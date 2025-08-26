Эти обычные звуки сводят кошек с ума — хозяева даже не догадываются

Слух у кошек уникален — он в разы острее человеческого. Молодые животные способны улавливать звуки частотой до 100 000 Гц, взрослые — около 65 000 Гц. Для сравнения: человеку доступны лишь 20 000 Гц. Именно поэтому то, что для нас звучит привычно и нейтрально, для кошки может оказаться стрессовым испытанием.

Какие звуки пугают кошек

Даже бытовые шумы способны испортить настроение питомцу. Особенно опасны:

фен,

пылесос,

блендер,

стиральная машина,

громкая музыка.

Строительные работы — отдельная проблема. Грохот дрели, пилы или молотка раздражает и пугает животных. Не менее стрессовыми оказываются уличные звуки: сирены, гудки автомобилей, фейерверки и раскаты грома.

Как реагируют кошки

Когда кошка пугается, она может попытаться убежать, спрятаться или, наоборот, застыть на месте. Иногда животное реагирует агрессией, шипением, поднятой шерстью или даже мочеиспусканием в неположенном месте. Эти сигналы — признак сильного стресса.

Как помочь питомцу

Чтобы снизить влияние раздражающих факторов, владельцам стоит придерживаться простых правил:

включать громкую технику в отсутствие животного;

закрывать кошку в другой комнате во время использования фена или пылесоса;

во время ремонтных работ временно отдавать питомца в передержку;

при фейерверках и грозе закрывать окна, включать телевизор или спокойную музыку для маскировки звуков;

рассмотреть вариант установки звукоизоляционных окон.

Такие меры помогут снизить тревожность кошки и сохранить её психоэмоциональное равновесие. Ведь чем меньше пугающих факторов окружает питомца, тем спокойнее и комфортнее он чувствует себя дома.