естественный процесс, но он может доставить неудобства и владельцу, и питомцу. Правильный уход помогает облегчить линьку и сделать её менее проблемной.

Почему кошки линяют осенью

Осенняя линька — это подготовка к зиме. Летом шерсть у кошек становится более лёгкой и редкой, чтобы не перегреваться. С приходом осени организм переключается на "зимний режим" — формируется густой тёплый подшёрсток. Именно поэтому шерсти в доме становится особенно много в сентябре.

Чем линька опасна для питомца

  • Кошка может заглатывать много шерсти во время умывания, что приводит к образованию комков в желудке.
  • Спутанная шерсть может образовать колтуны, особенно у длинношёрстных пород.
  • Ослабленный организм в этот период требует дополнительной поддержки витаминами и уходом.

Как помочь кошке во время линьки

1. Регулярное вычёсывание

Ежедневное расчёсывание уменьшает количество шерсти в доме и предотвращает образование колтунов. Для короткошёрстных кошек подойдут резиновые щётки или варежки, для длинношёрстных — специальные гребни и фурминаторы.

2. Сбалансированное питание

Рацион должен содержать достаточное количество белка, витаминов группы В, а также омега-3 и омега-6 жирных кислот. Они укрепляют шерсть и ускоряют обновление подшёрстка.

3. Витаминные добавки

В сентябре полезны комплексы с биотином, таурином и цинком. Они улучшают состояние кожи и шерсти, помогая животному быстрее пережить линьку.

4. Уход за домом

Регулярная уборка — спасение для хозяина. Используйте пылесосы с фильтром HEPA, ролики для одежды и специальные щётки. Это снизит количество шерсти на мебели и вещах.

5. Помощь при заглатывании шерсти

Кошкам можно давать специальные пасты для выведения шерсти или добавлять в рацион траву. Это помогает избежать проблем с пищеварением.

Линька в сентябре — естественный процесс, который требует терпения и заботы. При правильном уходе кошка быстрее перейдёт на "зимнюю шубку", а хозяину удастся сохранить дом в чистоте.

