Какой тип когтеточки спасёт вашу мебель? Откровения из мира кошачьих привычек

Задумывались ли вы, почему ваши пушистые друзья так любят точить когти? Это естественное поведение, и, к сожалению, ваше желание сохранить мебель в целости их не волнует. Чтобы защитить свою обивку и двери, предложите кошке качественную когтеточку. Но как выбрать ту, которая действительно понравится вашему питомцу?

Важные аспекты выбора когтеточки

Когтеточки бывают разных видов: напольные, настенные, столбики, циновки и панели. Чтобы понять, какая из них подойдёт вашей кошке, возможно, вам придётся попробовать несколько вариантов. Исследования показывают, что предпочтения кошек могут быть весьма разнообразными.

Доктор ветеринарной медицины Колин Уилсон вместе со своей командой провёл опрос среди 4 105 владельцев кошек, чтобы выяснить, какие когтеточки нравятся их питомцам. Результаты оказались весьма интересными.

Результаты исследования

Вот некоторые ключевые данные, полученные в ходе опроса:

83% владельцев сообщили, что их кошки используют более одной когтеточки.

61% предпочитают ковровые покрытия.

58% отдают предпочтение верёвочным (сизаль).

42% выбирают картонные когтеточки.

15% предпочитают деревянные.

Также выяснили, что молодые кошки более склонны к использованию когтеточек в виде деревьев с несколькими уровнями, в то время как более зрелые кошки (старше 10 лет) чаще выбирают ковровые покрытия и вертикальные столбики. Интересно, что наличие высоких когтеточек (более 90 см) значительно снижает вероятность того, что кошка будет точить когти о мебель.

Выбор когтеточки — это не только вопрос эстетики, но и заботы о вашем питомце. Учитывая предпочтения вашей кошки, вы сможете избежать повреждений мебели и сделать её жизнь более комфортной.