Кошка слушает стену
Кошка слушает стену
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:11

Не лапы и не уши: вот что кошки используют, чтобы узнавать человека даже через годы

Биологи выяснили, как кошки используют запахи для узнавания людей

Удивительный факт: наши домашние кошки способны воспринимать мир вокруг прежде всего через запахи. Их обоняние настолько развито, что позволяет не только узнавать "своих" среди людей и животных, но и хранить воспоминания о пережитых эмоциях.

Обоняние как инструмент общения

У кошки миллионы обонятельных клеток, и именно они помогают ей "читать" невидимые сигналы. Химические вещества — феромоны — служат своеобразным языком для передачи информации: о настроении, состоянии здоровья, готовности к спариванию или же о правах на территорию.

Способы маркировки у кошек разнообразны:

  • Экскременты — в том числе мочевая метка.
  • Царапание — подушечки лап выделяют особые вещества.
  • Потирание — привычка тереться мордой о предметы или людей.
  • Поза и движения — когда кошка катается по полу или "захватывает" предмет.

Таким образом кошка не только общается, но и создаёт для себя "карту запахов" дома.

Обонятельная память

Кошки связывают запахи с эмоциями и ситуациями. Один аромат может вызывать чувство безопасности и радости, другой — тревогу.

Животные легко различают запахи хозяина: и "искусственные" (духи, кремы), и естественные (пот, выделения). У каждого человека есть свой уникальный "обонятельный отпечаток", который питомец запоминает.

У кошек есть и кратковременная, и долговременная память. Исследования показывают: даже спустя годы животное способно узнать запах своего человека, пусть даже оно долго находилось вдали от него.

Другие способы узнавания

Хотя обоняние играет ключевую роль, кошки активно используют и другие чувства:

  • Слух: животные различают голос хозяина, шаги или звон ключей.
  • Зрение: питомец способен запоминать внешность и выражения лица.
  • Вкус: исследователи допускают, что кошка может узнать человека и по этому признаку.

Социальная привязанность

Образ "холодной и независимой" кошки не всегда соответствует реальности. При правильных условиях животное способно крепко привязываться к людям и даже к другим питомцам.

Степень этой привязанности зависит от возраста знакомства, частоты взаимодействия и качества совместного времяпрепровождения. Чем больше кошке уделяют внимания с раннего возраста, тем сильнее её связь с хозяином.

