Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошка на подоконнике
Кошка на подоконнике
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Эти обычные звуки сводят кошек с ума — хозяева даже не догадываются

Звуки, которых стоит избегать рядом с кошкой дома и на улице

Слух у кошек уникален — он в разы острее человеческого. Молодые животные способны улавливать звуки частотой до 100 000 Гц, взрослые — около 65 000 Гц. Для сравнения: человеку доступны лишь 20 000 Гц. Именно поэтому то, что для нас звучит привычно и нейтрально, для кошки может оказаться стрессовым испытанием.

Какие звуки пугают кошек

Даже бытовые шумы способны испортить настроение питомцу. Особенно опасны:

  • фен,
  • пылесос,
  • блендер,
  • стиральная машина,
  • громкая музыка.

Строительные работы — отдельная проблема. Грохот дрели, пилы или молотка раздражает и пугает животных. Не менее стрессовыми оказываются уличные звуки: сирены, гудки автомобилей, фейерверки и раскаты грома.

Как реагируют кошки

Когда кошка пугается, она может попытаться убежать, спрятаться или, наоборот, застыть на месте. Иногда животное реагирует агрессией, шипением, поднятой шерстью или даже мочеиспусканием в неположенном месте. Эти сигналы — признак сильного стресса.

Как помочь питомцу

Чтобы снизить влияние раздражающих факторов, владельцам стоит придерживаться простых правил:

  • включать громкую технику в отсутствие животного;
  • закрывать кошку в другой комнате во время использования фена или пылесоса;
  • во время ремонтных работ временно отдавать питомца в передержку;
  • при фейерверках и грозе закрывать окна, включать телевизор или спокойную музыку для маскировки звуков;
  • рассмотреть вариант установки звукоизоляционных окон.

Такие меры помогут снизить тревожность кошки и сохранить её психоэмоциональное равновесие. Ведь чем меньше пугающих факторов окружает питомца, тем спокойнее и комфортнее он чувствует себя дома.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Доктор Гэри Вейцман: усталость усов у кошек связана с перегрузкой сигналами вчера в 18:21

Усы перегружены сигналами: миф или скрытая проблема ваших котов

Кошки могут испытывать "усталость усов" — стресс из-за узких мисок. Что думают ветеринары, как распознать проблему и чем помочь питомцу.

Читать полностью » 26 августа отмечают Всемирный день собаки: как порадовать вашего пса вчера в 17:09

Питомец как учитель: простые уроки от собак, которые меняют их хозяина навсегда

Собаки учат нас любви, радости и заботе. Во Всемирный день собаки вспоминаем, какие уроки они дарят нам каждый день.

Читать полностью » Ветеринары предупреждают: замена игрушек для животных снижает риск заболеваний вчера в 16:49

Старая игрушка — друг недолговечный: почему новое всегда лучше для животных

Узнайте, почему регулярная замена игрушек так важна для здоровья и счастья ваших питомцев. Заботьтесь о своих хвостиках и укрепляйте ваши отношения!

Читать полностью » Ветеринары предупреждают о рисках использования духов для собак из-за чувствительного обоняния вчера в 16:35

Не мода, а угроза: как стремление к красоте вредит здоровью питомца

Узнайте, нужны ли собакам духи! Мы расскажем о новых товарах для домашних питомцев и предостережениях ветеринаров о парфюмерии для собак.

Читать полностью » Исследование выявило опасность сырого мяса для здоровья домашних животных и их владельцев вчера в 15:47

Тихая эпидемия: почему домашние животные стали переносчиками супербактерий

Кормите собаку сырым мясом? Осторожно: это может привести к заражению устойчивой к антибиотикам кишечной палочкой. Узнайте, как защитить питомца и себя.

Читать полностью » Зоопсихологи предупреждают: привычки кошек могут указывать на стресс у питомцев вчера в 15:33

Ваша кошка не любит вас меньше: она просто следует древним инстинктам

Понимание потребностей кошек — залог гармонии в отношениях с питомцем. Узнайте, как уединение, маскировка и территориальность влияют на их благополучие.

Читать полностью » Ветеринар объяснил, почему популярные породы собак могут доставить серьёзные проблемы владельцам вчера в 15:09

Таксы, бульдоги и даже лабрадоры: список собак "не для всех"

Такса, бульдог и даже лабрадор — ветеринар назвал породы, которые не завёл бы сам. Его список может удивить многих любителей собак.

Читать полностью » Эксперт назвал опасные ингредиенты в промышленных кормах для животных вчера в 14:46

Опасные добавки в корме: как читать состав и не купить вредный

Яркая упаковка и аппетитный вид не всегда означают пользу: в кормах для животных могут скрываться вещества, способные медленно разрушать здоровье питомца.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Гвен Стефани и Блейк Шелтон стали продюсерами сериала "Дороти" для Prime Video
Спорт и фитнес

Физиолог Сиобхан Милнер назвала упражнения, которые упрощают повседневные движения
Наука и технологии

Эксперты NASA планируют орбитальную миссию к Плутону в 2029–2032 годах
Еда

Клубничный торт с белым шоколадом: что нужно знать для успешного выпекания
Еда

Как правильно готовить беф бургиньон: рекомендации кулинаров
Авто и мото

Toyota и Lexus отзывают 900 тысяч автомобилей из-за сбоя приборной панели
Спорт и фитнес

Тренеры назвали стратегию выполнения тяжёлых приседаний для новичков и опытных атлетов
Туризм

Национальный парк Дартмур возглавил рейтинг локаций Великобритании для съёмки дикой природы — Jessops
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru