Осторожно: этот привычный способ удержать кошку может стоить ей здоровья

Многие уверены, что взять кошку за шкирку — безопасный и естественный способ её удержать. Ведь мама-кошка именно так переносит своих котят. Однако это справедливо только для малышей, но не для взрослых животных. У взрослых кошек такой захват вызывает боль, страх и даже может привести к травме. Разберёмся, почему нельзя поднимать питомца за шкирку и как действовать правильно.

Почему котят можно брать за шкирку, а взрослых — нет

Когда кошка переносит новорождённых котят, она делает это очень осторожно. Вес малыша — всего 80-120 граммов, а мышцы шеи ещё мягкие и эластичные. В этот момент у котёнка срабатывает врождённый рефлекс неподвижности - он замирает и расслабляется, чтобы маме было удобно его нести.

"Рефлекс "замирания" исчезает у кошек примерно к трём месяцам, после чего ношение за шкирку становится для них болезненным и стрессовым", — пояснила ветеринарный врач Екатерина Шереметьева.

У взрослого животного шейные позвонки уже сформированы, вес увеличивается в 10-15 раз, а кожа теряет эластичность. Подъём за холку превращается в серьёзное давление на позвоночник и дыхательные пути.

Чем опасно хватание за шкирку

1. Физические травмы

Подъём за холку создаёт неестественную нагрузку на шею и спину. Это может привести к:

растяжению или разрыву мышц и связок;

смещению позвонков;

повреждению нервных окончаний;

синякам и подкожным кровоизлияниям.

Даже если снаружи ничего не видно, внутренние микротравмы могут вызвать хроническую боль и нарушение координации.

"Даже кратковременный захват за шкирку может привести к вывиху шейных позвонков у крупных пород, например, у мейн-кунов", — подчеркнул ортопед-ветеринар Сергей Астахов.

2. Проблемы с дыханием

Когда кошку поднимают за шкирку, кожа натягивается и давит на трахею. Животному становится трудно дышать, появляется паника. Кошка начинает вырываться, выгибаться, биться — и тем самым усиливает риск травмы. В редких случаях это может закончиться удушьем.

3. Психологический стресс

В природе только мать или агрессивное животное могут так схватить кошку. Поэтому для взрослого питомца это не акт заботы, а сигнал угрозы.

Кошка чувствует себя беззащитной и униженной, а доверие к человеку разрушается. После таких действий питомец может избегать рук, проявлять агрессию или даже "мстить" — оставлять лужи и метки.

"Для кошек важен контроль над ситуацией. Когда их хватают за шкирку, они теряют этот контроль, что вызывает сильнейший стресс", — отметил зоопсихолог Антон Белых.

Как действовать правильно

Иногда действительно нужно зафиксировать кошку — например, при лечении, осмотре или стрижке когтей. В таких случаях хват за холку допустим только в сочетании с поддержкой тела.

Безопасные приёмы

Поддержка двумя руками. Одной рукой держите за грудь, другой — под задние лапы. Используйте полотенце. Оберните питомца, оставив свободной только голову. Так кошке будет спокойнее. Поглаживание холки вместо захвата. Этот жест воспринимается как забота, а не угроза. Переноска вместо силового удержания. Если кошка нервничает, не берите её на руки — используйте транспортировочную сумку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Как поступить правильно Поднять за шкирку при лечении Травма шеи, паника Держать под туловище двумя руками Наказывать, беря за загривок Страх, потеря доверия Использовать голос и интонацию Переносить без поддержки Боль, паника Поддерживать грудь и живот Хватать неожиданно Укус, царапины Говорить с кошкой, прежде чем тронуть

А что если кошка агрессивна?

В редких случаях (например, при нападении или укусах) нужно быстро обездвижить животное. Тогда допустимо взять кошку за холку, но только кратковременно и с поддержкой тела. Лучше использовать полотенце или перчатки, чтобы избежать травм.

После инцидента не наказывайте питомца — дайте ему время успокоиться.

Плюсы и минусы "хватания за шкирку"

Плюсы Минусы Может кратковременно остановить агрессию Высокий риск травм Помогает при фиксации котят Не подходит для взрослых Используется в ветеринарии под контролем специалистов Вызывает стресс и недоверие

FAQ

Можно ли держать котёнка за шкирку?

Только до 2-3 месяцев и очень аккуратно. После этого мышцы и кости становятся слишком хрупкими.

Как безопасно удержать взрослую кошку при лечении?

Оберните полотенцем, держа тело прижатым к себе.

Почему кошки замирают, когда их хватают за холку?

Это врождённый рефлекс, но у взрослых он вызывает стресс, а не расслабление.

3 интересных факта

При захвате за шкирку у котят выделяется гормон спокойствия, у взрослых — адреналин. У львиц и тигриц этот способ ношения сохраняется только для малышей до трёх месяцев. В некоторых странах (например, в Великобритании) приюты обучают волонтёров альтернативным способам фиксации кошек, чтобы не причинять им боль.

Исторический контекст

В старых книгах по уходу за животными рекомендовалось хватать кошек за холку, считая это "естественным способом контроля". Но современные ветеринарные исследования доказали, что этот метод наносит вред. Сегодня вместо физического давления используются мягкие методы фиксации и корректировки поведения, основанные на доверии и уважении к животному.