Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:22

Один предмет спас диван от расправы: вот что должно быть у каждой кошки

Зоологи: когтеточка необходима каждой кошке

Когтеточка в доме — это не просто аксессуар, а настоящая необходимость для любой кошки. Многие владельцы недооценивают её роль, пока не сталкиваются с поцарапанной мебелью или обоями. На самом деле когтеточка нужна не только для сохранности интерьера, но и для здоровья питомца.

Зачем кошке когтеточка

Поддержание когтей в порядке

Кошки — прирождённые хищники, и когти для них так же важны, как для нас руки. Во время "заточки" питомец снимает старый роговой слой, сохраняя когти острыми и здоровыми.

Разрядка энергии и стресс

Когтеточка помогает кошке выплеснуть эмоции и снять напряжение. Во время царапанья вырабатываются эндорфины, а мышцы лап и спины получают нагрузку.

Территориальный инстинкт

На подушечках лап расположены железы, выделяющие особый запах. Царапая когтеточку, кошка метит территорию и чувствует себя увереннее.

Сохранность мебели

Очевидный плюс для хозяина — диван и кресла остаются целыми. Когтеточка даёт питомцу альтернативу, куда безопасно направить природный инстинкт.

Виды когтеточек

  • Вертикальные столбики - классический вариант, который можно поставить в любой комнате.

  • Горизонтальные коврики - подойдут для кошек, любящих царапать пол.

  • Многоуровневые комплексы - сочетают когтеточку с местами для отдыха и игр.

  • Картонные - бюджетное и лёгкое решение, которое любят многие питомцы.

Как быстро приучить кошку к когтеточке

  1. Правильное место. Поставьте когтеточку там, где кошка любит отдыхать или рядом с её "мишенями" — диваном или креслом.

  2. Привлекающий запах. Натерите когтеточку кошачьей мятой или валерианой — это пробудит интерес.

  3. Показательный пример. Проведите кошке лапкой по поверхности, чтобы показать назначение.

  4. Игра. Используйте игрушку на верёвке, чтобы кошка случайно зацепила когтеточку когтями.

  5. Похвала. Каждый раз, когда питомец использует когтеточку, хвалите его и давайте лакомство.

Важно: никогда не наказывайте кошку, если она снова царапает мебель. Лучше перекрыть доступ к нежелательным поверхностям или использовать защитные спреи.

Мифы и правда

  • Миф: если кошку подстричь когти, когтеточка не нужна.

  • Правда: когтеточка необходима для разрядки энергии и меток территории.

  • Миф: кошка сама поймёт, зачем ей когтеточка.

  • Правда: иногда животному нужно помочь и показать пример.

  • Миф: когтеточка портит интерьер.

  • Правда: современные модели легко вписываются в дизайн и могут быть стильным аксессуаром.

FAQ

Сколько когтеточек должно быть в доме?
Желательно несколько — минимум по одной в каждой комнате, где бывает кошка.

Подходит ли когтеточка для котят?
Да, и чем раньше приучить, тем лучше.

Можно ли сделать когтеточку своими руками?
Конечно! Для этого используют джутовую верёвку, дерево или ковролин.

Исторический контекст

Первые упоминания о "когтеточках" появились в Европе XX века, когда кошек стали содержать исключительно как домашних питомцев. До этого животные точили когти на деревьях или деревянных балках домов. Сегодня когтеточка — привычный атрибут, без которого трудно представить быт кошатника.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: поставить когтеточку в дальний угол.

  • Последствие: кошка будет царапать мебель.

  • Альтернатива: размещайте когтеточку там, где питомец чаще всего отдыхает.

  • Ошибка: ругать кошку за царапанье дивана.

  • Последствие: стресс и недоверие.

  • Альтернатива: мягко переключайте внимание на когтеточку и поощряйте правильные действия.

А что если…

А что если совместить когтеточку с игровым комплексом? Тогда кошка получит не только место для "заточки", но и зону для отдыха и развлечений, что снизит риск порчи мебели почти до нуля.

Интересные факты

  1. У кошек когти растут постоянно, поэтому регулярная "заточка" жизненно необходима.

  2. На когтеточке кошка оставляет не только следы, но и запах, понятный другим животным.

  3. Некоторые кошки предпочитают определённый материал: кто-то любит джут, кто-то — картон.

